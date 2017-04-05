Страшнее России только прекращение финансирования Киева

Маразм крепчает вместе с морозами. Все смешнее и смешнее читать очередные опусы из столицы бывшей могучей страны 404. Все сложнее и сложнее понимать украинскую власть не только нам, но даже европейцам и американцам. Ещё недавно термин "майдан головного мозга" использовался только в шутливой форме. Сегодня же создается полное впечатление, что такой диагноз надо ставить уже реальным психиатрам своим реальным пациентам.

Помните совсем недавний случай с обнародованием совершенно секретного плана России под кодовым названием "Шатун"? Ну как ещё могли назвать план русские? Зимой медведи в России спят в берлогах. Но есть и те, кто не успел уснуть или кого разбудили. Это самые страшные звери! Это и есть шатуны!





Кто только не объяснял украинцам этот план. Любой мало-мальски значимый чиновник, оказывается, прекрасно знал о существовании этого плана. А главное, русские в этот план включили всё! От развала экономики до выступлений проплаченных стариков и старушек в какой-нибудь Шепетовке. Не говоря уже о развале армии в зоне АТО. Даже допрос бывшего президента Украины был частью этого самого "Шатуна".

Плановые ракетные стрельбы пришлось прекратить. Один день постреляли, причем две ракеты почему-то полетели не "по плану", и хватит. Там шатун на катерах и позициях затаился. Может лапой по глупой голове врезать.

Только украинцы привыкли к испугу от "Шатуна", начальник Генерального штаба ВСУ выступил с очередным пугалом. 5 декабря Виктор Муженко заявил о готовности Кремля ударить по Украине "отовсюду"! Нет, как оказалось, мест на территории незалежной, где можно спрятаться от грозной России.

Согласимся, что это так, и тихие заводи, где можно отсидеться, действительно существуют только в теории. Но другой вопрос, а оно нам зачем? Но доказывать — себя не уважать.

Конечно, доблестные ВСУ угрозу ликвидируют. Но для этого их надо увеличивать, увеличивать и увеличивать... И (вот он, момент истины!!!) члены НАТО обязаны дать оружие. А лучше сами встать на границах Украины и России. Сложно украинцам жить на передовой...

Но это россказни для внутреннего и европейского пользователя. Масштаб начальника Генштаба. Но ведь есть министр. А он размениваться на мелочи не будет. И министр этот не просто какой-нибудь культуры или другой мелочевки. Это министр ВД Арсен Аваков.

Канадцы сегодня в ужасе смотрят на Тихий океан и умоляют Деда Мороза не замораживать воду. А Нептуну массово приносят жертвы, чтобы, если вдруг океан замерзнет, расколол лед. Наверное, скоро появится секта поклонников нового бога — бога льда.

А причиной массовой паники и психоза стало заявление Арсена Авакова о том, что русские спокойно перейдут по льду Берингов пролив и захватят бедную Канаду. А что? Бригады в Бурятии есть. А как воюют эти подводные бронетанковые кавалеристы, ВСУ и тербаты испытали на себе на Донбассе. А ведь ещё и другие сибиряки. Ханты, манси и прочие. Те настолько круты, что их даже в армию не берут. Зачем? Одни только якуты смогут в одиночку перестрелять всех канадских рейнджеров. Ужас.

Это еще в Канаде про чукотский спецназ не знают. А если знают, то молчат, по принципу «не зови лихо, сиди тихо». Потому что если наши чукчи по зову свыше отвлекутся от моржей и тюленей и всерьез займутся канадской армией…

Тем более, что им через Берингов пролив махнуть ничего не стоит. Исторически.

Японцы тоже зря радуются. Зачем им Курильские острова? Только разозлили русских. Вот и пойдут они в Японию. В смысле мы. Никакие самураи и прочие камикадзе нас не остановят. А американцы быстренько на своих авианосцах смоются к себе... Американцам хорошо. У них страна южная. Океан точно не замерзнет...

Европейцам тоже досталось. Причем всем. Сейчас, по Авакову, если Путин захочет, он спокойно заберет Финляндию, Литву, Польшу, Болгарию... Всех, кого захочет. Европа беззащитна перед Россией. Все эти Германии, Франции, Италии и прочие могут свои вооруженные силы отправить на свалку. Да и весь блок НАТО туда же. Если он, блок, конечно, не ответит на российскую агрессию в течение 3-4 часов.

Короче говоря, гаплык миру наступит полный. А причиной того, что он пока не наступил, является Украина. Именно доблестные украинцы стоят "насмерть" защищая и Европу, и Америку. Стоят, как последний оплот цивилизованного мира. Как последний солдат. Стоят и обороняют.

А для того, чтобы оборонять было веселее, мир должен дать Украине денег. Много денег. Свои армии страны же содержат. Значит, должны содержать и украинскую.

Послушали канадцы страшилку. Ну его, этого Авакова. Дадим ему чуть-чуть денег. Пусть едет к себе. Зачем в Канаде "чужие" психические больные? Своих хватает. Дали 8,5 млн. долларов и выпроводили прочь...

А между тем дела в министерстве внутренних дел идут явно к логическому концу. Реформа МВД, на которую потрачено много средств, фактически провалилась. Оказывается, красивая киношная форма никак не делает из дилетанта профессионала. А увеличение численного состава за счет включения в МВД карательных батальонов никак не улучшает криминогенную обстановку в стране. Последние события в Княжичах показали, кто есть кто в новой полиции. Перестрелка между правоохранителями достаточно показательна. Как показательны перестрелки в зоне АТО.

Один великий человек, имя которого до сих пор произносят с восхищением или ненавистью, сказал, что одним из условий возникновения революции должно быть знаменитое "верхи не могут, а низы не хотят". Не знаю, прав ли я, но низы, судя по недавним событиям, уже точно не хотят. А верхи, судя по заявлениям, уже и сами поняли, что не могут. Этакая массовая импотенция власти на всех уровнях.

Уж не хотят ли украинцы через 100 лет повторить февральскую революцию? А там и до Октября недалеко. Посмотрим, куда и когда прикатится украинский колобок. Честно, стало просто интересно наблюдать за самоуничтожением когда-то потенциально великой страны.

Редакция Newsinfo