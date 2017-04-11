История одного русского святого

Русская эмиграция породила в годы Великой Отечественной Войны немало достойных людей, патриотов своего народа, сражающихся с нацизмом всеми возможными способами. Многие в силу идеологической неприязни к СССР, оставаясь при этом истинно русскими людьми, оказывали сопротивление нацистам, воюя на стороне Антанты. Некоторые боролись с нацизмом внутри самой Германии. Одним из таких людей был Александр Шморель - выходец из семьи обрусевших немцев, Православный монархист, искренно считавший, что никакая страна не сможет заменить ему Россию.

Александр Гугович Шморель родился в 1917 году в Оренбурге. Мать его была русской женщиной, в то время как отец происходил из семьи известных в Оренбурге немецких переселенцев. В 1921 году отец Александра решает вместе со своим 4-х летним сыном покинуть Россию и переезжает в Мюнхен. Там молодой Шморель получает среднее образование, усилиями русской няни мальчик также превосходно знал русский язык и по собственному признанию чувствовал себя русским человеком и немцем одновременно. Также он был частым прихожанином Мюнхенского православного прихода.

Первые неприятности настигли Шмореля в 1937 году. По действующему в Германии закону он был призван в армию, однако Александр наотрез отказался присягать Гитлеру. За такое действие его должны были отдать под суд, но усилиями командира отделения и родителей Шмореля дело сумели замять. Однако самому Шморелю пришлось отправиться служить. В составе немецких вооруженных сил Шморель вступил в Австрию, Францию, даже участвовал в кампании против СССР. Однако, оставаясь ярым противником Гитлера, его режима и войны против русского народа, Шморель искал любые способы, чтобы покинуть фронт. В итоге осенью 1942 года ему удалось переехать в Мюнхен и приступить к обучению в университете.

В Мюнхене Александр Шморель решил приступить к активной антифашистской деятельности. Вместе со своим товарищем Гансом Шоллем он создает подпольное объединение «Белая роза», целью которого была организация восстания против действующей в Германии власти. По всему Мюнхену «Белая роза» распространяла листовки, наносила на стенах надписи «Долой Гитлера» и проводила тайную антифашистскую пропаганду на улицах города. В конце своей деятельности она начала открыто призывать к вооруженному восстанию и приобщать в своим идеям простое население. Однако в феврале 1943 года организация была раскрыта, а все ее члены отданы под суд Народной палаты Рейха. За содеянное члены «Белой розы» были приговорены к казни на гильотине. В дни судебного процесса Александр Шморель в своих письмах много обращался к Православию и России, при этом он до конца оставался сильным духом и находился в полном спокойствии. Казнь состоялась 13 июля 1943 года.

Погибший мученической смертью Александр Шморель в 1994 году был канонизирован Русской Православной Церковью за границей. В 2012 году вслед за РПЦЗ Шмореля признала святым РПЦ, дав ему имя Александра Мюнхенского. Александр Шморель, несмотря на свой молодой возраст, стал одним из самых активных участников антифашистского сопротивления внутри Германии. Не побоявшись грозящей ему смерти, Шморель объявил войну жестокому тоталитарному режиму, напавшему на народ, который он считал своим. Россия всегда была для Александра Шмореля единственной Родиной, к которой он испытывал самые преданные чувства. В качестве заключения приведено одно из писем русского святого Александра Мюнхенского:

«Я люблю в России вечные степи и простор, леса и горы, над которыми не властен человек. Люблю русских, всё русское, чего никогда не отнять, без чего человек не является таковым. Их сердце и душа, которые невозможно понять умом, а можно только угадать и почувствовать, которые являются их богатством - богатством, которое никогда не удастся отнять».

Редакция Newsinfo