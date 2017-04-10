Гомосексуалистами не рождаются ― ученые опровергли основной аргумент геев

Один из главных исследователей Американской психологической ассоциации (АПА) и активист за права лесбиянок признала, что гомосексуалы "такими не рождаются". Доктор Лиза Даймонд (Lisa Diamond), главный соредактор Журнала сексуальности и психологии АПА и один из "самых уважаемых членов" ассоциации, заявила, что сексуальная ориентация является "изменчивой", а не постоянной.

Доктор Лаура А. Хейнс (Laura A. Haynes), клинический психолог, резюмировала главы, написанные Даймонд в журнале, ее книгу и лекции на YouTube следующим образом: "Битва за утверждение, что "геи такими родились и измениться не могут", теперь закончена, и (Даймонд) говорит ЛГБТ-активистам прекратить продвигать этот миф".

В противоположность типичному аргументу, что гомосексуалы "рождаются геями", такими "как есть" и не могут измениться, АПА официально признала изменчивость сексуальной ориентации в 2011 году.

Даймонд подытожила результаты относящихся к этому вопросу исследований в ходе лекций в Университете Корнелла (Cornell University), заявив, что многими исследованиями теперь установлено, что сексуальная ориентация, включая половое влечение, поведение и самоопределение, является переменчивой характеристикой как для подростков, так и для взрослых обоих полов.

Это полностью противоречит недавним законам, продвигаемым гомо-активистами и принятым в нескольких штатах США, запрещающим "восстановительную терапию", которая должна помочь пациентам, ощущающим нежелательное однополое влечение, измениться.

Оправдание законов против восстановительной терапии состоит в том, что любой человек, испытывающий однополое влечение, не только гомосексуал и рожден гомосексуалом, но его/ее гомосексуальная ориентация неизменна, следовательно, применять "воосстановительную терапию" по отношению к таким людям не только бесполезно, но и жестоко. Как утверждает их лозунг, "изменить то, кто ты есть, нельзя".

Вдобавок, многие ЛГБТ-активисты называют сексуальную ориентацию "вопросом прав человека нашего времени", аналогичным расовой принадлежности. Однако Даймонд и АПА опровергают этот аргумент.

Преподобный Йоханнес Джейкобс (Johannes Jacobse), основатель Американского православного института (American Orthodox Institute), называл "изменение курса" Даймонд "поразительным изменением" часто повторяемого оправдания гомосексуальной ориентации. "Сексуальные желания являются переменчивыми, гомосексуальные влечения не "заложены в генах", "то, что геи такими рождены", — это миф, чувства не преобладают над волей (поведение — это выбор, человек не обязан подчиняться любому чувству, особенно сексуальному), аргумент, что "люди рождаются гомосексуалами", является чисто политическим, а не научным, сексуальная ориентация — переменчивая характеристика, как и многие другие".

"Идея, что чувства человека определяют, кто он есть — кем Бог его сотворил — является обманом, — написал преподобный Джейкобс. — Если человек чувствует гомосексуальное влечение, это не означает, что он был создан гомосексуалом".

"Если человек избирает гомосексуальное поведение, это его добровольное решение, даже если само влечение не добровольное, — подытожил Джейкобс. — Если человек ощущает гомосексуальное желание и хочет изменить эту ориентацию на традиционную, есть множество доказательств, что подобные перемены на самом деле возможны".

Иеромонах Марк отметил, что это откровение "имеет очень серьезные последствия для политических действий последних лет, практически обнуляя любые апелляции к науке, чтобы оправдать недавние законы в области сексуальности, например, признание однополых "браков", навязывание доступа к туалетам на основаниии самоидентификации или "чувств" человека в отношении своего пола и ограничение свободы выбора терапевтических методов лечения в области нежелательного однополого влечения или гендерной дисфории, особенно для несовершеннолетних".

Преподобный Джейкобс рассказал журналистам, что признание Даймонд и АПА "пошатнуло почву под ногами защитников гомосексуалов, утверждавшх, что гомосексуальная ориентация интегрирована в личность человека так же, как и гетеросексуальная. Аргумент, что гомосексуалами "рождаются", больше не сработает".

"Вместо этого АПА обнаружила, что сексуальное влечение переменчиво, оно может изменяться и очень часто так и происходит, ― объяснил Джейкобс. — Сексуальное желание основано на чем-то другом, а не на генетике, и вопросы о правильных и необходимых ограничениях в отношении человеческой сексуальности — сферы естественного права, морали и религии — очень важны для формирования наших представлений о личном и общественном процветании".

Преподобный Джейкобс сказал, что последствия исследования Даймонд означают, что врачи могут помочь тем, кто хочет освободиться от нежелательного однополого влечения.

"Нужно обратить больше внимания на личность, которая может переживать гомосексуальное влечение, но желает измениться, — сказал Джейкобс, — Ранее консультантам не разрешалось помогать клиентам в попытках изменить гомосексуальную ориентацию на гетеросексуальную под прикрытием идеологии, что "геями рождаются". Власть вмешалась в это, запретив "восстановительную терапию", а так же другие подходы в ответ на гомосексуальный активизм".

"Правда в том, что люди меняются постоянно, поэтому консультантам, которые придерживаются идеологического предрасположения в отношении гомосексуальности, нужно запретить консультировать клиентов, которые не хотят этого, вместо того чтобы убеждать их, что изменения неестественны".

Редакция Newsinfo