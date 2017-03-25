Продукты, которые есть опасно

Ниже приведен примерный список продуктов, от которых нужно отказаться полностью! Речь идёт не о неполезных продуктах, а об опасных.

Продукты питания давно превратили в оружие. В феврале 2010 года была отменена бязательная сертификацию продуктов питания, и ныне процесс увеличения доли вредных продуктов достиг апогея.





В статье показаны продукты, которые категорически нельзя употреблять! Эти продукты не просто вредны, а опасны для здоровья!

* ГЛУТАМАТ НАТРИЯ E-621

Нельзя есть продукты с добавкой Е-621 (глутамат натрия). Берёте упаковку товара в магазине и читаете. Если указан глутамат натрия, не покупаете её вовсе. Глутамат натрия является усилителем вкуса. Сейчас его добавляют даже в самые неожиданные продукты, дабы «подсадить» на них население. Будьте внимательны.

* РИС БЕЛЫЙ ШЛИФОВАННЫЙ

бЕри-бЕри [ударение на " Е " ]. Эта болезнь была так широко распространена в восточны странах до начала 20 в., что считалась одной из главных в мире. У заболевших происходит поражение нервной системы, что приводит к слабости, потере аппетита, повышенной возбудимости и параличу с весьма высокой вероятностью смертельного исхода. Бери-бери часто страдали японские моряки. Только в 1884 японский диетолог Т.Такаки заметил, что заболевания можно избежать, если пищевой рацион моряков сделать более разнообразным и включить в него овощи. В 1890-х годах голландский врач Х.Эйкман обнаружил, что болезнь возникает при употреблении в качестве основной пищи полированного риса, и что сходное заболевание, полиневрит, можно вызвать у кур, если кормить их только полированным рисом. Полированный рис получают путём удаления наружных оболочек рисовых зёрен. Оказалось, что идущие в отбросы оболочки обладают лечебным действием. После длительных усилий учёным удалось выделить в небольших количествах из дрожжей и рисовых оболочек кристаллическое вещество, которое содержало серу. Это вещество, витамин В1, или тиамин, предупреждало и излечивало бери-бери, а отсутствие его в полированном рисе служило причиной заболевания. Тиамин был исследован химическими методами, и в 1937 его синтезировали.

САХАРОЗАМЕНИТЕЛИ Все заменители сахара обладают сильным жёлчегонным эффектом. У людей с заболеваниями жёлчевыводящих путей, заменители сахара могут обострить течение болезни. А в газированных напитках заменитель сахара вообще мало кто принимает всерьёз и напрасно за воду с «нулём калорий» расплачивается предстательная железа.Кроме того

* Ацесульфам — Е950. Он же Sweet One. В 1974 году в США признан медиками медленно действующим ядом и веществом, способным ускорить развитие злокачественных опухолей.

* Аспартам — Е951. ( свитли, сластилин, сукразид, нутрисвит) В 1985 году обнаружена химическая нестабильность аспартама: при температуре около 30 градусов Цельсия в газированной воде он разлагался на формальдегид (канцероген класса А), метанол и фенилаланин.

* Цикламат — Е952 (цюкли). С 1969 года запрещён в США, Франции, Великобритании и ещё ряде стран из-за подозрения, что этот подсластитель провоцирует почечную недостаточность. В странах бывшего СССР наиболее распространён из-за низкой цены.

* Сахарин — Е954. ( Sweet‘n‘Low, Sprinkle Sweet, Twin, Sweet10) Разрешён в большинстве стран, но медики не рекомендуют употреблять его в тех случаях, когда у человека нет диабета. Полностью подозрения в том, что сахарин влияет на обострение жёлчнокаменной болезни, с него до сих пор не сняты.

* Ксилит — Е967. * Сорбит — Е420. В больших дозах (более 30 граммов за один приём) вызывает расстройство желудка.

