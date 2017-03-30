Строительство зимнего укрытия для ночлега в лесу

Сходив очередной раз в зимний поход, мы приобрели новый навык, которым спешим поделиться с нашими читателями. Это строительство укрытия для ночлега из елового лапника и снега. В такой хижине можно смело ночевать в зимнем лесу. Правда нужно не забывать про теплый спальный мешок и каремат.





Итак, если вы собрались в зимний поход и случайно забыли палатку, то для вас остро стоит вопрос зимнего укрытия. Конечно можно поэкспериментировать и занять чью-либо чужую нору. Но смотрите, чтоб вас оттуда не выгнали

Порядок действий:

-Выбираем место на возвышенности и начните расчищать его от снега, создавая своего рода углубление.

-Заготавливаем достаточное количество еловых лапок и жердей для строительства укрытия.

По возможности не рубите ели целиком, а срубайте нижние лапки. Деревья желательно рубить только в крайнем случае, когда нужно построить укрытие в кратчайшие сроки к примеру.

-Подготавливаем несколько жердей для строительства каркаса шалаша.

На жерди так же не обязательно рубить свежие деревья. Сухие, но не трухлявые елки очень даже сгодятся.

-Укладываем часть лапника на пол будущего шалаша.

Тут можно немного повозиться и уложить все ровно, без торчащих веток.

-Связываем веревкой, в местах приложения нагрузки, опоры каркаса. ★Вспомогательные опоры и балки связывать не обязательно. Достаточно их уложить с равным шагом.

-Каркас покрываем лапником.

Нужно сделать так, чтоб просветов и щелей в шалаше не было.

-Обкладываем шалаш снегом.

-Разводим костер вблизи шалаша, чтоб он нагрел пространство внутри укрытия.

В конце концов, должно получиться что-то похожее на хижину. Вход можно, не плотно, закрыть свисающим лапником. Тыльную и боковые части мы заложили снегом. Крышу оставили «дышать». Мороз на улице ночью до -7-9. Мы посчитали, что необходимости полностью зарывать шалаш снегом нет

Берлога у нас получилась просторная и теплая. Мы без проблем там провели ночь. Так что палатка вещь вполне заменимая даже в походах со сложными и холодными погодными условиями.

Редакция Newsinfo