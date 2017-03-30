Норвегия - рай для педофилов

Норвегия выдала то, чего трудно было ожидать. Власти сделали достоянием широкой общественности информацию, о которой все знали неофициально, но никто не осмеливался говорить об этом публично. Полиция норвежского города Берген объявила о раскрытии в стране широкой подпольной сети педофилов.

Наличие сети педофилов не вызывала бы у норвежцев и у иностранцев, живущих в Норвегии, такого ужаса, если бы в Норвегии одновременно с этим не было бы другого ужаса – отлаженной государством системы насильственного изъятия детей из родных семей и передачи их в приемные однополые семьи, откуда ребенок уже практически не может вернуться обратно. Норвежцы видят прямую связь между «неожиданно» вскрытой подпольной сетью педофилов и государственной системой насильственного отъёма детей.





Шокирующая пресс-конференция

На пресс-конференции полиция сообщила об аресте на западе Норвегии 20 человек, причастных к преступлениям этого рода. Будет арестован еще 31 человек. Было заявлено, что это «самая крупная операция, когда-либо проведенная норвежской полицией». Подозреваемых в педофилии задержали благодаря данным, полученным от ФБР США, специалисты которого взломали сайт для любителей детской порнографии в закрытой части интернета – так называемом «Даркнете».

Сеть педофилов только в западной Норвегии насчитывает более 5500 человек! Выяснилось, что через «Даркнет» педофилы не только обменивались детской порнографией, но и реально планировали преступления на сексуальной почве против детей. Были конфискованы электронные носители с 150 терабайтами детской порнографии. Полиция привела даже такой факт: насилие над младенцем совершал его собственный отец совместно с другими педофилами.

Все знали давно, но для министра юстиции это новость

Министр юстиции Норвегии Андерс Анундсен (Anders Anundsen) заявил в связи с этим: «Дело, которое расследуется, свидетельствует о том, что проблема имеет в Норвегии очень глубокие корни, это вызывает тревогу». Министр юстиции добавил еще одну существенную деталь: «Важно, чтобы жертвы этих преступлений чувствовали себя уверенными в том, что получат помощь. …Мы видим, что число заявлений о таких преступлениях резко растет. И это потому, что растет доверие к полиции». Значит, ей не доверяют. Не доверяют властям, государству.

Министр, как об открытии, говорит, что проблема имеет в Норвегии глубокие корни. Однако все «местные» давно знают, что в Норвегии процветает педофилия. Я лично могу об этом свидетельствовать, поскольку довелось много лет работать в Норвегии корреспондентом и, соответственно, доверительно общаться с норвежцами, которые в частных беседах этого не скрывают.

Но сама по себе повальная педофилия среди сограждан не смущала бы так норвежских родителей, если бы в стране не существовало государственной Службы опеки над детьми, известной во всем мире как Barnevern, которая распределяет детей по однополым семьям, где дети могут подвергаться сексуальному насилию. Те норвежцы, которые являются сторонниками традиционной семьи, не раз говорили мне, что норвежские геи – это чаще всего скрытые педофилы. В силу закона эти «геи», конечно, пока не могут открыто заявлять о своих пристрастиях, но делают всё, чтобы обеспечить себе позиции во власти и продвинуть нужные им законы.

Что такое Barnevern?

Служба опеки над детьми Barnevern входит в систему норвежского министерства по делам детей и равноправия. Эта служба изымает детей из родных семей, в частности, за «принуждение исповедовать религию»; за, что родители «слишком сильно любят» своих детей; за то, что родители заставляют детей делать школьные уроки или мыть посуду и т.п.. В лучшем случае с ребенком могут разрешить видеться раз в полгода в течение получаса и под присмотром надзирателя из Barnevern.

Формально дело выглядит так: изъятый из родной семьи ребенок передается в частный детский дом или в приемную семью, которые получают государственное пособие на каждого приемного ребенка. Это пособие в десятки раз превышает реальные обоснованные расходы на детей. Это очень доходный бизнес. По данным Центрального статистического бюро Норвегии, в стране постоянно растет число детей, «в отношении которых принято решение о попечительстве». Если в 2013 году в Норвегии насчитывалось 53150 детей, изъятых из их родных семей, то в 2015-м их было уже 53439. Норвежские власти фактически способствуют изъятию малолетних детей из родных семей и щедро оплачивают их пребывание в приемных семьях и частных детских домах. Но финансовая сторона – не главная.