ТРАНС- ЖИРЫ

Трансжиры— это специфический вид ненасыщенных жиров, полученных искусственным путём. Жидкие растительные масла в результате процесса гидрогенизации превращаются в твёрдые растительные жиры — маргарины, кулинарные жиры. Гидрогенизированные жиры имеют искажённую молекулярную структуру, нехарактерную для природных соединений. Встраиваясь в клетки нашего организма, трансжиры нарушают клеточный метаболизм. Гидрогенизированные жиры препятствуют полноценному питанию клеток и способствуют накапливанию токсинов, что является причиной заболеваний.

Масло 72,5% нельзя кушать ни в коем случае. Это транс-жир — растительное масло низкого сорта разбитое водородом.

Масло меньше 82,5% не бывает. Если не получится найти такое масло, то лучше ешьте растительное. Лучше съешьте две ложки натурального сливочного масла, чем целую пачку или килограмм транс-жиров.

По данным отчёта UCS-INFO 447 от 15.07.1999 в результате научных исследований были установлены следующие негативные последствия употребления в пищу трансжиров:

* Ухудшение качества молока у кормящих матерей, при этом трансжиры передаются с молоком матери при кормлении ребёнка. * Рождение детей с патологически малым весом. * Увеличение риска развития диабета. * Нарушение работы простагландинов, что негативно влияет на состояние суставов и соединительной ткани. * Нарушение работы фермента цитохром-оксидазы, играющего ключевую роль в обезвреживании химических веществ и канцерогенов. * Ослабление иммунитета. * Снижение уровня мужского полового гормона тестостерона и ухудшение качества спермы. * Нарушение клеточного метаболизма чревато такими заболеваниями, как атеросклероз, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, рак, ожирение, ухудшение зрения. Употребление продуктов, содержащих трансжиры, снижает способности организма к противостоянию стрессам, увеличивает риск возникновения депрессии.

ПРОДУКТЫ питания, содержащие ТРАНС-ЖИРЫ: * маргарин; * спреды, мягкие масла, миксы сливочных и растительных масел; * рафинированное растительное масло; * майонез; * кетчуп; * продукция фаст-фуда — картофель-фри и т.д., для приготовления которой использовались гидрогенизированные жиры; * кондитерские изделия — торты, пирожные, печенье, крекеры и т.д., для изготовления которых использовался кулинарный жир; * снеки — чипсы, попкорн и т.д. * замороженные полуфабрикаты.

МАЛОСОЛЬНАЯ СЕЛЕДКА В ПЛАСТИКОВЫХ УПАКОВКАХ Малосольная селёдка хранится только в масле. Ни в каком уксусе, вине она не хранится. Если селёдка без масла, значит в неё добавлен уротропин. Во всём мире уротропин признан очень опасной добавкой и запрещён, (образуется при взаимодействии аммиака с формальдегидом).

ГЕКСИМЕТИЛЕНТЕТРАМИН (уротропин) — одно из очень немногих синтетических лекарственных средств, используемых в настоящее время, с более чем 100-летней историей. Препарат оказывает антисептический эффект, главным образом, в мочевых путях. В пищевой промышленности зарегистрирован как добавка-консервант (код E239). В России до 1 августа 2008 года числился среди «пищевых добавок, не оказывающих вредного воздействия на здоровье человека при использовании для изготовления пищевых продуктов», с 1 июля 2010 года был запрещён.

ИКРА МАОСОЛЁНАЯ Принцип тот же. Икра долго не хранится. Только в замороженном виде или сильносолёная. Если продаётся слабосолёная, значит, в неё добавлен, либо уротропин, либо лимонная кислота. Может быть добавлено что-то другое, но на выходе всё равно получается формальдегид.

ЗАВЕДОМО ГЕННО - ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ:

* Крабовые палочки. (Крабовая эссенция, смешанная с соей, вопреки названию, крабовые палочки вообще не содержат мяса крабов, а с 1993 года производители были юридически обязаны маркировать их «крабовые палочки ароматизированные».). * Какао. * Арахис. Вживляется ген петунии. Страшно ядовитое вещество. И насекомые арахис не едят. * Импортный картофель. * Зелёный горошек (консервированный). * Кукуруза (консервированная). * Кукурузные палочки и хлопья с сахаром. Если покупаете кукурузные хлопья, палочки, они должны быть только НЕ сладкие. Потому что сахар не используют в производстве. Сахар горит при температуре 140 градусов. Поэтому используют сахарозаменители, в данном случае — цикломат. * Каши и крупы с ароматизаторами и красителями, идентичными натуральным. Это химические вещества, имеющие запах — привкус груши, клубники, банана и т.д. Ничего натурального здесь нет.

