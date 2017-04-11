Иду на таран. Последняя цель Екатерины Зеленко

12 сентября 1941 года советская лётчица Екатерина Зеленко стала первой женщиной, совершившей воздушный таран.

Молодёжь — на самолёт!

Воздушный таран применяется лётчиками в бою редко. Это последнее средство, когда ради уничтожения врага пилот идёт на сознательное самопожертвование, ибо чаще всего это означает и его собственную гибель.

Пойти на таран может только лётчик, обладающий не только высоким мастерством, но и большой силой духа.

Военная история знает лишь один случай, когда на таран пошла женщина-пилот. Произошло это 75 лет тому назад в небе над Украиной.

В 1930-х годах среди советской молодёжи увлечением небом носило повальный характер. В лётчики и парашютисты рвались не только юноши, но и девушки.

Выпускница школы-семилетки города Курска, уроженка Житомирщины 17-летняя Катя Зеленко от сверстников не отставала. Поступив в Воронежский аэроклуб, она удивляла инструкторов своими успехами. После окончания курса обучения в аэроклубе девушка поступила в 3-ю Оренбургскую военную авиационную школу лётчиков и лётчиков-наблюдателей имени К. Е. Ворошилова, которую закончила с отличием.

Боевое «крещение» в финскую кампанию

По распределению Зеленко направили в Харьков, в 19-й лёгкую бомбардировочную авиационную бригаду. Здесь ей были поручены испытания новых типов самолётов и авиаоборудования. За последующие четыре года она освоила семь различных типов самолётов.

Военных женщин-лётчиц в предвоенные годы в частях ВВС РККА было не так уж много, и каждой из них приходилось преодолевать определённый скепсис со стороны мужчин-сослуживцев. Екатерина доказывала состоятельность словом и делом. Её профессиональные навыки были на очень высоком уровне, а любителей пошутить она «отшивала» столь едкими остротами, что однополчане восхищённо и опасливо говорили: «Язык — как бритва!»

Во время советско-финской войны 1939–1940 годов она оказалась единственной советской женщиной-лётчицей, принимавшей участие в боевых действиях.

В составе 3-й эскадрильи 11-го легкобомбардировочного авиационного полка Зеленко совершила 8 боевых вылетов, в ходе которых уничтожила артиллерийскую батарею и склад боеприпасов противника.

Она была награждена орденом Красного Знамени, который ей в Кремле вручал лично Михаил Иванович Калинин.

Третий вылет на чужом самолёте

Великую Отечественную войну старший лейтенант Зеленко встретила в качестве заместителя командира 5-й эскадрильи 135-го бомбардировочного авиационного полка.

Для советской авиации первые месяцы войны получились страшными — потери в боях были огромными, особенно среди бомбардировочной авиации.

Согласно документам 135-го полка, старший лейтенант Зеленко совершила 40 боевых вылетов (в том числе ночью), участвовала в 12 воздушных боях. В июле 1941 командовала группой бомбардировщиков, уничтожившей в районе Пропойска 45 танков, 20 автомобилей, до батальона солдат противника и вернувшейся назад без потерь.

12 сентября 1941 года на своём бомбардировщике Су-2 лётчица совершила два боевых вылета. Её самолёт был повреждён, и Екатерина имела все основания остаться на земле.

Но заместитель командира полка капитан Пушкин, вернувшись с боевого задания, сообщил, что немцы стягивают танки к городу Лохвицы.

Необходим был массированный удар, но не хватало самолётов, не было истребителей прикрытия. Екатерина буквально упросила Пушкина разрешить вылет на его самолёте. Вторым членом её экипажа, лётчиком-наблюдателем, стал лейтенант Павлык. В паре с самолётом Зеленко на задание ушёл Су-2 капитана Лебедева.

«Судьба неизвестна»

Через какое-то время на аэродроме увидели бомбардировщик Лебедева. Он уходил от целой своры «мессеров» и скрылся за лесом, не имея возможности совершить посадку.

Капитану всё-таки удалось оторваться и посадить повреждённую машину. Он рассказал, что на обратном пути в районе города Ромны два советских бомбардировщика были атакованы семью немецкими Me-109. В самом начале боя «Су» Лебедева получил серьёзные повреждения и вынужден был выйти из схватки.

В тот же вечер 135-й полк провёл передислокацию. Через трое суток до нового аэродрома добрался раненый лейтенант Павлык. Он рассказал, что Зеленко приняла бой с семью вражескими истребителями, стараясь помочь уйти однополчанину. Но «мессеры», преследовавшие самолёт Лебедева, вернулись, чтобы добить второй советский бомбардировщик.

Несмотря на практически безнадёжную ситуацию, лётчице удалось сбить один вражеский самолёт. У Павлыка закончились патроны в пулемёте, и Екатерина отдала ему приказ прыгать с парашютом.

Он благополучно приземлился на территории, контролируемой советскими войсками, но о судьбе своего командира ничего не знал.

В документах 135-го полка появилась запись: «Судьба лётчицы неизвестна». Командование представило Екатерину Зеленко к званию Героя Советского Союза, но приказом по войскам Юго-Западного фронта от 29 декабря 1941 года она была награждена орденом Ленина.

Возможно, что причиной, по которой лётчице не присвоили звание Героя, явилась неясность её судьбы.

Она решила драться до конц

Окончательно установить историю последнего боя Екатерины Зеленко удалось уже после войны. Его свидетелями стали жители села Анастасьевка Сумской области, в небе над которым всё и произошло.

Советский бомбардировщик отбивался от гитлеровских истребителей до тех пор, пока не кончились патроны. У лётчицы был шанс выпрыгнуть с парашютом, ведь внизу были свои. Однако старший лейтенант Зеленко приняла решение драться до конца.

Последний курс её самолёта был направлен на один из «мессершмидтов». Жители села увидели вспышку в небе, а затем падающие обломки обоих самолётов.

Жители Анастасьевки нашли тело лётчицы и её окровавленный комсомольский билет. Девушку похоронили, завернув в парашют, а документы сохранила местная учительница Анастасия Марченко. После освобождения Украины учительница передала документы героини военным.

Екатерина Зеленко появилась на свет 14 сентября 1916 года. Она всего два дня не дожила до своего 25-летия.

«Катюша» в космосе

После войны останки героини с воинскими почестями перезахоронили в Курске. На месте гибели был установлен обелиск в её честь.

Бывшие однополчане Екатерины Зеленко многие годы добивались, чтобы единственная женщина, совершившая воздушный таран, была всё-таки удостоена звания Героя Советского Союза.

5 мая 1990 года первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв подписал указ о присвоении Екатерине Зеленко посмертно звания Героя Советского Союза «за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

16 декабря 1971 года советский астроном Тамара Смирнова открыл астероид спектрального класса S, получивший номер 1900. 20 февраля 1976 года циркуляр малых планет подтвердил новое имя астероида, данное ему первооткрывательницей, — «Катюша», в честь лётчицы Екатерины Зеленко.

Редакция Newsinfo