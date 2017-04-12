Космический "Аватар" : на что способен новый робот-спасатель FEDOR

Вице-премьер Дмитрий Рогозин на днях опубликовал видео испытаний антропоморфного робота, создаваемого Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС РФ.

Известный ранее под названием "Аватар", робот получил новое имя - FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research (Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований) и новую профессию. Теперь он будет не только спасать людей из-под завалов, но и летать в космос.

Разработка робота "Аватар" в рамках проекта "Спасатель" началась в 2014 года. В декабре 2015 года указом президента был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники, который взял на себя координацию проекта.

"Робот FEDOR создан по проекту "Спасатель". А то, что антропоморфный робот применим в самых разных областях, это не удивительно, потому что ставилась задача создать робота, который способен заменить человека в той инфраструктуре, в которой действует человек", - рассказал ТАСС руководитель проекта "Спасатель" Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Сергей Хурс.

На полосе препятствий

В ближайшее время FEDOR должен пройти полосу препятствий: управлять автомобилем, пройти по маршруту в типовом здании, преодолеть специальную полосу препятствий, продемонстрировать обращение с ручными электроинструментами и обращение со специальными инструментами, применяемыми МЧС - гидравлическим разжимом и домкратом.

"Это обязательный минимум, который входит в этот проект", - пояснил Хурс.

Управление роботом должно быть совмещенное: часть функций он должен выполнить автоматически, часть – копируя движения оператора.

В перспективе робот должен не просто войти в здание и подняться по лестнице, но открыть дверь ключом, включить свет, открыть кран с водой. "Ставится задача дойти до очень мелкой моторики. Хотелось бы, чтобы робот научился зажигать спички", - рассказал Хурс о перспективах проекта.

"Весь сентябрь FEDOR тем и занимался, что проходил испытания, предусмотренные техническим заданием, в том числе и полосу препятствий. Если говорить, можно ли считать испытания пройденными, то так сказать можно. Но это еще не сдача проекта заказчику. Еще есть что шлифовать", - рассказал Хурс.

Профессии для робота

После демонстрации умений FEDOR, видеосъемку которых вице-премьер Рогозин выложил в сеть, он поручил Фонду перспективных исследований совместно с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" адаптировать робота для участия в полете перспективного пилотируемого корабля "Федерация".

На околоземной орбите FEDOR может использоваться для оказания помощи космонавтам во время работ в открытом космосе, а в перспективе и полностью заменить их в этой работе.

"Каждый выход человека в открытый космос – подвиг, требующий подготовки и мужества. Если по каждому пустяку не нужно будет рисковать человеком, а их задачи будут выполнять автоматические устройства, конечно, это будет намного лучше", - рассказал Хурс.

Роботу предстоит работать в условиях вакуума, серьезных перепадов температур. Собратья робота FEDOR смогут опускаться на дно океана, работать на предприятиях атомной и химической промышленности.

"Они смогут использоваться везде, где человека целесообразно заменить, чтобы не подвергать его жизнь и здоровье опасности", - сообщил руководитель проекта "Спасатель".

"Профессий у этого робота очень много, потому мы и создали такую сложную полосу препятствий. Мы научили его водить автомобиль не потому, чтобы он заменил водителей, а на случай, если ему придется заменить человека в опасной ситуации и сесть за руль", - пояснил Хурс.

Автономность

Сейчас FEDOR управляется тремя способами: через радиосвязь, оптоволокно или обычный электрический кабель.

Питание на системы робота подается либо через кабель, либо за счет навешиваемых в качестве рюкзака на спину аккумуляторов. Батареи позволяют обеспечить от получаса до часа автономной работы.

"Сейчас в рамках других проектов разрабатываются такие источники питания, которые придадут ему автономность, исчисляемую часами", - пояснил Хурс.

Однако, вопрос автономности, отметил он, не ставится во главу угла. "Если робот выполняет операции, опасные для людей, то, думаю, сменить раз в час батарею - не проблема", - уточнил он.

Помимо дистанционного копирования действий оператора, автономного выполнения заложенных задач, Федор сможет распознавать и выполнять голосовые команды человека.

"Оператору не нужно будет нажимать никакие кнопки. Все команды могут быть поданы голосом, а чтобы удостовериться, что команда была воспринята правильно, робот повторит отданную ему команду голосом и после этого приступит к ее выполнению", - сказал Хурс.

Главное умение, которое разработчики закладывают в автономный режим робота – умение стоять на ногах, т.е. поддерживать равновесие вне зависимости от поверхности, по которой двигается робот, или воздействия со стороны, т.е. ударов, попыток опрокинуть робота.

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"Вестибулярный аппарат человека работает автоматически, и мы об этом даже не задумываемся. Нужно чтобы и оператор не думал о том, как сохранять равновесие в момент управления роботом. Это должна быть задача бортовой системы управления", - рассказал специалист.

База автономных движений, которые робот сможет выполнять самостоятельно, постоянно будет пополняться. Разработчики предлагают привлечь к пополнению библиотеки стандартных движений студентов профильных вузов.

Однако от телеоператорного режима управления, т.е. копирования действий человека-оператора, робот избавится еще не скоро, учитывая, что создание искусственного интеллекта пока не привело к желаемым результатам.

"Интеллект человека в робототехнике не заменить еще долгое время, но его можно максимально автоматизировать, чем мы и занимаемся. Автоматизация функций позволяет оператору не заниматься мелочами, вроде поддержания равновесия робота. Иначе это будет ребенок, вокруг которого будут суетиться няньки, а нужно наоборот, чтобы робот был помощником человеку", - подчеркнул Хурс.

Редакция Newsinfo