Петербург глазами Путина: Ленинградский период жизни президента

7 октября 1952 года в Ленинграде в семье простых рабочих родился Владимир Путин. Именно советский Ленинград сыграл значительную роль в становлении личности будущего президента Российской Федерации. Тут он вырос, получил образование, занялся спортом, а в последствии начал свою политическую карьеру.

ДОМ, ГДЕ ЖИЛА СЕМЬЯ ПУТИНЫХ

До переезда в Ленинград родители Владимира Путина проживали в Петергофе. Однако история того дома не так интересна, поскольку жизнь будущего президента началась в историческом районе Ленинграда.

Домовладение баронессы Луизы фон Таубе в доме №12 по Баскову переулку особенно ничем не примечательно. Самый обычный доходный дом 1860-го года постройки, без каких-либо архитектурных излишеств и изысков. Наверное, никто об этом доме сегодня и не вспомнил, если бы не тот факт, что именно здесь 64 года назад родился нынешний президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

В городе трех революций всегда были элитные дома — например, в районе Тверской улицы или Троицкой площади, где жила политическая элита, профессура и известные деятели искусства, однако в годы послевоенной разрухи жители Ленинграда в большинстве своем жили бедно и в буквальном смысле в стесненных условиях. В одной комнате в коммунальной квартире, обычно, жили по несколько человек. Более того, о таких удобствах как горячая вода или ванная комната зачастую даже и речи не шло.

Семья, в которой родился Владимир Владимирович, не была исключительной и относилась именно к этому большинству. Естественно, никаких привилегий они не имели: по свидетельству бывших соседей, Путины занимали комнату площадью в 20 кв. м в одной из трехкомнатных квартир на четвертом этаже полуразрушенного из-за бомбежек здания. Ни ванны, ни горячей воды не было — мыться Путины раз в неделю ходили в Некрасовские бани. «Я из простой семьи, и я жил очень долго этой жизнью, практически всю свою сознательную жизнь. Я жил как рядовой нормальный человек, и у меня всегда сохраняется эта связь», – вспоминает Путин.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ

Буквально в паре перекрестков от дома, на пересечении улицы Восстания и Гродненского переулка, расположилась школа №193, в которой Владимир Путин учился первые 8 классов. В те годы от весьма средне учившегося мальчика не ждали выдающихся успехов. В книге «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным» президент вспоминал, что часто опаздывал на первые уроки. От строгих замечаний учителей спасало лишь тот факт, что школа находилась в паре минут от дома, и школьник Путин, нередко пренебрегая верхней одеждой в зимнее время, чтобы сэкономить время на переодевании, пулей преодолевал расстояние от порога до парты.

Его учительница Вера Дмитриевна Гуревич рассказывала: «В 5-м классе он ещё не очень проявлял себя, но я чувствовала, что в нём есть потенциал, энергия, характер. Я увидела большой интерес к языку, он легко схватывал. У него была очень хорошая память, гибкий ум. Я подумала: из этого мальчишки выйдет толк. Решила уделять ему больше внимания, не давать возможности с дворовыми мальчишками общаться».

В доме №4/15 по Советскому переулку расположена школа № 281 с химическим уклоном на базе Технологического института, в которой Владимир Путин провел еще 2 года. Примечательно, что уже в 9-м классе юный Путин посетил приемную Управления КГБ, чтобы узнать, как в Советском Союзе становятся разведчиками.

Уже став президентом, Владимир Владимирович рассказывал, что с детства увлекался советскими фильмами о разведчиках и мечтал работать в органах государственной безопасности. «Ещё до того, как окончил школу, у меня возникло желание работать в разведке. Правда, вскоре захотелось стать моряком. Но потом опять разведчиком. А в самом начале очень хотелось быть лётчиком» - вспоминает Путин.

О СПОРТ, ТЫ – МИР!

Когда в 2007 году в мировых СМИ были растиражированы снимки Владимира Путина, отдыхающего на рыбалке в Сибири, многие читатели по всему миру оценили хорошую физическую форму президента.

Спорт стал важной частью жизни Путина с 13 лет, когда он записался в секцию по самбо добровольного спортивного общества «Труд». В неспокойном районе, где рос молодой Владимир Путин, умение постоять за себя было полезным навыком. Уместным будет вспомнить слова Путина: «50 лет назад ленинградская улица научила меня: если драка неизбежна — бей первым».

В доме №13 на Кондратьевском проспекте и по сегодняшний день расположена школа дзюдо, где тренировался молодой Владимир Путин. Здание ничем не примечательно снаружи, однако, внутри до сих пор находится татами, на котором занимался будущий президент. За 10 лет Путин добился хороших результатов, став мастером спорта по самбо и дзюдо и сумев одержать победу в чемпионате Ленинграда 1976 года. По словам Анатолия Рахлина, тренера Владимира Владимировича, его спортивная карьера могла бы быть не менее яркой, чем политическая.

В августе 2013 года Анатолия Рахлина не стало. Владимир Путин очень сильно переживал утрату. Анатолий Соломонович был первым тренером Путина, вместе с ним будущий президент тренировался 11 лет и получил черный пояс по дзюдо. Президент называл своего наставника и в спорте, и в жизни «Учителем с большой буквы». Последняя их встреча состоялась в мае 2013 на 75-летии мастера.

После была служба в ГДР, работа в ЛГУ, а в последствии в мэрии города, но это, как говорится, уже совсем другая история.

Редакция Newsinfo