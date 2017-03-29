Колос Миля: триумф «Гомера» советской авиации

Американский военно-транспортный вертолёт CH-47 «Чинук» за время своего применения стал своеобразной «классикой» нестандартной школы мирового вертолётостроения. Выполненная по продольной схеме двухвинтовая машина стала одним из самых известных транспортников в мире. Но мало кому известно, что приблизительно в одно и то же время с «Чинуком» в Советском Союзе разрабатывался другой военно-транспортный вертолёт, также исполненный по схеме с двумя винтами. Вертолёт, которому вдалось удалось установить целый ряд мировых рекордов, но и судьба которого сложилась не самым лучшим образом.

Целью проектирования В-12, также известного как Ми-12 «Гомер», являлось создание тяжёлого военно-транспортного вертолёта, который должен был составить своеобразную пару другому советскому транспортнику — Ан-22 «Антей». По планам военных, самолёт доставлял тяжёлую боевую технику (танки, САУ, бронетранспортеры, системы ПВО и прочее) непосредственно на взлётные полосы, а уже дальше эстафетную палочку подхватывал Ми-12, который мог садиться на неподготовленные площадки, прямо на позициях армейских частей. Для этого грузовые отсеки летальных аппаратов предполагалось сделать приблизительно одинаковыми.





Единственным аналогом «Гомера» в СССР на то время был другой тяжёлый транспортный вертолёт — Ми-6, но Ми-12, согласно проекту, должен был брать на борт груз, массой более чем в два раза. И потому, работы над проектированием тяжёлого вертолёта были начаты.

В отличие от американцев, советские конструктора решили использовать не продольную, а поперечную схему, которая должна была дать вертолёту больше преимуществ и в 1968 году «Гомер» совершил свой первый полёт. Уж через год на вертолёте была установлена целая серия мировых рекордов, непобитых до сих пор. Так, Ми-12 удалось поднять груз массой в сорок с лишним тонн на высоту в более чем в две тысячи метров. Кроме этого, «Гомер», несмотря на сложность своей конструкции демонстрировал хорошую управляемость, высокую топливную экономичность и комфортный уровень полёта.

На 29-ом Международном аэрокосмическом салоне в Париже, куда Ми-12, кстати говоря, долетел, что называется своим ходом, показ вертолёта стал главным событием.

Возможности «Гомера» поразили всех присутствующих на салоне и уже в 1972 году второй экземпляр уникального вертолёта поднялся в воздух и прошёл цикл государственных испытаний. Будущее Ми-12 казалось предопределённым: непревзойдённой винтокрылой машине оставалось только пойти в серию. Но судьба «Гомера» сложилась другим образом.

За время доводки Ми-12, концепция применения столь тяжёлого военно-транспортного вертолёта потеряла свою актуальность. Руководство ОКБ Миля решило перенаправить конструкторские и производственные мощности на создание более лёгкой, одновинтовой машины, на основе уже отработанного Ми-6. Что, в итоге, привело к появлению широко известного по всему миру вертолёта Ми-26. Два же построенных «Гомера» оказались на музейных площадках страны.

Редакция Newsinfo