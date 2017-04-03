Тренинги равно секты: Лолита рассказала, как спасла мужа

В России действуют более пятисот деструктивных сект, при этом самого понятия "секта" в законодательстве нет. Об этом говорили в Совете Федерации. Там предлагают разработать ряд законопроектов, которые позволят эффективно бороться с псевдо-религиозными организациями. Вне закона могут оказаться и тренинги личностного роста, после которых сотни россиян лишаются денег, квартир, а главное — желания жить.

- Дверь нельзя открывать. — Почему? — Нельзя туда заходить. А что там? — Там идет процесс учебы.





Чему и как учат — тайна, которую тщательно оберегают. Ведь молчание — золото. Вот прайс: то, что обуславливает твоё бытиё, исследуют по сходной цене. Дело, судя по всему, прибыльное.

- А вы хотите бесплатно узнать? Приходите, заплатите и узнаете.

Дочь Екатерины пришла и заплатила. Затем и Екатерину привела — за 22 тысячи рублей. И это лишь первая "ступень мастерства".

Это в чистом виде экономическая секта, где давят на людей, внушают им, что им это надо.

- Тут же прямо сидели представители банка, предлагали взять кредит, люди брали этот кредит. — На что? — На продолжение обучения.

Страшнее, уверены специалисты, что тренинги бьют не только по кошельку, но и по психике. Вскрывают не ресурсы ума, а суицидальные наклонности. В Уфе после трехдневных курсов повесилась 18-летняя девушка. Перерезал себе вены 30-летний парень. Москвичка Татьяна год ходила на занятия, но шагнула не по карьерной лестнице, а из окна.

"У меня дома лежит такая же тетрадка, если бы к следствию были привлечены грамотные психологи, психиатры, они бы увидели даже по изменению почерка, что с человеком происходит что-то такое, что впоследствии может закончиться даже самоубийством", — рассказывает певица Лолита Милявская.

Певица Лолита еле вытащила мужа. О смертельной опасности, скрытой в безобидных с виду тренингах — впервые говорят столь конструктивно: на круглом столе в Совете Федерации пострадавших слушают чиновники, психиатры, религиоведы.

"Должны быть запрещены тренинги, содержание которых не раскрывается, люди даже подписывают обязательство, что не будут разглашать содержание тренингов. Должны быть оценки, какое количество людей должно быть, квалификация людей, которые проводят", — заявил Александр Дворкин, президент российской ассоциации центров изучения религий и сект.

Психотренинги — лишь один из видов организаций, которые эксперты определяют как деструктивные секты. По статистике таких в стране больше пятисот. Везде обман, вербовка, манипуляция сознанием, полный контроль, культ лидера и главная цель — его обогащение

Организации деструктивного толка эксперты сравнивают с гидрой. Они действуют в разных регионах и формально не связаны друг с другом. Если в одном структуру ликвидируют даже по суду — в соседнем она продолжает спокойно работать. И это лишь одна из проблем.

Установить ответственность организации за преступления ее адептов. Контролировать искажение вероучений. Юридически определить понятие "психологическое насилие". И элементарно разграничить традиционные религии и деструктивные #секты.

"Прокурорская проверка — если до сих пор непонятно, что контролировать, как отличить эту деструктивную секту? Обязательно нужны поправки в закон о полиции, о прокуратуре, во многие другие!", — считает Елена Мизулина, заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству.

Только жесткие решения смогут ликвидировать юридические бреши, которые сейчас становятся лазейкой для сектантских гуру и смертельным провалом для их последователей.

Редакция Newsinfo