ЛЕДЕНЦЫ. БАРБАРИС. Сейчас используется настолько сильная химическая эссенция, что если вы слегка намоченную конфетку оставите на скатерти, она прожжёт скатерть насквозь, вместе с лаком. Уничтожается даже пластик. Представьте, что происходит с вашим желудком.

ДЖЕМЫ. МАРМЕЛАД. Мощнейшие антиокислители. НИКОГДА. вы не сможете сохранить вишню в таком первозданном виде. Ничего общего с тем, что было при СССР, нынешний мармелад не имеет. Это просто чудеса химической промышленности.

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО. ФАСТ-ФУД Жареная картошка в фаст-фудах и готоваю в магазинах Сейчас используются антиокислители такие, что картошка держится год и не чернеет. Всё, что касается фаст-фудов. Шаурмы, пирожки и даже салатики в McDonald's.

ПРОДУКТЫ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ.

лапша быстрого приготовления, растворимые супчики, картофельные пюре, бульонные кубики, растворимые соки типа «Юпи» и«Зуко». Всё это сплошная химия, наносящая вред организму.

ВСЕ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

Колбаса. Ветчина. Шинка. Сырокопчёные колбасы и прочее... Они из генно-модифицированной сои. Сосиски, сардельки, варёная колбаса, паштеты и другие продукты с так называемыми скрытыми жирами. В их составе сало, нутряной жир, свиная шкурка занимают до 40% веса, но маскируются под мясо, в том числе и с помощью вкусовых добавок.

Ни о какой натуральности в данном случае вообще речь не идёт. Берётся тоненькая шейка и килограмм геля. За ночь в специальной машинке гель «расколбашивается» вместе с кусочком шейки и к утру получается огромный кусок «мяса». Как такового мяса в нём не более 5%. Всё остальное — гель (каратинин, усилители вкуса, усилители цвета). Розовый цвет такому «мясу» придают усилители цвета вместе со специальными лампами. Если выключить лампы в витрине, Вы увидите, что цвет — зеленёнький такой.

Как раньше, уже никто не коптит. Используются коптильные жидкости, в которых, опять-таки, формальдегид.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ. (более 2 мес.). Всё, что хранится более 2-х недель, употреблять нельзя.

АСЕПТИЧЕСКАЯ УПАКОВКА. — это упаковка с антибиотиком. Арбузы Если вас пронесло 10 раз, то на 11-й может и не пронести. Арбуз — удобряется такими веществами, что это первый кандидат на отравление.

ВИНОГРАД, КОТОРЫЙ НЕ ПОРТИТСЯ. Виноград съедают грибы на корню. Его ещё не успели снять с ветки, а его уже едят грибы. Поэтому, если продаётся какой-нибудь там кыш-мыш и лежит более 5 суток, знайте, он обработан хлороформом и другими серьёзными антиокислителями.

ПЕРЕЦ НЕ В СЕЗОН. Абсолютно генно-модифицированный продукт.

КЛУБНИКА ЗИМОЙ Абсолютно бесполезный продукт. Ни одного витаминчика там нет.

ПОКУПНЫЕ ГРИБЫ. Клеточные яды (цитотоксины). Самые опасные яды, содержащиеся в грибах, — аманитины (аматоксины) —находятся в бледной поганке, белой поганке и колпаке ядовитом. Это сложные вещества, действие которых состоит в торможении образования в клетках РНК, управляющей синтезом белка, что приводит к дисфункции печени, а затем и к летальному исходу. Симптомы такого отравления: — боли в животе, тошнота, рвота, понос с кровью и слизью.

КУРАГА, ЧЕРНОСЛИВ, ИЗЮМ. Если видите красивенькую курагу или изюм, проходите мимо. Задумайтесь, что с ней нужно сделать, чтоб сохранить абрикоску, как будто она недавно с дерева. Курага должна быть страшненькая и сморщенная.

