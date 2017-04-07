В России создан подводный ГЛОНАСС

Российские подводные роботы, работающие на глубине в несколько километров под толщей арктического льда, смогут с точностью до миллиметров определять собственное местоположение и обмениваться информацией с воздушными, надводными и наземными пунктами управления в режиме реального времени. Уникальная система навигации и связи «Позиционер», разработанная санкт-петербургским концерном «Океанприбор», вскоре будет развернута на дне российского арктического шельфа.

Система состоит из автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), гидроакустических буев с аппаратурой спутниковой связи «Гонец-Д1М» и навигации ГЛОНАСС. Подводные роботы патрулируют районы на глубине до 8 км, ориентируясь по находящимся на дне гидроакустическим буям-маякам. В них заложены сверхточные координаты, получив которые, беспилотник уточняет свое местоположение и продолжает движение. Также буи служат для передачи информации на поверхность.

— Система полностью готова к развертыванию, — сообщил «Известиям» официальный представитель концерна «Океанприбор» Павел Мартышкин. — Первым районом развертывания станет дно вблизи газодобывающей морской платформы «Приразломная». На базе наших средств планируется создание глобальной информационной сетецентрической системы подводного мониторинга и обслуживания районов нефтедобычи. Одну из них для Арктики концерн планирует выполнить в рамках опытно-конструкторской работы «Информативность» по заказу Минпромторга.

В системе «Позиционер» предполагается использовать несколько типов буев: подводные, плавающие и даже вмораживаемые в лед. Аппаратная часть буя состоит из радио- и гидроакустической частей с общей системой электропитания, помещенных в корпус из пластмассы. В то же время в состав радио- и гидроакустического оборудования входят ультракоротковолновая радиостанция, приемник ГЛОНАСС, комплект системы спутниковой связи «Гонец-Д1М» и аппаратура подводной связи с роботами.

В дрейфующем варианте аппаратная часть буя помещается в защитный корпус с поплавками, в которых находятся дополнительные элементы питания. А вот вмораживаемый буй комплектуется специальным высокопрочным термоконтейнером с высокой тепловой изоляцией.

Буи имеют три режима работы. При первом изделие получает информацию по спутниковым каналам связи, запоминает и по требованию робота передает ее.

При втором режиме — «диалог» — буй связывает по радиоканалу УКВ-диапазона в режиме реального времени береговые, воздушные, морские центры управления с подводными роботами. Такой обмен данными позволяет не только знать, где находится робот и какие задачи он решает, но и непрерывно управлять им.

Третий режим самый простой. Робот действует абсолютно автономно и только сверяет свои координаты с буями, корректируя курс. В экстренном случае беспилотник может подать сигнал SOS, сообщив о прекращении глубоководной миссии.

— Лидером в области создания перспективных автономных систем сегодня считаются США, — сообщил профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. — На эти цели ежегодно тратиться около $70 млрд. Американское агентство перспективных исследований Пентагона DARPA совместно с рядом частных компаний реализует программу Poseidon, подводный аналог системы глобальной навигации GPS. Она позволит подводным лодкам и беспилотникам не только ориентироваться в подводном режиме, но и обмениваться информацией. Ожидается, что ее испытания начнутся в 2018 году. Россия включилась в гонку за лидером с опозданием на 15 лет и, по западным оценкам, тратит сегодня на военный НИОКР около $ 4–5 млрд. Но мы уже занимаем лидирующее положение в области разработки автономных необитаемых подводных аппаратов и систем управления ими.

Редакция Newsinfo