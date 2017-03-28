В магазинах были очереди за дефицитом, но о голоде не было и речи

Я родился после войны. В школьные годы к моим услугам были бесплатные спортивные секции, кружки, библиотеки и прочее. Я рос без отца но был всегда сыт, одет и обут, хотя мать работала простым кондуктором трамвая. Жестокие коммунисты из КПСС ежегодно летом выделяли мне бесплатную путевку в пионерский лагерь, а матери - путевку в дом отдыха.

Отслужив в армии после школы, я пошел работать на завод. Молодые не поверят: в те времена вообще не было безработицы. Повсюду висели объявление с приглашением на работу. Брали всех, даже пенсионеров и инвалидов...





В заводской столовой нам выдавали бесплатный комплексный обед. Мне, как рабочему человеку, были положены льготы при поступлении в ВУЗ. Я поступил в университет, хотя конкурс в нем был - 14 человек на место. Обучение было полностью бесплатным. Выплачивалась стипендия.

О зарплате в то время я и не думал. Денег хватало на всё! К тому же я твердо знал, что получку дадут вовремя - ужасные коммунисты за этим строго следили. Кто скажет, что жестокий Лёня Брежнев меня угнетал - тот идиот! Я спокойно травил политические анекдоты и никому до меня не было дела. КГБ меня коварно игнорировал...

Да, в магазинах были очереди за дефицитом, но о голоде и безработице не было и речи. На моей памяти не было ни одного случая, чтобы кого-то выбросили на улицу за неоплату квитанций. Квартплата была чисто символической.

При социализме я никогда не видел, чтобы старушки возились в мусорных баках, ища пропитание. Сейчас это обычное явление. На улицах было спокойно. Ночью можно было без опаски гулять по городу. Страшная советская милиция бдительно следила за порядком.

Конечно, ущемлялись святые европейские демократические ценности: бездушные коммунисты жестоко преследовали гомосексуалистов, сектантов и (о ужас!) запрещали порнографию и тунеядство! Молодые сейчас не поймут - что такое тунеядство? Поясняю: тунеядцами называли при социализме тех людей, кто не хотел работать и жил за чужой счет.

Редакция Newsinfo