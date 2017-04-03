The #WashingtonPost: «Торжеству Запада пришел конец»

Истерия либеральных СМИ на Западе не утихает, обогнав по количеству грязи даже легендарный «Псакинг» 2014 года. Так, на выступления Трампа и Путина — одной из первых отреагировала Вашингтонка, которая выпустила статью лауреата Пулитцеровской премии, колумниста Чарльза Краутхаммера под говорящим названием: «Спустя 25 лет торжеству Запада пришел конец».

Как и в любой либеральной пропаганде, в этой статье прекрасно все.





«25 лет назад — в декабре 1991 года — ушел в небытие коммунизм, закончилась холодная война, и не стало Советского Союза. Это был крупнейший распад империи в современной истории, и при этом не было сделано ни одного выстрела. Это стало событием библейского масштаба, стать свидетелем которого мое поколение и не рассчитывало. Эта заря ознаменовала окончательную победу либерально-демократической идеи. Этот рассвет сулил наступление эпохи доминирования Запада во главе с превосходящей других Америкой — последней из оставшихся в мире сверхдержав.

И именно так и было на протяжении десяти лет, по мере того, как сообщество демократических стран расширялось — сначала за счет стран Восточной Европы и бывших советских колоний. США занимали настолько доминирующее положение, что, когда, 31 декабря 1999 года они уступили контроль над одним из самых ценных в мире геостратегических объектов — Панамским каналом — никто даже не заметил», — слезно рассказывает о годах своей молодости Чарльз. Картина почти идиллическая — США так радовались распаду СССР и победе «демократии», что тут же объявили себя самой главной «демократией» в ее окончательном изложении и тут же «заняли доминирующее положение» в Восточную Европу и бывший СССР, попросту притащив продажные элиты в свои альянсы. Правда он забывает, что в отличие от отданного без боя Панамского канала, бойню в Югославии как раз все заметили превосходно.

Но что же беспокоит Чарльза? А беспокоит его только то, что США не успело отлибиралить все страны.

«Эта эпоха закончилась. На арену вернулись и набирают вес авторитарные государства, демократия защищается, США сдают свои позиции. За примером далеко ходить не надо — посмотрите на Алеппо. Поддерживаемое Западом сопротивление местному тирану (а его поддерживают набирающаяся сил Россия, расширяющийся Иран и множество марионеточных шиитских вооруженных формирований) находится на грани краха — оно в любой может быть подавлено. Россия бомбит, а Америка выступает с заявлениями», — рассказывает он, как Обама слил террористов в Алеппо.

Но каково пишет подлец, не зря ему премию выдали, оказывается Запад в Алеппо поддерживает «сопротивление» местному тирану, которое чисто случайно состоит из боевиков целого ряда террористических организаций. То есть, получается Запад поддерживает террористов, которых поймал Асад в котел? Да нет, террористов поддерживает набирающаяся сил Россия, неизвестно каким образом и куда расширяющийся Иран.. Притом по его словам, курды, которые защищают свои дома — марионетки, а вот ТОЗР ИГИЛ и прочие «борцы против Асада» — это конечно самостоятельные герои.

Однако, дабы не договориться до края, именитый публицист решил быстро вернуться к Европе. Получилось интересно.

«Ничто так не символизирует завершение бурного и пьянящего исторического торжества либеральной демократии. Во Франции недавно выдвинутый консервативной партией кандидат в президенты — по нынешней моде консервативен, придерживается популистских взглядов и терпимо относится к Владимиру Путину. Да и некоторые из молодых демократических стран Восточной Европы — Венгрия, Болгария и даже Польша — сами демонстрируют авторитарные тенденции», — пишет The Washington Post. Оказывается демократия — это не право народов выбирать, а критерий пользы для глобалистов-либералов. Любит педерастов и не любит Путина — он настоящий демократ, хоть и в стране его ненавидят, если наоборот, то Фийон, вполне западный политик, уже оказывается диктатором. Даже Польша, которая честно 25 лет зарабатывала себе на пропитание русофобией и, как сказал польский министр иностранных дел, оральным сексом у американцев , уже не такая. Что же говорить о тех кто прямо отказался жить по их правилам.

«Запад замкнулся в себе и отправляется восвояси, потерпев поражение под натиском поднимающих голову авторитарных государств — России, Китая и Ирана. И в то время, когда Европа начинает уставать от санкций, введенных против России за ее насильственные действия в отношении Украины, широко разрекламированная «изоляция» России, устроенная президентом Обамой, бесславно сходит на нет, поскольку наш госсекретарь снова и снова смиренно ездит в Россию — умолять о пощаде в Сирии.

