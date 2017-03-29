Операцию Генштаба России в Сирии будут изучать в военных академиях всего мира, — Евгений Сатановский

Востоковед Евгений Сатановский рассказал, благодаря чему этот перелом произошел в борьбе за Алеппо.

По его словам, важнейшую роль в этом сыграл российский Генштаб





«Работа по глобальному планированию сирийской операции проведена та, которую сегодня не способен провести ни комитет начальников штабов Соединенных Штатов, ни французы, ни англичане. Это гигантская кропотливая работа, в которой нельзя навсегда построить схему и по ней действовать. Ее нужно менять каждую секунду в соответствии с изменениями на фронтах», — отметил военный эксперт.

Уровень планирования операции в Сирии он назвал «совершенно фантастическим», начиная с переброски группы ВКС в Сирию. Все разведки в мире это пропустили, включая американскую, подчеркнул Сатановский, отметив блистательную логистику и мобильность в переброске боеприпасов, топлива, грузов.

Обычно организация операции такого масштаба занимает минимум полгода, у России получилось значительно быстрее. Военные прибыли, вступили в бой, переломили ситуацию, продолжают укреплять базу Хмеймим, базу Тартус, параллельно ставится высокоточное российское оборудование, прикрывающее все с воздуха, системы радиоэлектронной борьбы. Во время операции было протестировано порядка 200 образцов современного вооружения: «На самом деле отработано все, на что понадобились бы годы испытаний плюс миллиарды и миллиарды».

«За исключением наших вооруженных сил никто такого в новейшей истории не делал, если говорить о мировых державах и крупнейших конфликтах последнего времени», — отметил Сатановский, выразив уверенность в том, что эту операцию будут изучать в военных академиях всего мира.

Кроме Геншатаба ситуацию на местах спасают военные советники России, которые грамотно управляют тем, как работает сирийская армия.

«Если бы этого не было, Асада давным-давно бы добили, поскольку против него работает мощная, слаженная, вооруженная современнейшим оружием коалиция. А это огромное количество военных советников, которые есть у террористических подразделений — из Америки и Турции, из Британии и Франции, из Германии, я уж не говорю о саудовцах и катарцах», — заметил Сатановский, пояснив, что именно с этим связана истерика Запада вокруг Алеппо — оттуда сейчас спешно пытаются вывести своих военных.

По словам Сатановского, до прибытия ВКС России ресурсы сирийской армии были истощены:

Она развалилась. Там фактически оставалось к прибытию российских ВКС две-три дивизии полного состава и большая часть ВВС, но с очень изношенным авиапарком. Более того, у части руководства сирийской армии нарастала паника, шло массовое дезертирство суннитского состава, причем и рядового и офицерского…

При этом Генштабу пришлось решать не только проблему силового прикрытия сирийской армии, но и вопросы оперативного управления, стратегического планирования. Ситуацию осложняла, по словам Сатановского, «разношерстность» сил, между которыми нужно было установить координацию — это и сирийские военные, и иранцы, и ливанская «Хезболла», и курды.

«То, что было сделано — это чистый Суворов», — отметил военный эксперт.

Причем очень важно, что России удалось «не попасть в новый Афганистан»: «Катастрофически важно было не завязнуть. Америка не смогла решить это в Ираке. А Российская Федерация это решила, причем решила одна», — подчеркнул Сатановский.

По его словам, нынешний перелом в Алеппо означает, что «никто никого не свергнет, что не будет новой Сирии, без Асада», а значит, России удалось выполнить все поставленные задачи.

Редакция Newsinfo