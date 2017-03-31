Последний бой Андрея Смыслова

Как правило, младший ребёнок зачастую становится баловнем родителей и объектом ревности старшего брата или сестры. Но в семье Смысловых вышло не так. Второй сын, Андрей, стал всеобщим любимцем, которого сумели уберечь от излишней опеки. А больше всех, пожалуй, радовался рождению Андрюшки старший сын Серёжа. Кстати, именно он дал брату имя. Сергей и купал малыша, и на руках носил, и сказки рассказывал, и читать научил.

Надо сказать, к книгам Андрей пристрастился рано — аж с трёх лет. Бывает, придёт мальчишка в детский сад с новой книжкой, сядет посередине зала и начинает читать вслух. А остальные ребята вместо того, чтобы, к примеру, гулять идти, собираются вокруг и слушают.





Вообще, Андрюшка был великим фантазёром. У него даже имелась специальная тетрадь для записи придуманных историй и сказок. Пожалуй, самой главной историей была сказка о двух царях — Горохе и Драгуне, которые хотели сделать Землю планетой счастья. И ещё хранился в тетрадке отдельный документ, который сам Андрей придумал и составил, - «Пакт о ненападении братьев Смысловых».

В мирное время рос Андрей. Но, видимо, сердечко его что-то предчувствовало...

Он очень любил жизнь во всех её проявлениях и, казалось, умел ценить каждую минуту. Не было у Андрея досуга. В свободное от уроков, спорта, бальных танцев (!) и пулевой стрельбы время хозяйничал на кухне. Блины ему удавались — пальчики оближешь! Мог одновременно готовить салат, слушать радио, смотреть телевизор и разговаривать с братом. Удивительно: при этом мальчишка не терял «нить» ни на одном «фронте».

Школу Андрей окончил с золотой медалью поступил в Ленинградское высшее артиллерийское командное военное училище. Его тоже окончил с отличием. Первое назначение — город Павловск Ленинградской области. Родители приготовились к долгому отсутствию сына. А он вдруг взял и приехал домой в день своего рождения, 22 января. На вопросы отшутился: мол, начальство за примерное поведение наградило возможностью отметить праздник в кругу семьи.

Как счастливы были Смысловы! За столом не умолкал смех. И никто кроме Андрея не знал, что приехал он повидаться перед поездкой в Афганистан, район города Кандагара. Шёл 1985 год...

...Пустынная, пыльная афганская дорога-лента. По ней идёт колонна боевой техники, замыкает её машина с ракетной установкой «Град». В машине двое — водитель и лейтенант Смыслов. Пыль мешает движению, липнет к лобовому стеклу. Какие-то мелкие песчинки, а сыграли роковую роль. Из-за пыли машина отстала, забуксовала в песке. И тут появились душманы.

Водитель погиб сразу. И Андрей понял: бандитам нужен «Град». А он один — против пяти машин вооружённых душманов.

У него была возможность вырваться. Отдать установку врагам, а самому скрыться. Но лейтенант Смыслов был защитником. И защищал он в ту минуту не только «Град» механический, но и свой град — далёкий родной Липецк. И град-родину, которая, захвати душманы установку, потеряла бы ещё многих парней. И парень остался. Он взорвал установку и в одиночку вступил в бой с пятью машинами вооружённых бандитов. Расстрелял все патроны — ведь в арсенале одного человека их явно меньше, чем у нескольких десятков людей...

...А вокруг бушевала весна, и Андрею всего-то 22 года. В этом возрасте Конфуций открыл свою школу. Пушкин написал «Кавказского пленника». А Андрей Смыслов принял свой последний бой. Оставшись с одной только гранатой, Андрей притворился раненным. Когда душманы подошли ближе, раздался взрыв — установка и её защитник окончили жизнь вместе. Погибли все.

А за две недели до трагедии в дверь семьи Смысловых постучала соседка и передала громадный букет роз. Это Андрей провожая домой сослуживца, попросил его купить цветы и передать маме.

Посмертно лейтенанту Смыслову присвоили орден Боевого Красного знамени. Школа №28 города Липецка теперь носит его имя. А в школе-то Андрей был знаменосцем.

Редакция Newsinfo