Девять самых глубоких советских мультфильмов

Эти мультфильмы прекрасны, и, гениальны. В большинстве своём они создавались для детей, но наполнены таким глубоким и берущим за душу смыслом, что заставляют плакать даже взрослых. И не взирая на это мы всё-равно хотим их смотреть снова и снова.

Мама для мамонтёнка.

Мультфильм о судьбе мамонтёнка, который случайно избежал вымирания мамонтов (замёрз в вечной мерзлоте, а потом оттаял) и теперь ищет маму. Он отправляется на льдине в плаванье, достигает Африки, где и находит маму. Не было, пожалуй, ни одного ребёнка в Советском Союзе, кто бы не плакал над этим мультиком.

Серая шейка.

Осень. Птицы готовятся к долгому перелету. Прилетела уточка Серая Шейка попрощаться с другом зайчиком, до весны. Но тут она увидела, как лиса к зайчику подбирается и стала на его защиту, а сама пострадала, лиса поранила ей крыло. И осталась уточка зимовать на речке, где было очень опасно. Но когда лиса напала на нее, на защиту ее встали зайчики. Так и прожили они дружно до весны. Серая Шейка смогла летать и проучила злую лису. А там и мама прилетела...

Варежка.

Девочка часто смотрела в окно и по доброму завидовала детям которые выгуливали своих четвероногих друзей. Но занятая мама не внимала просьбам дочки.Так однажды простая варежка заменила девочке собаку...

Верните Рекса.

Мультфильм о мальчике Сереже и его верной собаке Рексе, который отдал жизнь за своего друга. Очень больно и обидно мальчику, что нету больше его любимой собаки. Но жизнь продолжается и ему подарили маленькую собачку, которая очень нуждается в хорошем друге.

Необычный друг.

Сюжет мультфильма «Необычный друг» знакомит нас самым обычным школьником Лешей, который вдруг задался вопросом, а можно ли подружиться с носорогом? Эта мысль настолько увлекла его, что Леша не мог даже сосредоточиться на школьных занятиях. Заметив задумчивость своего ученика и узнав ее причину, учительница рекомендовала Леше посетить зоопарк, чтобы увидеть носорога лично. Мальчик послушался совета учителя, пошел в зоопарк, и с этого момента и завязалась крепкая дружба мальчика и носорога по кличке Носик.

Северная сказка.

Добрая и трудолюбивая мать троих детей с утра до вечера была занята домашними заботами, а её трое сыновей играли целый день и совсем не хотели ей помогать. Однажды мама заболела, но дети так были увлечены игрой «в оленя», что даже не обратили на это внимания...

Воспоминание.

Душераздирающий мультфильм о военном детстве. Солнечные кадры с веселыми бегущими в школу первоклашками, сменяются на мрачные с разрушенной деревней и руинами школы…

Пингвины.

Драматическая история, произошедшая в далекой Антарктиде, куда на лето приплывают пингвины выводить птенцов.... "Он был уверен, что в его руках яйцо с крохотным пингвиненком, еще не родившимся, но любимым бесконечно!"

Гадкий утенок.

Сказка Гадкий утенок Ганс Христиан Андерсена рассказывает о маме-утке, у которой один из малышей оказался очень некрасивым. Все остальные невзлюбили утенка за то, что он так ужасно выглядел. Утенок прошел через множество испытаний и чуть было не замерз во льду. Однако совсем скоро он подрос и превратился в прекрасного лебедя...

Редакция Newsinfo