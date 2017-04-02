Британский журнал рассказал о «новом секретном оружии Путина» - кальмаре-убийце из Антарктиды

Журналисты британского издания Daily Express с аудиторией в десятки миллионов человек наглядно продемонстрировали, к чему может привести патологическая русофобия усугубленная злоупотреблением сильнодействующими препаратами. Издание на полном серьезе утверждает, что президент России Владимир Путин разрабатывает секретное оружие в виде гигантского кальмара-убийцы, который может принимать форму подводного пловца и гипнотизировать свою жертву, парализуя людей на расстоянии 150 футов с помощью яда. Комментировать тут сложно. Можно только смеяться. Или плакать.

Расследование Daily Express (печатный тираж более 700 тысяч экземпляров, интернет-аудитория исчисляется десятками миллионов пользователей) основано на рассказе «российского ученого» Антона Падалки, который утверждает, что он был участником научной экспедиции к озеру Восток в Антарктиде, где под толщей льда нашли живого гигантского кальмара, убившего нескольких его коллег.





Наши скромные попытки найти в открытых источниках ученого с такой фамилией не увенчались успехом, единственный известный Падалка – это легенда ярославского хоккея Антон Падалка.

Однако, вернемся к захватывающему повествованию Daily Express. По словам неизвестного ученого Падалки, монстр был обнаружен в первый же день экспедиции и назван учеными «Организм 46-Б». Существо заглушило экспедиции радиосигналы, а потом убило другого неизвестного российского ученого, которому британские журналисты даже имени не смогли толком придумать. Кальмар, который, как выяснил неизвестный Падалка, оказался способен парализовать свою жертву со 45 метров (150 футов) при помощи яда, загипнотизировал его неизвестного коллегу и съел его. А все остальные участники экспедиции стояли и смотрели, как монстр разрывает на куски и съедает их товарища.

Но это еще не все: английские журналисты, со слов мифического Падалки, рассказали, что страшное животное, в придачу к остальным удивительным способностям, умеет изменять форму: оно, якобы, приняло форму подледного пловца.

Из-за этого, якобы, погиб еще один неизвестный коллега Падалки.

Дело в том, что, согласно версии Daily Express, российские ученые в Антарктиде занимались … дайвингом (Вероятно, британские журналисты свято верят, что для русских купаться в местности, где средняя температура в июле: минус 66,7 градусов, а в январе - минус 32,1 градуса — это нормально, особенно для ученых). Так вот, один из этих, тоже не называемых, дайверов и погиб—поскольку подпустил к себе кальмара, перевоплотившегося в подледного пловца.

«Д-р Падалка сказал: “хамелеонство возможности организма 46-Б почти дьявольская. Он сформировал себя в виде человека дайвера», — пишут наши не совсем адекватные коллеги, про то, как российские ученые в Антарктиде занимались дайвингом.

А дальше, когда животинку все же поймали, настоящий герой — «российский ученый» Падалка, как любой рукопожатный гражданин мира бежал из страны, чтобы предупредить мир об опасности. По его словам, Путин собирается использовать монстра как оружие. «Некоторые виды осьминогов откладывают до 200 тысяч яиц. Представьте, если их разместят в водоемах по всей Северной Америке», - рассказал он журналистам Daily Express.

В завершение, обращаемся к редакции Daily Express — уважаемые коллеги, настоятельно рекомендуем прекратить прием наркотических средств и одновременный просмотр каналов Евроньюс National Geographic, ибо не каждый психиатр сможет без смеха выдержать такие репортажи от «российских ученых» с фамилией хоккейного вратаря из Ярославля.

Редакция Newsinfo