МОРОЖЕНОЕ Особенно в специализированных заведениях типа Баскин Робинс. Или иностранное мороженное. Сейчас фактически невозможно найти мороженное, изготовленное из молока. Если вы найдёте где-нибудь настоящий пломбир из молока, тогда смело можете покупать. Фруктовые мороженные — это голые эссенции, ничего натурального в них нет.

ЛЮБОЙ ДРОЖЖЕВОЙ ХЛЕБ. Употребляя дрожжевой хлеб, вы кушаете грибы. Рафинированная белая мука высших сортов, как и другие рафинированные продукты, уверенно входит в топ вредных продуктов питания. «Нарезной батон» не является полноценным хлебом. Это «сдоба», со всеми вытекающими.

КЕКСЫ И РУЛЕТЫ В УПАКОВКАХ. Они не черствеют, не портятся, не сохнут, с ними вообще ничего не делается. Они месяц будет лежать. И через месяц они будут такими же.

КОНФЕТЫ 90% шоколада — это вовсе не шоколад (красители-заменители). Шоколадные батончики. Это гигантское количество калорий, в сочетании с химическими добавками, генетически модифицированными продуктами, красителями и ароматизаторами. Сочетание большого количества сахара и различных химических добавок обеспечивает высочайшую калорийность и желание есть их снова и снова.

ТРУПЫ КУРИЦ, КУРЯТИНА В особенности мужчинам вообще нельзя есть куриц. Потому что курицы все на гормонах. Курица получает 6 женских гормонов, включая прогестероновые. Поэтому, если мужчина начинает есть женские гормоны, у него естественно падает тестостерон причём до уровня, который потом не восстановить. Курица сейчас — это самый коммерческий продукт!

ПЛАВЛЕННЫЕ СЫР И СЫРКИ Категорически нельзя есть. Они абсолютно не усваиваются! (производятся из возвращенной просроченой молочно-творожной продукции)

РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ Категорически нельзя! Происходит полное перерождение гормональных желез. Кофе имеет около 1000 веществ, причём 900 из них, кроме кофе, нигде не встречаются, а из ста известных веществ — 75 являются откровенно ядовитыми, и только 25 нейтральными.

АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЧАЙ (Заморский и наш) Пейте натуральный чай, в котором ничего не плавает, дополнительного вкуса нет. Все ароматизированные чаи то с лимонной кислотой, то с апельсиновой кислотой, то с ещё какой-то там кислотой. Привыкание возникает мгновенно. Нам необходимо все кислоты вывести из организма.

РАФИНИРОВАННОЕ ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ РАСТ. МАСЛО Данное масло нельзя использовать в сыром виде в салатах. Масло, произведённое фабриками для производства, является заведомо не предназначенным в употребление продуктом. Такие масла не несут никакой пользы пищеварительной системе, заглушая её работу, блокируя жирной субстанцией все процессы пищеварения.

МАЙОНЕЗЫ, КЕТЧУПЫ, СОУСЫ, ЗАПРАВКИ. В них высокое содержание красителей, заменителей вкусов и ГМО. Кроме того, консерванты, предохраняющие эти продукты от порчи, нарушают микрофлору кишечника, уничтожая и полезных микробов в организме.

СЛАДКИЕ ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ Сладкие газированные напитки — смесь сахара, химии и газов — чтобы быстрее распределить по организму вредные вещества. Кока-кола, например, замечательное средство от известковой накипи и ржавчины. Подумайте хорошенько прежде, чем отправлять такую жидкость в желудок. К тому же, газированные сладкие напитки вредны и высокой концентрацией сахара — в эквиваленте четыре-пять чайных ложек, разбавленных в стакане воды. Поэтому не стоит удивляться, что, утоляя жажду такой газировкой, вы через пять минут уже снова хотите пить.

СОКИ В ПАКЕТАХ Ни о каких натуральных соках в данном случае речь не идёт. НЕТ натуральных соков в продаже в пакетах. НЕТ! Не смейте поить ими детей! Это чистая химия.

Редакция Newsinfo