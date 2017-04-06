Транстихоокеанское партнерство: куда ведут мир новые проекты США

«О башмаках и сургуче, капусте, королях». Это цитата из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Ее произносит Морж, прежде чем начать полную нелепиц и несуразностей лекцию для Алисы. Новые проекты правительства США все чаще напоминают нелепые заявления Моржа. Одно из них — Транстихоокеанское партнерство. Экономический союз стран тихоокеанского региона, которые почти ничего не связывает.

Американцы после нарастающего кризиса в ЕС начинают наращивать усилия по созданию альтернативных экономических союзов, с собой во главе, разумеется. Один из их новых проектов — это Транстихоокеанское партнерство (ТТП), которое, по мысли Вашингтона, позволит США занять руководящее место в азиатском регионе и вытеснить оттуда Россию. Если говорить коротко: США напуганы темпами развития Шанхайского союза — ШОС и союза БРИКС. И напуганы всерьез.

Мир меняется. Прямо на наших глазах. Как говорили мудрые китайские философы древности, желая кого-то отругать, но сделать это максимально вежливо: чтоб вам жить в эпоху перемен. Вот в эту самую эпоху, похоже, мы с вами и живем. США широко рекламируют два новых экономических проекта: трансатлантическое и трансокеанское партнерство. Если первое — это не что иное, как реформированный и модернизированный Общий рынок, то есть торговый союз США со странами Евросоюза, то транстихоокеанское партнерство — это попытка Вашингтона занять господствующее положение в азиатском экономичном регионе.

Есть два важных аспекта, которые стоит учитывать, оценивая это программу. Первое: становится совершенное ясно, что США прощаются с проектом общемирового рынка, который они осуществляли уже более ста лет. Второе: конкуренция в мире растет. Планета откровенно становится тесной.

Идея общемирового рынка казалась чрезвычайно удачной: несколько ведущих держав, в первую очередь США, Британия и Франция, фактически контролируют и устанавливают «правила игры» общемировой торговли. Именно благодаря этой идее Соединенным Штатам с помощью такого инструмента как ФРС удалось установить в мире диктатуру одной валюты — доллара.

После Второй мировой войны, на которой США удалось весьма существенно заработать, Вашингтон делает следующий шаг на пути к мировой гегемонии. В 1957 году в Риме было подписано соглашение об Общем рынке. Участвовали в нем шесть стран — ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Документ получил название Римского договора. Общий рынок в Европе возник на основе положительного опыта действия Европейского объединения угля и стали. В дальнейшем в Европе углубление интеграционных процессов привело к созданию Европейского экономического сообщества (ЕЭС), а затем и Европейского союза (ЕС).

Однако не все вечно под луной. Экономика мира росла, и, похоже, просто выросла из долларовых штанишек. Ряд стран, в том числе Россия, Китай и Бразилия, уже всерьез говорят об альтернативной схеме резервных мировых валют. Речь идет о расчетах на региональных рынках местными валютами с привязкой к каким-либо важным ресурсам.

О кризисе отношений в ЕС и упоминать не стоит. Разнообразные «брекзиты» начинают катиться как снежный ком, и в Брюсселе всерьез обсуждают абсурдную идею запрета любых видов референдумов в Европе. НАТО, которая при всей своей военной ориентации все же имеет и экономическую составляющую, и вовсе начинает превращаться в потасканное пугало на пустом огороде.

В результате общемировой рынок просто распадается на глазах. Регионализация становится главенствующей тенденцией ближайшего времени. Прежние, казалось бы, незыблемые, общие правила мирового экономического пространства просто расползаются как промокашка в луже. Экономика требует реализации совсем иных принципов. И в США это прекрасно понимают.

Да, транстихоокеанский регион, как вы видите из нашей графики, весьма «лакомый кусочек». Фактически это четверть мировой экономики, как по производству и ресурсам, так и по рынкам сбыта. Кроме того — это фактический контроль над почти половиной мирового торгового и пассажирского транзита. Если США удастся реализовать этот проект, то это будет выигрыш, несоизмеримый со всеми прежними потерями в ходе ближневосточных авантюр Вашингтона.

Однако на пути реализации проекта есть существенное препятствие. Состав стран, которые США, как вы видите, пытаются буквально впихнуть в новое экономическое партнерство, крайне разношерстен, а их интересы иногда не просто не совпадают, а прямо противоречат друг другу. Поэтому единственный инструмент, который приходится использовать Соединенным Штатам, это вовсе не выгодность предложения участия в Транстихоокеанском партнерстве, а политическое давление.

Что из этого выйдет, пока очень сложно сказать. Но уже тот факт, что, пожалуй, единственная и самая важная экономика региона — Китай, в проекте не участвует, говорит о многом.

Редакция Newsinfo