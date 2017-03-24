Национализм с научной точки зрения

Факторы и механизмы, порождающие ксенофобию и другие проявления национальной ненависти (до вполне этаблированного «политического» национализма) - не биологической, а социальной природы. Современное капиталистическое общество устроено так, что особенности его функционирования регулярно затушёвывают в сознании людей тот фундаментальный факт, что все люди равны...

Тем более что присущее всем нормальным людям чувство любви работает в том же самом направлении «любви к дальнему и к чужому», пока чужаки в данной популяции появляются единицами и ещё не образуют обособленных групп (дальше уже перевешивает национальная ненависть, вырастающая из межгрупповой конкуренции, см. ниже). Вспомним тёплые чувства к неграм во время Фестиваля молодёжи и студентов в Москве 1957 г., от которых появилось немало «цветных» ребятишек. Сходные явления (т.н. «феномен редких самцов») присущ большинству видов животных.





Но у людей, где межгрупповые контакты разделены разнообразными социальными и классовыми перегородками, именно идейная близость оказывается мотором, преодолевающим национальные и расовые барьеры, отчего легко перерастает в близость семейную. Об этом нам рассказывает вся мировая литература, начиная с истории Руфи и Вооза, и кончая историей Ромео и Джульетты.

Точно также «эгоистичные индивиды» объединяются в социальное целое - сообщество животных отнюдь не в силу инстинктивного влечения к «своим» и отталкивания от «чужих», но в силу конкуренции за социальный ресурс (лучшие самки в популяции, лучшие территории на току и пр.). С одной стороны, она ведёт к прогрессивной дифференциации ролей, с другой - создаёт взаимозависимость дифференцированных «участников рынка» от взаимодействий друг с другом. К слову, в настоящих экономических системах (в капиталистической экономике) свободная конкуренция участников рынка по неким общим правилам игры ведёт к тем же самым системным эффектам, что и в сообществах животных - дифференциации частей, разделение ролей между участниками на фоне увеличения их взаимозависимости от взаимодействий друг с другом = интегрированности в системное целое.

Социальные же причины роста национализма и ксенофобии универсальны, давно известны и хорошо изучены. См. прекрасную статью Александра Тарасова «Фашизмов много». Среди прочего автор отмечает, что фашистские движения всегда сильно окрашены религией. Если христианские, мусульманские, иудаистские, индуистские, языческие, даже буддистские фашиствующие течения… нет и не было только атеистических.

Замечу, что для меня нет разницы между нацистами и «цивилизованными» националистами. Нацист, убивающий негров или вьетнамцев на улице, реализует в действиях ту же идею племенной исключительности, какую «цивилизованный» националист, журналист, профессор или депутат реализует на уровне собственно идей, заражающих окружающих.Среди социальных причин фашизма главнейшая – т.н.»веймарский синдром». Это экономический спад, который отбрасывает в бедность именно тех, кто в другой ситуации был бы стержнем среднего класса - лавочников, обслуживающую их интеллигенцию, вообще всех живущих частной практикой, а не трудом, на доход, а не на зарплату, до охранника на рынке и частного репетитора включительно. Эти люди как раз становятся источником и одновременно питательной средой фашистских, ксенофобских и националистических настроений.

Редакция Newsinfo