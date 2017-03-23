Лаврентий Берия: Опровергаем мифы

Уже прекратило своё существование государство, которому служил этот замечательный человек, уже ветер перемен стирает из памяти людей славные достижения нашего великого и совсем недавнего прошлого, но… Всё так же гордо и непреклонно взирают на нас со своих портретов: Сталин и Берия, Жуков и Рокоссовский.

Смотрят на нас, с пожелтевших фотографий, бойцы и командиры Красной Армии, выстоявшие в ту страшную войну. С немым укором смотрят на нас ещё живые ветераны войны и тыла. Нет! Не достойны мы того великого и непобедимого Советского Народа, ни сил, ни жизни своей не жалевшего ради нашего будущего.





Сегодня я хочу поговорить о Л. П. Берия, заслуги которого перед Родиной беспримерны. А что, собственно говоря, мы знаем о Лаврентии Павловиче? Из средств массовой информации известно, что он – английский шпион, бабник и насильник, палач и организатор «репрессий». Что он пытался совершить переворот, с целью захвата власти в СССР. Почти вся информация о Берия выплывает из мемуаров Хрущева - человека, которому вообще нельзя верить, поскольку сличение его воспоминаний с другими источниками выдает в них запредельное количество недостоверных сведений и лжи. Прежде, чем рассказать о том, каким был Л. П. Берия в действительности, хочется опровергнуть ряд выдвинутых против него обвинений.

1. Английский шпион.

Осенью 1919 года, по заданию партии, Берия был внедрён в муссавитскую контрразведку, тесно сотрудничавшую с англичанами, что в 1953 г. стало главным обвинением против него. Своей работы в муссавитской контрразведке Берия не скрывал – с его помощью штабом 10 армии РККА было получено немало сведений, которые помогли в разработке операций против белогвардейцев, под Царицыным.

2. Организация «репрессий».

Берия Лаврентий Павлович не имел и не мог иметь отношения к организации т.н. «репрессий» 1937 года - ни по служебному положению, ни по причине физического отсутствия в центре событий. Решение о проведении репрессий было принято. Политбюро ЦК ВКП(б) в 1937 году, а Л. П. Берия был в это время на партийной работе в Закавказье. Он был переведён в Москву летом 1938 года, а назначен наркомом внутренних дел в декабре 1938 года, когда репрессии уже закончились. Л. П. Берия был наркомом внутренних дел с 1939 до 1945 года, а затем всего три месяца в 1953 году. В течение 8 лет после войны он, вопреки распространённому мнению, не курировал правоохранительные органы, так как был полностью занят более важными делами.

3. Бабник, человек морально разложившийся.

Берия Л. П. проживал с женой, сыном и невесткой на загородной даче. По свидетельству родных Лаврентий Павлович был примерным семьянином и не имел склонностей к связям на стороне. Своё время он почти полностью посвящал работе. Все обвинения в многочисленных связях с женщинами, которые выдвинул против него Хрущёв, под копирку слизаны с делом «О моральном разложении» генерала Власика, бывшего начальника охраны Сталина.

4. Попытка совершения государственного переворота.

После смерти Иосифа Виссарионовича номинальным главой правительства стал Маленков, фактически же, все важнейшие государственные вопросы решал Лаврентий Павлович. Он был единственный человек в окружении Сталина, кто не боялся проявлять инициативу без оглядки на вождя, кто мог браться за несколько дел одновременно и с успехом доводить их до конца. Вполне естественно, что Берия должен был стать преемником Сталина. Но Иосиф Виссарионович считал, что два грузина подряд не могут руководить страной. Поэтому была задумана связка: Маленков-Берия. Где Маленков занимался организационной деятельностью, партийной «текучкой», а Берия основными вопросами жизнедеятельности государства. Ни один человек из Политбюро, да и вообще, ни один человек в СССР даже близко не подходил к Берии по важности решаемых задач, по объему полномочий, да, очевидно, и просто по масштабу личности.

