Вера в "невидимую руку рынка" ведет страну вниз

Опрос "Левада-центра" показал, что большинство населения страны считает более эффективной плановую систему организации экономики, нежели "невидимую руку рынка". Последние три года число тех, кто высказывается в пользу плановой системы, стабильно превышает 50%, эффективность Госплана начали признавать даже в партии власти.

Согласно опросу, результаты которого опубликованы на сайте "Левада-центра", в поддержку плановой системы экономики высказалось 52% опрошенных. Последний раз ниже 50% цифра опускалась в январе 2012 года, в 2013-2016 она колеблется в пределах 51-57%. В том же 2012 году доля тех, кто поддерживал рыночную систему, была 36%, сегодня – на 10% меньше.





Другой опрос сравнивал тип политического устройства – советский, современный российский и "западный демократический". В 2012 году популярность советской и западной систем была одинаковой – по 29%, за нынешнюю российскую высказывались 20%. Сегодняшний опрос показал, что картина довольно сильно изменилась. Советская система оказалась поддержана 37% опрошенных, российская – до 23%, а демократия по типу западных стран "упала" до 13%.

Данные опроса прокомментировал Накануне.RU нобелевский лауреат, вице-президент РАН, депутат Госдумы Жорес Алферов. "Стратегическое планирование нужно. Мне в свое время приходилось работать в США, много общаться с крупными фирмами. Могу сказать, что и IBM, и Bell Telephone, и General Electric, и другие крупнейшие компании все время занимались стратегическим планированием. Без этого нельзя. В государственном масштабе оно, наверное, тоже необходимо, но как его организовывать, лучше говорить не мне", - отметил он.

Обращение о создании аналога Госплана президенту Владимиру Путину ранее направляли участники Московского экономического форума.

"Эти результаты показывают, что мы в "Партии дела" и на МЭФ работаем не зря. Мы только об этом и говорим, что безоглядная вера в "добрую невидимую руку рынка" ведет страну вниз, и люди начинают понимать, что государство должно играть более активную роль, и, значит, мы находим путь к сердцам людей. Это позитивный сдвиг. Уже можно совершать этот поворот от безумной рыночной гайдаровской к разумной экономической политике. 52% созрели к этому повороту, а президент пока нет, значит, мы должны продолжать нашу работу, объяснять, чтобы достучаться и до этого человека, объяснить ему роль более взвешенной роли государства в экономической политике", – прокомментировал Накануне.RU сопредседатель Московского экономического форума Константин Бабкин.

В то же время, он отмечает, что не стоит вводить тотальную плановую систему – нужно сохранять место для частной инициативы, но необходимо усиливать дирижирующую роль государства.

"Государство не должно самоустраняться от экономической идеологии. Оно должно поддерживать, регулировать экономику, стимулируя развитие тех или иных отраслей, тех или иных проектов. Необходимость этого отрицается гайдаровцами, но необходимы элементы такого индикативного планирования, стимулирующая роль налоговой системы, роль Центробанка, которая стимулировала бы создание рабочих мест и несырьевое развитие страны. Такими вещами государство должно заниматься, регулировать внешнюю торговлю не по указке ВТО или других "друзей из-за границы", а исходя из интересов несырьевого развития страны. Нужно сочетание и частной инициативы, и дирижирующей роли государства", – считает Бабкин.

Любопытно, что за государственное планирование высказывается советник президента РФ Сергей Глазьев.

Как ни удивительно, вопреки голосованиям в Госдуме за законопроекты либерального блока правительства, соглашаются с большей эффективностью Госплана и в партии власти. Член генерального совета "Единой России" Владимир Бурматов даже считает, что государственная система уже якобы смогла найти примерный баланс между ролью государства и "диким рынком".

"Эти данные связаны, прежде всего, с ностальгированием граждан по тем плюсам, которые были в советской системе. Это касается не только экономики, но и системы образования. На встречах с избирателями мне часто говорят, что нужно возвращать советскую систему образования, что она была самая лучшая в мире", – отметил в беседе с Накануне.RU Бурматов.

Напомним, именно министра финансов Антона Силуанова и министра образования Дмитрия Ливанова вывели из руководящего состава партии на недавнем съезде в Москве. И Бурматов резонно замечает, что "если те же люди будут делать плановую систему – получится то же самое, результат будет не тот".

Редакция Newsinfo