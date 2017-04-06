Политческая проституция минюста

После выборов Дональда Трампа значительная часть нашей политической элиты, не исключая и руководителей правоохранительных и надзирающих органов, как-то вдруг резко переменилась. Организации, еще вчера считавшиеся явной «пятой колонной» вероятного противника, специализирующиеся на растлении и подрыве наших ценностей и «скреп», вдруг снова в одночасье стали вполне себе рукопожатными и неприкасаемыми.

Президент сказал в «послании» о необходимости увеличения гос.поддержки НКО (некоммерческих организаций) и передачи им некоторых функций государства—а чиновники всех уровней на всякий случай решили НКО больше не трогать и не проверять—особенно если последние называют себя социально—ориентированными. То, что среди таких НКО— львиная доля создана и контролируется американской резидентурой, и всю жизнь занималась раскачиванием нашей лодки через внедрение вредных социальных технологий вроде ювенальной юстиции, пропаганды секспровета и наркопотребления, чиновников больше не волнует: пускай хоть людоедство пропагандируют, лишь бы не критиковали «Единую Россию»…

Среди тех, кому «повезло» не попасть в реестр организаций, выполняющих функцию «иностранного агента», благодаря американским выборам, - петербургское ОО «Врачи детям», по сути, филиал одноименной американской структуры. Как уже сообщало наше агенство, в конце сентября экспертный совет Общественного уполномоченного по защите семьи провел масштабную работу по документированию доказательств антироссийской деятельности «Врачей детям».

Эта структура, существующая с 1990-х, осваивала сотни миллионов рублей, преимущественно, от западных фондов –и была в течении многих лет одним из методологических центров для более мелких организаций, занимаясь обучением работников социальных служб Петербурга и других городов России. Деятельность «Врачей» прямо «крышевалась» чиновниками комитета по соц. политике города, а его глава Александр Ржаненков вместе с некоторыми замами был завсегдатаем на конференциях и семинарах проводимых «врачами». Сращивание «врачей» и подобных им грантоедов с органами власти Петербурга дошло до того что американские специалисты, по факту, были авторами ведомственных инструкций и такого важного документа как «Регламент межведомственного взаимодействия профилактики безнадзорности», по которому работают все соц. службы Петербурга (текст документа идентичен аналогичному тексту разработанному «Врачами»). Наконец, «Врачи детям» вели школу приемных родителей в Петербурге и обрабатывали подростков на площадках молодежных консультаций по американской программе снижения вреда «Ступени»--которая, по оценкам российских психологов, направлена на прямо противоположные заявляемым цели (провокация интереса к наркопотреблению и прочь) Цитаты из «Ступеней» и т.п. подобных пособий а также подробный рассказ о деятельности «Врачей детям».

В конце сентября Общественный уполномоченный по защите семьи направил в территориальное управление Минюста заявление о включении «Врачей детям» в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента. Нам казалось что, что это – вопрос очевидный: по закону, для признания организации агентом, достаточно доказать два обстоятельства—то, что организация получает иностранное финансирование и ведет политическую деятельность. В последние год--полтора, на фоне обострения отношений России и США, Минюст пачками включал в реестр агентов организации подобные «Врачам» по типу деятельности, но гораздо меньшие по масштабам. В частности, в число агентов попали не менее пяти т.н. «спидсервисных центров» - один из которых, при явном содействии мэра Ройзмана, довел Екатеринбург до эпидемии СПИДа.

При этом Минюст совершенно не смущался тоскливым скулежом представителей «пятой колонны», окопавшихся в Общественной палате России, которые возмущались столь пристальным вниманием контролирующих органов к иностранным борцам за СПИД.

Так было еще недавно.

Но вот, в США прошли выборы, и российская политическая элита, вернее, ее важная часть, моментально перестроилась. Министерства и ведомства получили новые инструкции. Теперь тех, кто еще вчера совершенно справедливо числился «пятой колонной» США, велено опекать и поддерживать. Администрация Президента инициировала закон о гос. поддержке НКО (его рассмотрение намечено на начало 2017 года) – а Президент Путин в своем послании федеральному собранию прямо призвал органы региональные органы власти «не жадничать», а передавать некоммерческим организациям как можно больше функций и полномочий—с соответствующими бюджетами. О том, что среди существующих НКО как минимум половина—это откровенные вредители, Президенту, видимо, не доложили.

История с «Врачами детям» стала своего рода индикатором этой ситуации: во время проверки, в ходе сотрудничества с Минюстом, у представителей родительских организаций сложились хорошие отношения с проверяющими: можем засвидетельствовать, что в этом ведомстве работает много честных и патриотично настроенных людей. Мы не сомневались в том, что не сегодня—завтра проверка «Врачей» детям закончится включением их в реестр инагентов –и исключением из числа партнеров комитета по соц.политике. Точно так же как ранее, с помощью наших организаций, входящих в Координационный совет патриотических сил Петербурга и области, были признаны агентами более 7 вражеских НКО, от борцов за «права» педерастов и «Солдатских матерей», до Информационного бюро Совета министров северных стран. Наши надежды не оправдались: проверка Минюста окончилась вот такой бумагой

Хотя данный ответ был подготовлен в Петербурге, решение о невключении «Врачей детям» в реестр агентов принималось в Москве, на уровне руководства Минюста. Как сообщили РИА Катюша источники в правоохранительных органах, это «политически мотивированное решение» - чутко держащие нос по ветру московские чиновники, имена которых нам не сказали, сочли что «Врачи детям» «не занимались политической деятельностью». Иными словами, проводить семинары для госслужащих, организовывать участие в них руководителей профильных комитетов и ведомств, наконец, писать подзаконные акты и регламенты, по которым потом будут работать органы опеки и социальные службы-это, оказывается, не политическая деятельность.

Мы, конечно, будем обжаловать этот ответ в суде и Генпрокуратуре. И будем продолжать, по мере возможности, ставить палки в колеса людям, которые пытаются развращать наших детей и коррумпировать госслужащих, промывая им мозги по американским учебникам.

Мы не занимаемся политической проституцией и не готовы душить в объятиях заведомых негодяев для того чтобы понравиться дядюшке Сэму. Который, кстати, этого от наших элит и не ждет. А там, глядишь, и до некоторых чиновников администрации Президента дойдет что созданные нашими заклятыми друзьями НКО – сомнительная замена государственным учреждениям. И что нельзя строить семейную политику, равно как и реформу образования, в зависимости от политического момента.

Редакция Newsinfo