Европейский Союз, крупнейший в мире демократический клуб, в скором времени и сам может развалиться — поскольку на всем континенте ширятся движения воде Брексита. При этом его члены с неприличной поспешностью бросились восстанавливать экономические отношения с деспотичным и агрессивным Ираном», — продолжает изливаться Краутхаммер, тактично забывая, что именно благодаря США страны с абсолютно разными формами госустройства, идеологиями, видениями жизни, как Россия, Китай и Иран стали партнерами. Мы уже писало, что американская тактика насаждения «управляемого хаоса» в разных уголках планеты способствует тому, от чего штатовских стратегов бросает в холодный пот — а именно, уже проявляющемуся новому союзу России с Китаем и Ираном — союзу, чей потенциал намного превышает потенциал СССР, а равно и самих США.

Заканчивает публицист просто феерично.

«Четверть века спустя мы испытываем то же самое искушение, но на этот раз — в более сложной и более опасной обстановке. Приходится бороться еще и с распространяющимся по всему миру джихадизмом, и мы не чувствуем ничего похожего на то превосходство над традиционными противниками, которое у нас было в 1990-е годы, когда мы дали себе отдых и не участвовали исторических событиях», — пишет Чарльз.

Справка: с 1991 года США участвовало в 13 военных конфликтах:

— Ирак, 1991 — интервенция НАТО с санкции ООН;

— Сомали, 1993 — интервенция со стороны США и ряда стран с санкции ООН;

— Гаити, операция «Поддержка демократии», 1994 год, без санкции ООН;

— Югославия, 1995 — операция НАТО без санкции Совбеза ООН;

— Афганистан и Судан, 1998 — односторонний военный удар со стороны США;

— Югославия, 1999 — интервенция НАТО без санкции Совбеза ООН;

— Восточный Тимор, 2000 — интервенция с санкции ООН;

— Афганистан, 2001 – настоящее время — интервенция НАТО без санкции Совбеза ООН;

— Ирак, 2003 — интервенция США и ряда союзников без санкции ООН;

— Пакистан, Йемен, Сомали, 2002 – настоящее время — удары с использованием БПЛА без санкции ООН;

— Ливия, 2011 — интервенция НАТО с санкции Совбеза ООН;

— Сирия, 2014 — интервенция НАТО без санкции Совбеза ООН;

— Йемен, 2016 — интервенция НАТО без санкции Совбеза ООН.

Это войны и вторжения, а вот небольшой список цветных революций за эти же годы:

2000г — Бульдозерная в Югославии;

2003г — Революция роз в Грузии;

2004г — Оранжевая на Украине;

2005г — Пурпурная в Ираке;

2005г — Тюльпановая в Киргизии;

2005г — Попытка цветной рев. в Узбекистане;

2005г — Революция кедров в Ливане;

2005г — Голубая в Кувейте;

2006г — Попытка цветной в Венесуэле;

2007г — Попытка Шафрановой в Мьянма;

2008г — Попытка Цветной в Армении;

2009г — Виноградная (булыжников) в Молдавии;

2009г — Попытка Зелёной в Иране;

2010г — Попытка Цветной в Таиланде, краснорубашечники;

2010г — Дынная, 2я Киргизская;

2010г — Жасминовая в Тунисе;

2011г — Революция лотоса в Египте;

2011г — Попытка Жасминовой в Китае;

2011г — Попытка Снежной в России;

2011г — Цветная в Ливии. Гражданская война;

2011г — Цветная в Сирии. Гражданская война;

2013г — Попытка Цветной в Турции;

2013-2014 - Вторая Оранжевая на Украине (Евромайдан). Гражданская война;

2015г — Попытка Цветной в Македонии;

Итого, США участвовало, готовило и попыталось провернуть с разной степенью успешности перевороты в 25 странах за 25 лет — по перевороту в год. Только на Арабскую Весну и войны на Ближнем Востоке, как признался Трамп, ушло $6 трлн — это отдых?

Единственное, о чем грустит этот господин — это не потеря свободы, ее не было, грустит он о невозможности и дальше навязывать на американских штыках его либеральные ценности, а вдвойне ему обидно, что это признал сам новый американский президент. И тут мы не можем не радоваться — даст Бог мир станет хоть немного спокойней.

Редакция Newsinfo