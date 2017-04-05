Российско-индийское сотрудничество обретает транспортную составляющую

В ближайшее время Россия, Индия, Иран и Азербайджан планируют начать перевозки грузов по коридору «Север-Юг». Мультимодальный маршрут предполагает морскую транспортировку грузов между портами Индии и Ирана, использование железнодорожного и автомобильного транспорта на территории ИРИ (в силу отсутствия в настоящее время прямого железнодорожного сообщения с Азербайджаном) и последующую доставку азербайджанскими и российскими железными дорогами до конечного потребителя.

Напомним, что соглашение о создании коридора было подписано еще в 2000 году, основные усилия участников – России, Ирана и Индии – были в то время ориентированы на морское направление, через Каспийское море, и в том числе предусматривали строительство нового торгового порта Оля, находящегося в 100 км от Астрахани. Однако в последующем приоритет был отдан железнодорожным маршрутам – через Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, несмотря на отсутствие на территории этих стран необходимой транспортной инфраструктуры.





Так, Азербайджан и Иран только в 2005 году согласовали проект строительства железнодорожной линии Астара-Решт-Казвин, и его реализация пока не завершена. А в 2007 году Казахстан, Туркменистан и Иран заключили соответствующее соглашение и по второй ветке маршрута. Строительные работы начались в 2009 году, в мае 2013-го был открыт туркмено-казахский участок железной дороги, строительство же южного участка от Берекета до Этрека на границе с Ираном было окончено в декабре 2014 года.

Главной причиной задержки развития данного направления следует назвать санкции, введенные США против ключевого участника проекта – Ирана. После их отмены активность участников МТК «Север-Юг» резко возросла. Так, только за последние несколько месяцев вопрос о запуске движения грузов по азербайджанскому маршруту неоднократно обсуждался на самом высоком уровне. В августе 2016 года на встрече президентов России, Азербайджана и Ирана была принята декларация, в которой отмечалось, что «стороны примут эффективные меры по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры в целях расширения имеющихся возможностей осуществления перевозок пассажиров и грузов по международному транспортному коридору «Север–Юг»; стороны будут и далее на взаимовыгодной основе содействовать реализации новых проектов по соединению железных дорог в рамках развития и повышения эффективности международного транспортного коридора «Север–Юг».

В совместном заявлении по итогам визита Президента РФ В.В.Путина в Республику Индия в октябре 2016 года было отмечено, что «признавая исключительную важность взаимосвязанности для наращивания двусторонней торговли, стороны приветствовали рост внимания к реализации проекта международного транспортного коридора «Север – Юг» (МТК), который может стать одним из ключевых факторов углубления экономической интеграции в регионе благодаря сокращению сроков транспортировки товаров».

А в сентябре 2016 года силами транспортных компаний из четырех стран был осуществлен пробный «пробег» по маршруту Мумбай–Калужская область. При этом российское ПАО «ТрансКонтейнер» предоставило контейнеры под погрузку в Индии и обеспечило подачу подвижного состава по колее «1520», иранские железные дороги организовали перевозку от порта Нава-Шева до Астары, компания из Азербайджана «ADY Express» курировала участок Астара-Самур, а доставку груза «до двери» осуществляла «РЖД Логистика». Время доставки составило 23 дня, что почти в 2 раза меньше, чем по традиционному маршруту через Суэцкий канал. Также участниками проекта была отмечена конкурентоспособность стоимости доставки.

Представляется, что несмотря на имеющиеся недостатки маршрута, связанные прежде всего с отсутствием прямого железнодорожного сообщения на территории Ирана и наличие объективных сложностей в процедурах оформления грузов на всем протяжении коридора,

заинтересованность участников проекта позволит решить эти проблемы. Так, готовность участвовать в строительстве необходимых железнодорожных путей на территории Ирана выразили Азербайджан (рассматривающий коридор «Север-Юг» как приоритетный для страны транспортный проект) и Россия. Планируется, что участок Казвин-Решт будет завершен в 2017 году, а Решт-Астара – через пять лет. При этом Иран согласился принять на себя обязательства по транспортировке грузов по любым доступным сухопутным и морским маршрутам, пока не завершится строительство этих участков железной дороги.

Также стороны выразили готовность работать над максимальным упрощением документооборота за счет внедрения единого транспортного документа, облегчением таможенных формальностей, обеспечением контейнерного парка для перевозок по маршруту, а главное – снижением сроков доставки за счет организации регулярных контейнерных сервисов на маршруте Астара–Москва, улучшить морское сообщение между портами Индии и Ирана.

Таким образом, сотрудничество России со странами-партнерами по коридору и прежде всего с Индией получает реальное наполнение. При успешном выполнении поставленных сторонами задач конкурентоспособность коридора «Север-Юг» будет значительно увеличена за счет сокращения сроков доставки в среднем до 14 дней и внедрения упрощенной системы оформления грузов. В результате объемы перевозок по маршруту, согласно расчетам экспертов, могут достичь порядка 10 млн. т в год.

Редакция Newsinfo