Десять самых опасных вооружений России и НАТО

Американский журнал National Interest перечислил пять видов наиболее опасного оружия НАТО и пять смертоносных российских вооружений, пытаясь определить, на чьей стороне может оказаться преимущество.

Как пишет издание, альянс справляется с противниками, располагающими устаревшими системами противовоздушной обороны и слабыми наступательными возможностями, и не имеющими военно-воздушных сил. При этом сложно сказать, какие результаты альянс покажет в бою с полным решимости и хорошо подготовленным оппонентом, имеющим на вооружении современную боевую технику — таким, как Россия.

Баллистические ракеты "Искандер"

Дальность поражения российского ракетного комплекса "Искандер-М" составляет 400 километров, при этом ракета способна нести 700-килограммовую боеголовку различных типов. Круговое вероятное отклонение ракеты не превышает пяти метров.

"Благодаря этим свойствам данная система представляет собой смертельную опасность для аэродромов, тыловых пунктов и прочей стационарной инфраструктуры", — говорится в статье.

Как пишет NI, "Искандер" может перенацеливаться в полете, поэтому его можно использовать для ударов по движущимся целям, в том числе, по кораблям. Встроенная система маневрирования с целью уклонения делает эту ракету трудной мишенью для средств ПРО.

Су-27 и его модификации

Размеры, дальность, скорость и маневренность самолетов семейства Су-27 превращают этот истребитель в "смертоносную платформу", говорится в материале. "Су-27 всем своим видом показывает, насколько он опасен", — пишет NI.

Планер самолета хорошо приспособлен к модернизации, поэтому требовательные покупатели отдают ему предпочтение. Кроме того, скорость и тяжелый корпус истребителя позволяют ему нанести мощный удар, а затем скрыться, прежде чем его успеют перехватить.

Зенитно-ракетный комплекс С-400

Для С-400 существует несколько типов ракет, и каждый из них предназначен для поражения воздушных целей на различных расстояниях. Максимальная дальность поражения составляет 400 километров.

"Ракеты меньшей дальности обладают улучшенными возможностями по поражению быстрых и маневрирующих целей", — говорится в статье.

С-400 можно применять и для борьбы с баллистическими ракетами. Система датчиков С-400 считается чрезвычайно эффективной, тем более, что Россия может создавать зоны обороны с применением С-400 почти на любом театре военных действий, отмечает автор материала.

Подводные лодки класса "Щука-Б"

Когда в 80-90-х годах в СССР построили подлодки класса "Щука-Б", это были исключительно скрытные и малозаметные субмарины. Позднее российские конструкторы усовершенствовали их за счет дополнительной технологии снижения шумности.

"Важнее всего то, что лодки "Щука-Б" несут на своем борту внушительный арсенал вооружений, в том числе торпеды и крылатые ракеты, которые способны поражать как морские, так и наземные цели", — пишет NI.

Высокая малозаметность и мощное вооружение этих субмарин продолжает представлять немалую опасность не только для кораблей, но и для наземных объектов альянса, считает автор материала.

Спецна

Российский спецназ — внушительный военно-политический инструмент, способный повлиять на ход боя во всех областях военных действий, пишет NI.

"Спецназ не является "оружием", но он представляет собой одно из наиболее эффективных средств в российском арсенале", — говорится в статье.

Подлодки класса "Вирджиния"

Что касается военной техники стран НАТО, здесь стоит отметить атомные подводные лодки "Вирджиния". Планируется, что Соединенные Штаты закупят девять таких субмарин в течение следующих пяти лет. Кроме того, модуль разнообразной боевой нагрузки этих подлодок будет модернизирован, что позволит утроить их ударный потенциал.

F-35 Joint Strike Fighter

Производство истребителей Lockheed Martin F-35 Joint Strike на несколько лет отстает от графика, а сам самолет страдает от бесконечных технических сбоев, пишет NI. На его разработку пришлось потратить намного больше денег, чем планировалось, при этом, вероятно, этот истребитель никогда не продемонстрирует возможности, которые первоначально были заявлены.

Однако со временем у F-35 есть шансы стать "грозным оружием", говорится в статье. Так, среди преимуществ этого истребителя автор называет малозаметность и мощные системы радиоэлектронной борьбы.

Бомбардировщик B-3

Россия добивается немалых успехов в разработке средств ПВО, в частности, низкочастотных РЛС, способных отслеживать малозаметные самолеты, поэтому в США создают дальний ударный бомбардировщик, который позволит "угрожать целям в глубине российской территории", говорится в статье.

"Программа LRS-B совершенно секретная, и сегодня против нее протестуют многие", — пишет автор материала. По его словам, новый бомбардировщик должен будет преодолевать даже самую плотную систему противовоздушной обороны.

Танк "Леопард 2"

Немецкий танк "Леопард 2А7" будет составлять основу бундесвера и армий других стран НАТО, пишет NI. Танк был усовершенствован за счет удлиненной пушки L55 с улучшенными характеристиками, которые позволяют бороться с тяжелобронированными танками противника.

"Из-за недостатка боеприпасов из вольфрама немецкие военные сомневаются в том, что его снаряды смогут пробивать броню последних российских танков", — говорится в статье. У снарядов может оказаться недостаточно кинетической энергии для поражения российских танков Т-80, Т-90, и Т-14 "Армата".

Вертолет AH-64 Apache

Ударный вертолет AH-64 Apache компании Boeing начал поступать на вооружение стран НАТО в 1986 году. Он способен нести на борту 16 противотанковых ракет Hellfire, которых хватит, чтобы одним залпом уничтожить целую танковую роту, пишет автор.

Резюмируя, авторы материала выражают надежду, что и российское, и натовское оружие будет использоваться исключительно как фактор сдерживания.

Редакция Newsinfo