Зачем России Сирия. Мнение сирийца

Машкок Шади уже третий год живет и учится в Санкт-Петербурге. Его отец – депутат в Латакии, осуществляет контроль за ценообразованием, 15 лет жил и учился в России. Мать – русская.

Всё остальное время, не считая первые пять лет после рождения в Твери, Машкок прожил в прибрежном городе Латакия, которую посещает сейчас каждый год.





Он глубоко убежден, что роль России в разгоревшейся сирийской войне неоценима. Но зачем Российской Федерации вкладывать средства из бюджета в поддержку сирийского народа? Это связано сразу с несколькими причинами, считает иностранец.

Ситуация в Сирии

У нас есть две самые сильные страны в мире: это Америка и Россия. В арабском мире вокруг Сирии осталась только она сама не под американским контролем.

Америка была в Ираке, с иорданским королем и США есть договор. Израиль проамериканская страна. В Ливане с Израилем была война при поддержке Америки.

Сирия не подвержена влиянию США. Америка попыталась поддержать войну там. Именно она «зажгла спичку» этой войны.

Народ до этого жил хорошо.

Америка, Саудовская Аравия, Катар и Иордания спровоцировали войну. Поставили оружие оппозиции.

В конце 14-го года при поддержке США, Катара и Саудовской Аравии появился терроризм, который включился в войну.

Родившись от русской мамы и сирийского папы Машкок Шаади перенял у них традиции обеих стран:

В Сирии мы поддерживали и русский, и сирийский стили проживания: у нас дома готовилась и восточная, и русская еда. Я русскую кухню знаю с детства. Не было никаких перерывов, чтобы дома отсутствовала русская еда.

Про нашу семью даже написали в газете в Латакии. Что мы семья, которая поддерживает все праздники: и мусульманские, и православные. Многие приходили к нам домой: и мусульмане, и христиане,- на праздники. Есть праздники, которые выпадали на один день. Это был очень позитивный момент для нас, ведь мы праздновали и то, и то.

Сирия – это восточная страна. Но в конце прошлого века, в 90-х годах она стала переходить с восточного стиля на более европейский. Это началось с того момента, как Башар Асад стал президентом. Его отец в этом плане был очень строг. Но и он держал очень хорошие отношения с Россией. Но отношения были более прагматичные и политические.

Сначала отношения заключались в том, что мы брали часть от русской науки и развивали совместно с Россией армию. Сирия покупала и покупает российское вооружение. 99% всего вооружения – русское.

Даже машины в армии. ГАЗ, ЛАДА, Жигули, ЗИЛ – все эти машины есть у нас и используются. Это было еще с 70-х годов, когда была война с Израилем. С момента, как Сирия победила, уже все оборудование было российским.

Также с развитием науки связано. Очень много русских инспекторов, которые обучают, как обращаться с российским вооружением. Есть в Сирии районы, которые называются «русскими». Там живут русские военные инспекторы и их семьи. У нас даже улица такая есть – «Улица Русских Инспекторов». Она была еще до войны. 5 или 6 домов для них. Население их очень уважает и считает частью государства. Сирийский народ поддерживает русский и наоборот

Зачем России Сирия? Выгода экономическая?

Есть дружба. Но есть и геополитические интересы стран. Выгода экономическая: есть контракты газовые между Россией и Сирией. Сирийцы покупают газ у России по низким ценам. Также есть договор, согласно которому мы не разрешаем другим странам проводить газопроводы других стран через Сирию. Это официальный договор

Это давно уже.

Катар – третья страна в мире по производству газа. Она хочет поставлять свой газ в Европу через Сирию. Через море им невыгодно. А Сирия не разрешает.

Большинство продуктов в Сирию импортируется из России. Это еще один аргумент.

И вообще, потеряв Сирию, Россия потеряет весь арабский мир, я считаю.

Как обычные сирийцы восприняли операцию российских ВКС.

Не только я: если вы спросите обычного сирийца, он ответит, что если бы Россия не помогала, не было бы сейчас страны под названием Сирия. Россия пришла, когда Сирия уже теряла всё. Поэтому народ смотрит на Россию, как на ангела-хранителя

К американцам 90% сирийцев относятся негативно. Если бы не Россия, США, Англия и Франция построили бы там свои порядки. Французы уже были, когда Сирия была их колонией. И англичане.

Башар Асад

Я где-то слышал информацию, в СМИ зарубежных, что Башар Асад убивает свой народ. Что он против цивилизации.

Не потому что мой отец сирийский политик, не потому что отношения России и Сирии хорошие, и я сейчас в РФ, я лично видел, что было. И могу сказать, что президент – человек хороший. Другой президент не смог бы защитить свою страну так, как он. Он со своим народом до конца.

Редакция Newsinfo