Как военные США пытаются придумать угрозы для себя

Министр ВВС США Дебора Ли Джеймс заявила, что считает Россию угрозой номер один для Соединённых Штатов и подчеркнула, что её мнение связано, в первую очередь, с ядерной тематикой.

— Россия является угрозой номер один для Соединённых Штатов. У нас есть целый ряд угроз, с которыми мы имеем дело, но Россия из-за ядерного аспекта может представлять экзистенциальную угрозу, — заявила Дебора Ли Джеймс. Схожие заявления Джеймс делала неоднократно. 9 июля 2015 года она призвала власти США усилить военное присутствие в Европе для противостояния России.

Глава объединённого командования Джозеф Дандфорд также назвал целью России противостояние НАТО.

В схожей риторике выступил и начальник военно-морских операций — адмирал Джон Ричардсон. Он заявил, что флот наблюдает повышение активности российских военно-морских сил по всему миру, в том числе "беспрецедентное развёртывания авианосных ударных групп в Средиземном море, запуск ракет с кораблей на Каспии, деятельность подлодок в Северной Атлантике, а также растущее присутствие в Тихом океане". Также он указал на инциденты, когда российские самолёты сближались с американскими кораблями.

Начальник военно-морских операций адмирал Джон Ричардсон подчеркнул, что общение с РФ будет полезно для Соединённых Штатов.

Такие заявления стали постоянными спутниками американских военных. И это вполне оправданная стратегия, учитывая заявления министра обороны США Эштона Картера и недавний доклад о распределении денежных средств американского военного ведомства на 2017 год. В нём отмечалось, что "из-за возрождения России" США придётся бросить силы на сдерживания роста влияния Кремля.

Хотя в мире общепризнанной угрозой всеми называется "Исламское государство"*, Министерство обороны США в докладе обозначает в качестве одного из своих ключевых противников именно Россию, которая наиболее эффективно и последовательно борется с ИГИЛ в Сирии.

В докладе также указывается, что после появления ИГИЛ и возрождения России мир изменился. Таким образом, Вашингтон поставил РФ в один ряд с террористической организацией. Но при этом в докладе нет статьи, отдельно посвящённой ИГИЛ.

"Сегодняшняя обстановка в области безопасности резко отличается, она стала разнообразной и сложной по масштабам проблем, она требует новых способов мышления и новых способов действий", — говорится в докладе.

Одним из "действенных" методов борьбы против России, по мнению Эштона Картера, может стать усиление Вооружённых сил Соединённых Штатов в разных частях мира. Например, в Европе. Как говорится в докладе, если ранее в этом не было необходимости, то в настоящий момент с учётом роста влияния и "агрессии" России это просто необходимо.

— Мы не должны были направлять значительные оборонные инвестиции для противодействия этой возможности (возрождения экономической и военной мощи России. — Прим. ред.) за последние 25 лет, и, хотя мне очень не хотелось бы делать так и впредь, нам всё же придётся их нарастить, — отмечается в докладе.

Картер использует традиционный приём: для увеличения бюджета своего ведомства он находит "страшилку в лице России" и пытается убедить Конгресс увеличить расходы на оборону.

На "сдерживание агрессии России" на 2017 год Министерство обороны запросило $3,4 млрд, что почти в 4 раза больше, чем в 2016-м, когда сумма составила $789 млн.

Пентагон просит выделить дополнительные средства для обучения новых и формируемых воинских контингентов. На это планируется затратить $1 млрд. Также потратятся на новую форму, "удобную и безопасную, которая позволит солдатам вернуться домой в целости и сохранности".

Существенное увеличение объёма бюджетного финансирования на проведение непосредственных мероприятий по противодействию России предполагает увеличение количества задействованных против нашей страны подразделений Вооружённых сил США, в том числе резервистов, распределённых по всему европейскому континенту, для более эффективного взаимодействия с союзниками по Североатлантическому блоку.

Это увеличение позволит обеспечить постоянное присутствие трёх оперативных боевых групп (эквивалентных по составу механизированным бригадам непосредственной боеготовности) в Европе в течение всего года, позволит усилить общевойсковую сухопутную составляющую, а также защитить воздушное и морское пространство Евросоюза от гипотетического "вторжения России".

— Мы сможем сдерживать и при необходимости выиграть боевые действия в воздухе, на земле, в море, космосе, киберпространстве, — отмечается в докладе.

Отметим, что под "сдерживанием России" подразумевается наращивание боевых сил на территории Европы, о чём не раз говорится в докладе. Всё дело в том, что "в Европе Россия продолжает нарушать суверенитет Украины, Грузии и Молдовы, а также активно стремится запугать своих балтийских соседей".

Также Россия обвиняется в том, что "подливает масло в огонь гражданской войны в Сирии".

Кроме России Америка собирается обратить внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион, в котором активно наращивает свой военно-политический потенциал Китай, но, как лицемерно отмечается в докладе, "это хорошо, однако проявление Китаем агрессии, безусловно, является негативным фактором". В связи с тем, что Россия и Китай ведут себя агрессивно и наращивают вооружённые силы, включая интенсивное боевое слаживание в рамках совместных военных учений, Соединённым Штатам необходимо принять ответные меры, чтобы сохранить своё военное превосходство.

Редакция Newsinfo