Всех изъятых детей – в однополые семьи

В Норвегии законом закреплено право любых брачных союзов, в том числе и однополых, усыновлять детей, о чем можно узнать на сайте норвежского правительства. Власти Норвегии не говорят о психологических травмах, которые испытывают такие изъятые из своих семей дети и их родители. Они говорят о том, как сделать так, чтобы эти дети попали именно в однополые приёмные семьи.

Норвежские лесбиянки с приемным ребенком

Barnevern призывает членов однополых союзов усыновлять детей, изъятых из родных семей и находящихся в распоряжении этой службы. Вот тому документальное свидетельство: в 2012 году ведущая норвежская газета Aftenposten писала: «Проводя информационную кампанию с помощью фильмов, статей и в соцсетях в интернете Barnevern надеется, что многие гомосексуальные пары подадут заявки, чтобы взять приемного ребенка. Только в этом году передачи в приемные семьи ожидают 1000 детей». В этой же статье приводятся слова высокопоставленного представителя Директората по делам детей, молодежи и семьи (в системе министерства по делам детей и равноправия, куда входит и Barnevern) Мари Трумланд (Mari Trommald): «Многие дети, которых планируется передать в приемные семьи, подходят именно для однополых пар. У нас такое впечатление, что в этой категории есть крепкие семьи, которые хотят воспитывать детей». А уже в 2016 году этот департамент сообщил, что намерен «рекрутировать однополые пары для усыновления детей… В списке ожидания осталось 200 детей». Значит, большую часть детей, бывших в руках Barnevern, однополые пары уже разобрали.

Так почему Barnevern призывает геев усыновлять детей, отобранных у нормальных семей? Разве детям с родными мамой и папой хуже? Всё просто. Министерство по делам детей и равноправия, в систему которого входит Barnevern, до 2012 года возглавлял открытый гей Одун Люсбаккен (Audun Lysbakken). На пост министра он был приглашен премьер-министром Йенсом Столтенбергом (с 2005 по 2013 гг.), который ныне «служит» генсеком НАТО. Как писала влиятельная газета «Верденс ганг», будучи министром, О.Люсбаккен организовал выделение из госбюджета 13 млн норвежских крон (2 млн долларов) в фонд «Реформа», который реализует программу гомосексуального «образования» норвежских детей. При этом он сам был руководителем этого фонда с 2006 по 2008 год. С 2013 года Люсбаккен – лидер фракции Социалистической партии «Венстре» в норвежском парламенте.

Мир протестует против норвежской Barnevern

Между тем, проблема с изъятием детей в Норвегии вышла далеко за границы этой страны. Поскольку детей изымают в том числе и из иностранных семей, живущих в Норвегии, то они-то и создали международное общественное движение «Stop Barnevernet».

16 апреля 2016 года ««Stop Barnevernet» провело одновременно пикеты и митинги у норвежских посольств и консульств в 20 странах мира и в 65 городах – в том числе и в Москве – под лозунгом «Остановите торговлю детьми в Barnevern». В них приняли участие около 50 тысяч человек. Поводом для этой акции послужило изъятие у проживавшей в Норвегии румынской семьи Бондариу сразу пятерых детей. Об этих акциях сообщала даже британская BBC. Российские СМИ почему-то молчали.

Эта проблема привлекла к себе внимание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, который начал расследование по семи жалобам родителей, у которых отняты дети.

«Разноликая любовь» – как основа политики Норвегии

Основой политики современного норвежского государства является так называемая «идеология гендерного равенства», которая де-факто признает право педофилов «на любовь». Это отрицается юридически. Но фактически эта идеология признает, что в половом отношении все имеют право на всё. Даже Норвежская лютеранская церковь в апреле этого года приняла «историческое решение» венчать однополые браки и написать для этого специальную церковную службу. В условиях такого «полного раскрепощения» остается только делом времени, когда педофилия в Норвегии будет официально узаконена.

