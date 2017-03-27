Американские друзья Гитлера

Крупнейшее и старейшее информационное агентство США Associated Press (AP) оказалось в центре нешуточного скандала: выяснилось, что AP в 30-х годах напрямую сотрудничало с режимом Адольфа Гитлера. Об этом стало известно из архивных документов, обнаруженных германским историком из Университета Мартина Лютера Гарриет Шарнберг. Исследование Шарнберг«Das A und P der Propaganda, опубликованное в научном журнале Studies in Contemporary History, дало ответ на вопрос, каким образом информационному агентству удалось работать в нацистской Германии. Пообещав не предпринимать попыток ослабить гитлеровский режим, AP предоставляло американские СМИ информацию, которая была предварительно отобрана и подготовлена Министерством пропаганды и народного просвещения.

Все это могло бы остаться лишь позорным историческим фактом, но и сегодня американские издания и информационные агентства оказывают поддержку нацистским режимам, и речь здесь первую очередь об Украине. Это утверждение верно и для американской политики в целом. Известно, что США после 1945 года предоставили убежище нацистским преступникам и до сих пор выплачивают им социальные пособия. (http://rusplt.ru/world/sotsialnoe-posobie-dlya-natsista-17301.html) Вашингтон поддерживает нацистские организации в разных странах, преследуя свои геополитические интересы.





Информационный коллаборационизм

Одной из задач Национал-социалистической немецкой рабочей партии после прихода к власти стал контроль над средствами массовой информации. В 1933 году в Германии был запрещен британский The Guardian, а в 1935-м крупные американские агентства Keystone и Wide World Photos были вынуждены закрыть свои бюро из-за обвинений в найме сотрудников еврейского происхождения. Associated Press было последним западным информационным агентством, работавшим в Германии вплоть до вступления США во Вторую мировую войну в 1941 году. Это конкурентное преимущество позволило AP стать надежным проводником политики Гитлера.

Агентство заключило взаимовыгодную сделку, подписав Schriftleitergesetz (Закон редактора), обязавшись не публиковать материалы, «рассчитанные на ослабление Рейха внутри страны и за ее пределами». Также согласно этому закону АР должно было нанимать репортеров из отдела пропаганды нацистской партии. Одним из этих четырех нанятых фотографов был Франц Рот, служивший в пропагандистском подразделении СС и рекомендованный туда лично Гитлером. АР предоставляло и фотографии для иллюстрирования антисемитской литературы, в том числе известной брошюры СС Der Untermensch («Недочеловек») и издания «Евреи в США».

Дело не ограничилось лишь Германией: в июне 1941 года нацисты вошли во Львов и устроили кровавые погромы против еврейского населения. Фотографии мертвых заключенных в тюрьмах Львова сделал Франц Рот, а редакторский выбор для АР сделал Гитлер. «Вместо того, чтобы опубликовать фотографии погромов во Львове, продолжавшихся несколько дней и унесших жизни тысяч евреев, АР показывало читателям фотографии жертв советской полиции и "жестоких" военных преступников из Красной армии», — отмечает Шарнберг. Историк уверена, что коллаборация АР с нацистским режимом Гитлера позволила «представить войну на уничтожение в качестве обычной войны».

Мы будем все отрицать

Вполне предсказуемо руководство Associated Press отрицает сотрудничество с нацистами. Так, в агентстве заявили, что в статье Шарнберг описаны «люди и действия, совершенные до и во время войны, о которых АР ничего неизвестно». В данный момент AP проверяет свои архивы, чтобы разобраться в этом и «лучше понять тот период».

Вот что пресс-секретарь АР Пол Колфорд сказал The Guardian: «Мы продолжаем изучать вопрос, но мы категорически отрицаем, что АР сознательно сотрудничало с нацистским режимом. Правильно будет сказать, что АР и другие западные информационные агентства подвергались сильному давлению со стороны нацистского режима с момента прихода Гитлера к власти в 1932 году и до изгнания АР из Германии в 1941 году. Руководство АР противостояло этому давлению и предоставляло точные, важные и объективные новости в темные и опасные времена». AP напомнили и о коллективной ответственности, подчеркнув, что указывали источник фотографий, полученных от немецкого правительства, и решение о публикации принималось уже самими американскими изданиями.

Проверка архивов и «изучение вопроса» привело к тому, что после публикации Шарнберг агентство удалило со своего сайта снимки Франца Рота. «Архивисты AP были незнакомы с Францем Ротом и его деятельностью до и во время Второй мировой войны. У нас нет совсем никаких документов о нем», — пояснил пресс-секретарь AP. По его словам, у AP не сохранилось личных дел немцев, работавших с агентством в 1930-х годах, их якобы уничтожила советская армия, освобождая Берлин.

Славная традиция

Директор центра евразийских исследований в Гааге Владимир Корнилов прокомментировал новость на своей странице Facebook, отметив, что склонность к информационному коллаборационизму актуальна для американских СМИ и сейчас. «В Америке большой скандал. Обсуждают исследование немецких историков о роли Associated Press в освещении событий в Рейхе. Доклад, в частности, отмечает, что корреспонденты АР, находясь летом 1941-го во Львове, занимались исключительно освещением расследования сталинских репрессий, но полностью проигнорировали львовские погромы, которые украинские и немецкие нацисты творили прямо у них на глазах — не вписывалось в информационную политику. Хм... Как будто бы сейчас что-то изменилось в политике основных американских СМИ, включая ту же АР!» — написал Корнилов.

В беседе в «Русской планетой» Владимир Корнилов отметил, что на фоне остальных американских СМИ AP сейчас выглядит не самым радикальным агентством, но основные принципы работы остались теми же. «Сейчас американские СМИ чаще публикуют материалы, стараясь хотя бы внешне соблюсти объективность — не так, как это было при гитлеровском режиме. При этом они, конечно же, замалчивали факты варварских бомбардировок городов Донбасса украинской авиацией и артиллерией. Можно посмотреть, как преподносятся одни и те же новости различными американскими агентствами: когда бомбят сирийский Алеппо, и AP, и СNN непременно укажут, какая армия бомбит, и никто не заявит, что это сами сирийские повстанцы себя обстреливают. Но когда заходит речь об обстрелах Донецка и Луганска ВСУ и нацбатальонами, никто не пишет, чьих рук это дело», — рассуждает Корнилов.

Эксперт резюмирует: как работали в 30-е и 40-е годы американские СМИ, так и работают сейчас. Двойные стандарты уже применялись и тогда, и сегодня, хотя и не в такой агрессивной форме.

История, к сожалению, повторяется, но сегодня американские СМИ, еще более 70 лет назад дискредитировавшие себя связями с нацистским режимом, уже не должны ни у кого вызывать доверия.

Редакция Newsinfo