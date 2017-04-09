Девять самых глубоких советских мультфильмов
Мама для мамонтёнка.
Мультфильм о судьбе мамонтёнка, который случайно избежал вымирания мамонтов (замёрз в вечной мерзлоте, а потом оттаял) и теперь ищет маму. Он отправляется на льдине в плаванье, достигает Африки, где и находит маму. Не было, пожалуй, ни одного ребёнка в Советском Союзе, кто бы не плакал над этим мультиком.
Серая шейка.
Осень. Птицы готовятся к долгому перелету. Прилетела уточка Серая Шейка попрощаться с другом зайчиком, до весны. Но тут она увидела, как лиса к зайчику подбирается и стала на его защиту, а сама пострадала, лиса поранила ей крыло. И осталась уточка зимовать на речке, где было очень опасно. Но когда лиса напала на нее, на защиту ее встали зайчики. Так и прожили они дружно до весны. Серая Шейка смогла летать и проучила злую лису. А там и мама прилетела...
Варежка.
Девочка часто смотрела в окно и по доброму завидовала детям которые выгуливали своих четвероногих друзей. Но занятая мама не внимала просьбам дочки.Так однажды простая варежка заменила девочке собаку...
Верните Рекса.
Мультфильм о мальчике Сереже и его верной собаке Рексе, который отдал жизнь за своего друга. Очень больно и обидно мальчику, что нету больше его любимой собаки. Но жизнь продолжается и ему подарили маленькую собачку, которая очень нуждается в хорошем друге.
Необычный друг.
Сюжет мультфильма «Необычный друг» знакомит нас самым обычным школьником Лешей, который вдруг задался вопросом, а можно ли подружиться с носорогом? Эта мысль настолько увлекла его, что Леша не мог даже сосредоточиться на школьных занятиях. Заметив задумчивость своего ученика и узнав ее причину, учительница рекомендовала Леше посетить зоопарк, чтобы увидеть носорога лично. Мальчик послушался совета учителя, пошел в зоопарк, и с этого момента и завязалась крепкая дружба мальчика и носорога по кличке Носик.
Северная сказка.
Добрая и трудолюбивая мать троих детей с утра до вечера была занята домашними заботами, а её трое сыновей играли целый день и совсем не хотели ей помогать. Однажды мама заболела, но дети так были увлечены игрой «в оленя», что даже не обратили на это внимания...
Воспоминание.
Душераздирающий мультфильм о военном детстве. Солнечные кадры с веселыми бегущими в школу первоклашками, сменяются на мрачные с разрушенной деревней и руинами школы…
Пингвины.
Драматическая история, произошедшая в далекой Антарктиде, куда на лето приплывают пингвины выводить птенцов.... "Он был уверен, что в его руках яйцо с крохотным пингвиненком, еще не родившимся, но любимым бесконечно!"
Гадкий утенок.
Сказка Гадкий утенок Ганс Христиан Андерсена рассказывает о маме-утке, у которой один из малышей оказался очень некрасивым. Все остальные невзлюбили утенка за то, что он так ужасно выглядел. Утенок прошел через множество испытаний и чуть было не замерз во льду. Однако совсем скоро он подрос и превратился в прекрасного лебедя...