На момент своей смерти Лаврентий Павлович занимал следующие государственные должности: первый заместитель главы СССР, председатель спец. комитета (разработка и создание ядерного оружия), министр объединенных министерств внутренних дел и госбезопасности. Был членом Президиума ЦК КПСС.

Именно этот факт хрущевские и пост хрущевские историки и прятали так старательно в воронках умолчаний и под грудами лжи. Потому что если 23 июня 1953 года убили министра внутренних дел - это еще тянет на борьбу с путчем, а если убили главу государства - то это он самый, путч, и есть...

Заслуги Берия.

Теперь, наверное, стоит рассказать о том, каким был этот человек в действительности. Рассказать о его заслугах.

1. Разгром контрреволюции и ликвидация бандитизма в Закавказье.

Вообще, Лаврентий Павлович мечтал стать архитектором, поступил в Бакинский политех. Но жизнь распорядилась иначе. Стране были нужны честные и преданные коммунисты. В 1921 году Берия направляется на чекистскую работу. Интеллигентный и образованный, успешно применяющий свои знания на практике, он снискал себе уважение коллег и неусыпную ненависть врагов Советской власти и оппозиции. Под его руководством в Закавказье было окончательно разгромлено контрреволюционное подполье, ликвидирован бандитизм и на прочный замок закрыта государственная граница.

2. Превращение Закавказья в богатейший регион СССР.

В 1931 году Л. П. Берия переводится на партийную работу: становится руководителем Грузии, а затем и всего Закавказья. Под его руководством оказалась бедная и голодная окраина, со своим, особенным укладом жизни. Местечковые «ханы» занимались межклановой борьбой, дележом сфер влияния. Именно на этой должности Берия проявил себя, как твёрдый руководитель и опытный хозяйственник. Отказавшись от бесполезного выращивания пшеницы и кукурузы, Лаврентий Берия создал в Закавказье высоко прибыльное сельское хозяйство, основанное на выращивании цитрусовых и чая. Была создана промышленность, объёмы её производства выросли к 1940 году в 10 раз. Началось бурение каспийской шельфовой нефти. Грузия превратилась во всесоюзную курортную здравницу.

За семь лет, которые Берия находился на посту «главного человека» в Закавказье, он сумел укротить аппетиты князей с партбилетами, снискал добрую память у простых людей и неизбывную ненависть родоплеменной верхушки. Именно Берия принадлежал особый стиль жизни, отличавший из всего руководства именно его. Ни чего лишнего в домашнем обиходе, ни каких изысков. Работая в Тбилиси, он по утрам крутил во дворе "солнце" на турнике, вместе с мальчишками, играл с ними в футбол.

3. Прекращение репрессий.

Руководство НКВД, к концу тридцатых годов, сосредоточило в своих руках практически ни чем не ограниченную власть. Наводнённый троцкистами и людьми, лишёнными каких либо моральных принципов, Наркомат Внутренних Дел стал смертельно опасен и для власти, и для страны.

В этой ситуации выход был один - поставить на должность наркома человека такого уровня лояльности, смелости и профессионализма, чтобы он смог, с одной стороны, справиться с управлением НКВД, а с другой — остановить монстра. Выбор пал на Л. П. Берия. В декабре 1938 года он, становится руководителем НКВД, перехватив рычаги управления самой опасной структурой. Почти сразу же была смещена и, большей частью, арестована вся верхушка наркомата. Зарвавшихся чекистов увольняли, арестовывали, предателей-троцкистов расстреливали. Из рядового состава были уволены 7372 человека (22,9%), из руководящего — 3830 человек (62%). Одновременно начали заниматься проверкой жалоб и пересмотром дел. По самым приблизительным прикидкам всего, до 1941 года включительно, были освобождены из лагерей и тюрем 150-180 тысяч человек из 630 тысяч осужденных в годы ежовщины. То есть около 30 процентов.

