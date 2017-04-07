Кличко рассказал немцам про честную и процветающую Украину

Главный мыслитель нынешней Украины, мэр Киева и бывший боксер Виталий Кличко рассказал немецкому изданию о том, насколько сегодня хорошо, сытно и безопасно жить на Украине и как сильно его семья любит Незалежну из Германии.

На днях пан Виталий Кличко в своем неповторимом стиле дал интервью популярному немецкому изданию Билд. Нет, в этот раз Кличко не предложил киевлянам готовиться к земле и даже не стал биться головой о икону, наоборот Виталий рассказал, как хорошо и честно стало жить в Украине после Майдана. Хорошо настолько, что успехи проевропейской Украины вызывают лютую зависть у россиян.

«Спросите людей на улицах! Они вам скажут, что не хотят возвращения президента Януковича и старой системы! Конечно, трудно все поменять за короткое время. Но я смотрю на мой город Киев и вижу успехи. Наконец к нам приходят инвесторы, есть развитие, мы строим дороги, детские сады, школы. И самое главное: моя администрация работает честно, деньги граждан не оседают в карманах каких-нибудь коррумпированных чиновников.

Россия — постоянно вредить нам, воздействовать везде, где это возможно. Тогда, после Майдана, мы недооценили Путина, не ожидали от соседей такой пропаганды и такой агрессии. Но мы не сдадимся и не позволим Путину победить. Экономические успехи проевропейской Украины для России будут хуже всего. И мы добьемся таких успехов», — рассказал немцам Виталий.

Что же, по совету Кличко обратимся к киевлянам.

Но Бог с ними, с киевлянами, которые не оценили экономического прорыва Кличко, однако ведь и подлые европейцы сообщили, что согласно данным, опубликованным крупнейшим швейцарским банком Creduit Suisse, Украина – самая бедная страна Европы. Украина занимает первое место в списке самых бедных стран Европы с благосостоянием рядового взрослого в $1437 в год. Покупательская способность украинцев, согласно рейтингу Creduit Suisse, находится на уровне африканских стран, когда даже молдоване имеет $3104.

Европейцы врут? Но и тут зрада: вот только 10 декабря сего года министр социальной политики Андрей Рева заявил: «По уровню заработной платы Украина занимает позорное последнее место в Европе, куда мы все так стремимся, а среди стран СССР мы опережаем только Таджикистан пока».

Отдельно стоит сказать про легендарную честность украинских чиновников. 8 декабря Европейский суд аудиторов (ЕСА) опубликовал отчет по уровню коррупции для Украины с итоговыми результатами проведенной работы и рекомендациями для осуществления дальнейших реформ. По мнению европейских экспертов, ситуация в стране лучше не стала. По данным рейтинговой оценки она находится на 114 позиции, что является самым худшим показателем в Европе.

Более того премьер Нидерландов Марк Рютте выдвинул на этой неделе условия, при которых его страна может ратифицировать соглашение с Украиной. Так как само Соглашение об ассоциации менять нельзя, о чем ранее не раз заявляли на высшем уровне, Амстердам предлагает принять дополнительный протокол, в котором будет четко прописано, что СА ЕС-Украина не приведет к легализации трудовой миграции из Украины и что это соглашение не предполагает членство Украины в Евросоюзе.

Однако, вернемся к Кличко, который рассказал, что его семья настолько любит Украину и Киев, что живет в Германии.

«Жена и дети все понимают, они ведь тоже любят Киев. Они остаются в Германии из соображений безопасности. Но мы пытаемся как можно чаще видеться в выходные», подвел итог «преображения» Украины, где любимый по его словам мэр боится привезти в город свою семью.

Вероятно, чтобы в радостных объятиях не задушили…

Редакция Newsinfo