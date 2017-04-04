США и НАТО – фальсификаторы современности

Многие страны-члены НАТО во главе с США по-прежнему активно занимаются не только фальсификацией истории, например, хода, итогов и последствий Второй мировой войны, но и фальсификацией современного мирового развития, в частности, военно-политических проблем европейской и глобальной безопасности.

Вновь, как это было в 70-80-ые годы прошлого века, из архивных запасников вытаскивают замшелый тезис о «российской военной угрозе», о «российской агрессии», «о российских военных приготовлениях». Особенность нынешних обвинений такого содержания заключается в том, что они как и материалы далекого прошлого, издавшиеся в духе брошюры «Советская военная мощь», фактологически необоснованны и политически несостоятельны. Планы о «молниеносном захвате» Российской Федерацией государств Балтии и Донбасса нигде и никогда не получили документальных подтверждений. Тем не менее напуганные этим искусственным жупелом отдельные страны сочинили специальные памятки о грядущей «российской оккупации». Так, Литва в конце октября этого года опубликовала многостраничное «руководство для граждан» по противодействию «иностранному вторжению». В литовском оборонном ведомстве уточнили, что в методичке содержится информация, которая имеет отношение к «потенциальной агрессии со стороны России».





Ее публикация совпала с выходом в американской исследовательской корпорации «РЭНД» доклада, где утверждается, что российские Вооруженные силы могут захватить три государства Балтии не за 60 часов, как ранее внушали пропагандистские центры стран НАТО, а уже за 36 часов. Подобные планы появились также в Польше, Эстонии и на Украине. «Вашингтон пост» 28 октября 2016 года приписала России захват части Украины, вторжение в государства Балтии и организацию большой интервенции на Ближнем Востоке.

Президент Литвы Даля Грибаускайте 26 октября заявила, что демонстрация военной мощи России в Прибалтике представляет угрозу не только для региона, но и для всей Европы. В июле текущего года глава государства потребовала от руководства НАТО сдержать Россию «реальной военной мощью».

Не обрели доказательной базы и слухи о том, что малазийский авиалайнер рейса МН-17 был сбит российским ЗРК «Бук», якобы прибывшим с территории России: группа экспертов из ряда НИИ профессионально разбила все «доводы» неких блогеров, которыми воспользовалась следователи из Нидерландов, показавшие свою глубокую несостоятельность.

В НАТО продолжают активно штамповать мифические клише о «российской военной угрозе».

С новой силой раздувается тезис «о наращивании военного присутствия России» в ее эксклаве – Калининградской области. Особе внимание обращается на оперативные ракетные комплексы «Искандер», которые появились там, на «возросшую военную деятельность российских ВВС в районе Балтийского моря», ради обоснования которой используются разного истории с «нарушениями воздушного пространства самолетами России» региональных государств и даже такой технический метод как неудовольствие по поводу «выключенных транспондеров» российской военной авиацией. Россия пошла навстречу инициативе президента Финляндии. Но НАТО ответила отказом.

При этом в Североатлантическом союзе даже не желают признавать, что определенные военно-технические меры России ответного характера на наращивание военной активности стран-членов НАТО близ границ России и Белоруссии возникли не на пустом месте. По признанию генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга такая активность инициативно возросла в пять раз. По данным Министерства обороны Российской Федерации авиационная разведывательная деятельность блока увеличилась почти в 10 раз. В странах Восточной и Южной Европы созданы 8 новых военных баз США и НАТО, шесть их командно-штабных структур, один центр управления группировками ВМС. В европейской зоне штаб-квартира блока намерена усилить военную авиационную, противолодочную, противоракетную, разведывательную и иную деятельность с использованием тяжелой военной техники, в ходе которой отрабатываются операции наступательного характера против России и Беларуси. Руководство трансатлантического альянса 7 ноября 2016 года объявило о готовности развернуть уже не 8 тысяч военнослужащих против нашего Союзного государств, а 300 тысяч человек или в 37 раз больше первоначальных планов. В таких акциях будут задействованы 16 государств-членов альянса – своего рода новоявленная «Антанта» современности. В истории уже существовала «Антанта» из 14 государств. И всем хорошо известен ее конец.

Надо отметить, что отдельные виды военной деятельности трансатлантического альянса близ границ России и Белоруссии начались задолго до известных событий на Украине в феврале 2014 года.

Редакция Newsinfo