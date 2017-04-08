Во Франции усиливают угловную ответственность за борьбу с абортами

Первого декабря нижней палатой французского парламента был принят план по разработке проекта нового закона. Согласно этому закону уголовным преступлением будет считаться публикация любой информации в сети Интернет, которая предупреждает об опасностях абортов, но при этом “сознательно вводит в заблуждение, запугивает и/или оказывает психологическое или моральное давление.” Об этом сообщает портал Quarz.

Наказанием за подобные публикации должно стать 2 года тюрьмы и 30 000 евро штрафа.

Французский министр по делам семьи, детей и прав женщин Лоран Россиньоль, которая полностью поддерживает идею создания такого закона, считает, что противники абортов часто создают сайты, которые внешне выглядят как правительственные, то есть выглядят нейтрально и объективно, но на самом деле намеренно вводят женщин в заблуждение.

Ранее, в 1993 году, после ряда происшествий, когда противники абортов буквально блокировали женщин на подходах к клиникам и центрам планирования семьи, во Франции был принят закон, по которому преступлением считается запугивание женщин с целью удержать их от абортов. Нынешний закон усиливает наказание и распространяет свое действие на киберсферу.

Несмотря на то, что авторы закона уверены, что он не нарушает конституционные свободы, в частности, свободу слова, католики в этом не уверены. В письмах протеста, направленных на имя президента Франции Франсуа Олланда, говорится о том, что новый закон серьезно нарушит принципы демократии.

Протоиерей Всеволод Чаплин так прокомментировал идею нового закона:

"И сторонники секуляризма еще говорят о свободе, обвиняют кого-то в идеологическом контроле и тоталитаризме? Между прочим, под этот закон можно подвести практически любую критику аборта, а уж тем более квалификацию его как грех или убийство – «моральное давление» тут будет налицо.

Интересно, как закон будет применяться. Пока министр по делам семьи, детей и прав женщин Лоранс Россиньоль говорит, что караться будет только ложная информация, а честно критиковать аборты будет можно.

Но юридические формулировки мы видим другие.

Интересно, решатся ли католики, используя какой-либо прецедент, подать в Страсбург иск об отмене этого закона, который очень быстро может войти в противоречие со свободой вероисповедания и свободой слова – даже в западном, весьма избирательном их понимании?"

Напомним, что в современной неолиберальной идеологии аборт рассматривается как право женщины и относят его к так называемым "репродуктивным правам". Часто право на аборт представляется как "ответственность перед каждым рожденным ребенком".

Противники абортов уверены: эмбрион - это живой человек и обладает правом на жизнь.

В России, как и во всех странах бывшего СССР, в отличие от многих других стран, где аборты либо запрещены, либо разрешены лишь по медицинским показателям, признана свобода абортов.

Редакция Newsinfo