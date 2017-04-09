Колоритный Роди, разваливший тихоокеанскую политику США

Последствия визита президента Филиппин Родриго ("Роди") Дутерте в Китай, может быть, не очень шумно обсуждают в самих США — не до того. Но это не значит, что в мире нет экспертов, размышляющих на тему: как это одно никогда не считавшееся влиятельным государство легким движением может вот-вот развалить до основания всю тихоокеанскую политику "сверхдержавы", и что это за политика, которую, оказывается, так легко разрушить. А заодно — кто виноват (получается, что Хиллари Клинтон, политику эту начинавшая).

Угрозы больше нет

Итоги поездки Дутерте в Пекин обычно выражают цифрой в 13, миллиарда долларов подписанных контрактов — эта сумма означает в основном финансирование инфраструктурных проектов (железных дорог, портов и т.д.). Что интересно, не видно никаких заявлений на тему того, что Филиппины теперь будут получать вооружения из Китая и России (как говорил накануне Дутерте) и проводить военные учения с ними же.

Конечно, неистовый и колоритный Роди заявил в Пекине, что пора сказать "до свидания" США, но в чем конкретно это выражается — неясно. О разрыве военных соглашений с Америкой не слышно.

С другой стороны, а зачем они теперь нужны? В Пекине Дутерте избавил свою страну от единственной мыслимой военной угрозы — угрозы конфликта с Китаем. Напомним, что в последние лет пять, при прежней власти, США активно провоцировали конфликт двух стран из-за отмелей, рифов и островов в Южно-Китайском море, обещая Маниле всяческую помощь в случае неприятностей.

А сейчас, в Пекине, договорились вот до чего: ни одна сторона не отказывается от своего понимания того, где проходят границы в море, но создается комитет по мониторингу ситуации и урегулированию споров, будет заключено соглашение о том, кому в спорных водах и как ловить рыбу… В общем, две страны показали всему региону (и миру), как надо себя вести в случаях, если у кого-то расходятся показания морских карт.

Итак, территориального спора нет. А ведь на нем и нескольких подобных сюжетах в этом и соседних морях держалась вся политика Барака Обамы (а точнее, Хиллари Клинтон) в Азии.

В США довольно активно обсуждают все новые и новые публикации WikiLeaks, но прежде всего смотрят, какие из них повлияют на исход выборов. А ведь, кроме выборных сюжетов, утекает очень многое. И вот в гонконгской англоязычной газете South China Morning Post подробно разбирают сенсацию — очередное закрытое (и хорошо оплаченное) выступление Клинтон перед банкирами из Goldman Sachs в октябре 2013 года, где она объясняет, с чего начинался ее "поворот на Восток" в 2010 году: по сути с провокации, с вызова Китаю.

Что интересно, речь эта во взломанной переписке Клинтон сопровождается комментариями нынешних сотрудников ее предвыборного штаба, где они говорят, что тут содержится много политических позиций, "которые надо бы еще почистить". В общем, это не для избирателя, ему такое может не понравиться, а союзникам и подавно.

Тихий океан — американское море?

Сказала Хиллари банкирам следующее: через Южно-Китайское море проходит до 48% мировой торговли. И китайцы имеют полное право утверждать себя (в этом регионе), но США следует "давить" Китай в ответ.

И начался, рассказывает она, "поворот на Восток": Хиллари выдвинула в 2010 году идеею о том, что надо защищать в этом море от Китая "свободу мореходства".

После чего имела несколько яростных и тоже не публиковавшихся споров с китайскими руководителями. В ходе одного из них она сказала им, что, если следовать китайской логике, то США должны объявить весь Тихий океан "американским морем" и контролировать его от Калифорнии до Филиппин.

Понятно, почему штабу Хиллари не понравились эти слова, даже с оговоркой "если". Тихий океан — американское море? А как насчет союзников, Австралии и Японии, а что там насчет России и, само собой, Китая, ну и Филиппин, Индонезии и т.д.? Дрянь шутка получилась.

И тут добавим: "давить" Китай США постарались не совсем напрямую (опасно все-таки), а через хотя бы Филиппины. В том числе потому, что основы экономической мощи Китая лежат прежде всего в регионе, лежащем к югу от Китая — Юго-Восточной Азии. И если их поссорить, то будет интересно во всех смыслах.

А что теперь, когда — вроде бы — всего лишь одна страна, Филиппины, сбросила с себя эту петлю? Нет, не одна. Вот оценки экспертов региона. Стратеги Обамы недооценили искусство китайской дипломатии, и положение США в регионе меняется. Идея, что "поворот к Азии" приветствуется всеми странами региона, оказалась "на кладбище". Отчего? Оттого, что Америка ставила перед азиатскими странами вопрос так: или вы за нас, или против нас. А они хотят ровно обратного — общаться и с Китаем, и с США. Что, в своеобразной манере, и делает сейчас колоритный Роди.

Еще есть вопрос о судьбе Транстихоокеанского партнерства — это того, которое обязано навязать части стран региона американские, а не китайские правила экономической деятельности. Оно подписано, но как будет его ратифицировать и без того скептически настроенный Конгресс, если в этом партнерстве значится Дутерте, плохо говорящий о маме президента Обамы, а также о многом прочем?

Десять стран Юго-Восточной Азии объединены в группировку АСЕАН. Раньше Китаю удавалось убирать из любых документов АСЕАН нужные США слова о Южно-Китайском море, опираясь лишь на вето 1-2 близких стран — например, Камбоджи и Лаоса. Две страны, которые активно работали в АСЕАН по американскому плану — это Филиппины и Вьетнам.

Между прочим, весной этого года Пекин договорился с Вьетнамом примерно о том же, что сейчас с Филиппинами: смягчить конфликт. И вот теперь — демарш Дутерте. Кстати, именно Филиппины будут председателем АСЕАН в 2017 году…

Прочие же страны региона старались держаться нейтрально. Но США вдобавок ко всему поссорились с военными властями Таиланда и преувеличили свой успех при смене власти в Бирме (Мьянме). Да, кстати, даже Япония наблюдает за происходящим и делает выводы. И что теперь?

А вот что. Мнение филиппинских экспертов (не обязательно дружественных Дутерте): США просто не способны оценить суть и смысл новой политики страны, поэтому уходящая администрация Обамы оставит проблему наследникам. Если это будет Хиллари, то ей придется (это уже мнение сингапурских аналитиков) начать "уважительную и примирительную" увертюру в отношении Дутерте — а сможет ли она? Ну, а если изберут Трампа, то они с Дутерте еще и подружатся.

Конечно, "филиппинский феномен" — случайность. Перед нами страна, которая за всю свою историю до сего дня никак не влияла на мировую политику и считалась каким-то особым американским анклавом в Азии. Но именно она оказалась соломинкой, рушащей всю стратегию США в ключевом регионе. Интересно, сколько еще таких "соломинок" в мире в целом?

Редакция Newsinfo