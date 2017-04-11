США попали под приостановку

После решения Президента Владимир Путина выйти из договора об утилизации оружейного плутония , Россия приступила к пересмотру целого пакета соглашений с США по разным направлениям. Вчера было озвучено решение российского правительства приостановить соглашения с США в ядерной области. Это решение сразу же вызвало истерику на том берегу Атлантики, просто потому что следующим шагом может стать прекращение поставок дешевого ядерного топлива в Штаты, что больно ударит по экономике США.

Подписанное в Вене в 2013 году соглашение предусматривало проведение совместных фундаментальных и прикладных исследований с американскими специалистами в области атомной энергетики в мирных целях (проектирование АЭС, инновационные виды реакторного топлива, использование ядерных и радиационных технологий в медицине и промышленности, обращение с радиоактивными отходами и др). Решение о приостановке действия этого соглашения, оформленное распоряжением Правительства №2072-р от 4 октября 2016 года , мгновенно вызвало откровенную истерику в США. Судите сами: постановление Правительства было опубликовано вчера после обеда, а уже вечером представитель Госдепартамента США Марк Тонер выступил со специальным заявлением, назвав решение о прекращении сотрудничества с Россией в ядерной области «трагедией»: «Это настоящая трагедия, поскольку у нас было успешное сотрудничество в этих областях. Это в интересах обеих стран». В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что администрация США рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в сфере обеспечения ядерной безопасности, несмотря на «сложности» в двусторонних отношениях. «Мы надеемся, что соглашение между США и РФ, которое основано на национальных интересах каждой из стран, будет выполняться», — сообщил он.

И это те же самые люди, которые еще буквально пару дней назад называли Россию чуть не исчадием ада и угрожали нам террористической войной!

Представляется, что причина такой резкой перемены настроений довольно прозаична: нынешнее решение Правительства четко показало заокеанским «партнерам», что шутки кончились, и Россия не ограничится громкими заявлениями и показательной приостановкой договора об утилизации плутония. Речь идет о пересмотре всей системы международных договоров России, большинство из которых, по факту, носят односторонний характер, и выгодны, в первую очередь, США и другим странам Запада. Если вернуться к ядерной сфере, то следующим логичным шагом после нынешнего решения Правительства будет приостановка соглашений в сфере ядерной энергетики. В том числе, недавнего соглашения о поставках дешевого и надежного российского топлива для ядерных реакторов «ТВС-КВАДРАТ», о чем договорились в июле этого года тогда еще генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко и главный исполнительный директор американской компании GEH Джей Томас Вайлмен .

Как заявил первый заместитель председателя комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич, решение российской стороны о приостановке ряда соглашений с американскими коллегами является призывом к новой администрации США перезагрузить двусторонние отношения. «Приостановка Россией этих соглашений – это призыв к перезагрузке российско-американских отношений в целом, обращенный к новой администрации США», — рассказал журналистам сенатор . — «Любое соглашение – есть компромисс: какая-то сторона в чем-то уступает, а что-то получает взамен. Но давно было видно, что США, выполняя договоренности с Россией, которые им заведомо благоприятствуют, игнорировали все остальные. До поры до времени мы терпели. Но США, по сути дела нарушив все договоренности по Сирии, разорвали этот контракт».

Поддержал решение руководства страны и президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов. «Я полагаю, что надо было давно принимать такое решение, как только Россия встала на ноги. То, что сделано сегодня, — это положительный шаг», — рассказал он в интервью РИА Новости .

По словам генерала, РФ участвовала в инициированной Вашингтоном и действовавшей с 1991 года программе Нанна-Лугара, которая предполагала помощь США странам бывшего СССР в утилизации снятого с вооружения ядерного и химического оружия и средств его доставки. Общий бюджет программы, по данным российских СМИ, составил 8,79 миллиарда долларов. В 2012 году МИД России заявил, что предложения США о продлении программы более не соответствуют представлениям Москвы о том, как должно быть выстроено сотрудничество в этой сфере.

«Американцы выделяли нам определенные финансовые ресурсы на утилизацию наших ядерных боеприпасов, подводных лодок, демонтаж ракет. Большая часть этих средств уходила на визиты американских специалистов и доставку специальной техники для утилизации (ядерного оружия) и контроля за этим процессом. Американцы поставили условие — они должны наблюдать, знать технологии, применяемые на наших ядерных объектах. Мы обязаны были (по программе) их допускать в наши самые сокровенные хранилища ядерных боеприпасов», — сообщил Ивашов. — «У нас есть еще один очень мощный рычаг воздействия на американцев в ядерной области. Дело в том, что львиная доля поставок низкообогащенного урана для атомной энергетики США (по коммерческим контрактам) обеспечивается российскими предприятиями. И поэтому американцы очень сильно зависят от нас, от этих поставок для обеспечения ядерным топливом своих атомных электростанций. Поэтому этот рычаг надо иметь в виду».

Это только два соглашения, помимо них есть и соглашение по космическим ракетным двигателям и много моментов, по которым США откровенно пользовались Россией. Сегодня Россия уже не просит и не возмущается, а открыто требует пересмотра отношения к себе. Американцам, конечно, очень тяжело признать, что времена изменились, но, в конце концов, придется. Иного выхода у них просто нет.

Редакция Newsinfo