Норвежское государство – от детских садов и школ до госучреждений – буквально пропитано духом «нетрадиционной любви». Сторонники традиционной семьи в меньшинстве и боятся поднять свой голос. Да и как возразишь, если центральная и местные власти принимают обязывающие документы в защиту прав секс-меньшинств типа «плана действий борьбы против дискриминации» гей-сообщества, который утвердили власти коммуны города Берген. В этом документе, который я взял лишь в качестве одного из многочисленных примеров, говорится, что «школе, как месту, которое охватывает детей и молодежь, отводится важная роль в качестве распространителя этих знаний и отношений».

Что могут сделать сторонники традиционной семьи, если посты в высших эшелонах власти Норвегии занимают лица, открыто признающие себя «геями», но при этом, как сказано выше, скорее всего педофилы. В мае 2008 года (то есть, в период премьерства того же Й.Столтенберга, при котором трудился О.Люсбаккен) в Музее истории культуры в Осло состоялась презентация книги “Gay kids – Kule barn som også finnes” – «Дети-геи – особые дети, которые тоже существуют». В этой книге собраны детские фото и воспоминания ведущих норвежских политических и государственных деятелей, которые определили себя как геи с раннего возраста. Среди них – бывший министр финансов Пер-Кристиан Фосс (Per-Kristian Foss), известная на всю страну ЛГБТ-активистка Карен-Кристин Фриеле (Karen-Christine Friele), директор Норвежского совета по культуре Анне Осхейм (Anne Åsheim), председатель городского правительства Осло Эрлинг Лае (Erling Lae) и многие другие.

Случайно ли, что в такой среде возникла организованная сеть педофилов? Конечно, нет. Люди, жившие в Норвегии и знакомые с ситуацией в Норвегии, на условиях анонимности говорят, что между организованной сетью педофилов и тем, что в Норвегии изъятие малолетних детей из родных семей поставлено государством на поток, существует прямая связь. Сведения о сети педофилов в Норвегии вообще никогда бы не всплыли на поверхность, если бы не внешнее вмешательство в лице ФБР. Но можно не сомневаться, что произведенные аресты – это лишь сброс лишнего пара. Дальше ареста «мелких рыбешек» дело не пойдёт.

«Vågå-saken» – Дело муниципалитета Вого

И чтобы окончательно понять, насколько высоко в Норвегии сидит педофильное лобби, приведу такой факт. Мер муниципалитета Вого в норвежской провинции Оппланн – Руне Эйгард (Rune Øygard) – в декабре 2012 годa был осужден за педофилию. Он совратил 13-летнюю девочку и имел с ней связь в течение двух лет, обманывая её родителей и оказывая на неё давление, чтобы та молчала

Дело было бы тривиальным для Норвегии, если бы Р.Эйгард не был близким другом и соратником по Норвежской рабочей партии бывшего в ту пору премьер-министром Норвегии всё того же Йенса Столтенберга – нынешнего генсека НАТО. Столтенберг должен был проходить по делу свидетелем, поскольку знал об «отношениях» между своим другом и малолетней девочкой. Этого требовала адвокат потерпевшей. Знакомство Столтенберга с этой «парой», как пишут, должно было оправдать появление Эйгарда с девочкой на людях. Норвежская пресса широко растиражировала слова Столтенберга о том, что он «принимает отношения» между своим другом и девочкой, «потому что возраст не имеет для любви никакого значения».

Между тем, Столтенберг избежал вызова в суд. Прокурор заявил, что для вызова Солтенберга в суд «нет нужды». После вынесения приговора Столтенберг поспешил отмежеваться от своего друга, назвал решение суда по этому делу «серьезным», сказал Р.Эйгард «подорвал доверие избирателей» и посоветовал ему подать в отставку. Было сделано всё, чтобы «не замарать» премьер-министра. Прокурор спас Столтенберга от необходимости давать унизительные объяснения, которые были бы растиражированы всеми газетами. Р.Эйгарду заткнули рот, дали четыре года тюрьмы, а в 2015-м он уже вышел на свободу.

Но это не меняет дела. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Кто вы, господин Столтенберг? Что с тобой, Норвегия?

Впрочем, в соседних Швеции, Дании и Финляндии – то же самое, о чем свидетельствует действующий в Швеции Комитет по правам человека в скандинавских странах. Достаточно прочитать запрос, который этот Комитет направил в Совет Европы , «о проведение тщательной проверки по факту повсеместного распространения в Скандинавских странах практики изъятия детей из семей».

Редакция Newsinfo