С именем Берия, на прямую, связан высокий уровень подготовки пограничных войск и войск НКВД к началу войны, по сравнению с армией, укомплектованность их средствами связи. К сожалению, не известны подвиги войск НКВД, эта тема закрыта для изучения, скажу одно: "Голубые фуражки" без приказа не отходили и в плен не сдавались, они были неплохо вооружены и насыщены автоматическим оружием».

4.Он обеспечил надежный тыл для Красной Армии, очистил страну от шпионов и диверсантов.

5. Эвакуация промышленности на Урал. Организация производства вооружения и боеприпасов.

В 1941 году, под руководством Лаврентия Павловича происходит эвакуация промышленности с европейской части СССР на Урал и в Сибирь. В считанные месяцы, была проведена эвакуация всех значимых стратегических предприятий с территории предполагаемой оккупации. Тысячи железнодорожных составов успели вывезти практически всё оборудование и технику в тыл. Такой четкости и организованности в условиях войны, бомбардировок и прочих трудностей история еще не знала.

В 1941 году Берия становится заместителем председателя Государственного Комитета Обороны и сразу возглавляет производство вооружения и боеприпасов, берёт под контроль работу по созданию новых видов оружия и военной техники. Уже в1943 году СССР на много превосходил Германию по объёмам производства вооружения. В войне наступил перелом.

В 1943 г. Л. П. Берия, за особые заслуги в области усиления производства вооружения и боеприпасов в трудных условиях военного времени, присвоено звание Героя Социалистического Труда. 9 июля 1945 г. присвоено звание Маршала Советского Союза.

6. Он создал советскую атомную бомбу и межконтинентальную ракету.

С 1944 Берия курировал все работы и исследования, связанные с созданием атомного оружия, проявив при этом незаурядные организаторские способности. Сам вникал во все вопросы и проблемы исследований, работал не ведая усталости, требуя того же от подчинённых. Время было крайне дорого. Уже в 1949 году, под его руководством, была создана и испытана первая атомная бомба. Благодаря этому сорвались хищные планы США по атомной бомбардировке и захвату СССР, на 40 с лишним лет был отодвинут диктат Запада. Под руководством Лаврентия Павловича начались работы по созданию тяжёлых ракет, ракетных ПВО.

7. Он обеспечил открытие залежей нефти в Поволжье, что спасло послевоенный СССР от энергетической катастрофы.

Являясь руководителем 1 спецотдела, Берия курировал и нефтяную промышленность. Все послевоенные достижения в этой области, дальнейший рост нефтедобычи в СССР – его личная заслуга.

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Послевоенный период истории Сталинского СССР величественен и, в то же время, загадочен. Иосифу Виссарионовичу Сталину в 1949 году исполнилось 70 лет. Вождь был уже стар и прекрасно это понимал. Он редко принимал участия в заседаниях политбюро, «текучкой» занимался Маленков, наиболее важными и ответственными делами Берия. В это время Сталин много думал, анализировал и писал. Некоторые считают, что он «сдал» и «отошёл» от дел, но это не совсем верно. Вождь продолжал пристально следить за жизнью страны и готовил реформу. Реформа должна была затронуть, как политические, так и экономические аспекты жизнедеятельности государства. В СССР ведущую роль в управлении страной играла партия. Партийные чиновники контролировали действия всех министерств и ведомств, что, фактически, было системой двоевластия, процветало кумовство, землячество, при формировании руководящих структур партии использовался принцип личной преданности. Номенклатура рвалась к бесконтрольной власти. По сути, реформа Сталина должна была отстранить партию от управления страной, передать эти функции Верховному Совету и Совету Министров. Единственным человеком, кто полностью поддержал Сталина в этом вопросе - был Берия. В последние годы жизни Иосифа Виссарионовича наблюдается много странностей. Загадочные смерти его соратников: А.С. Щербакова и А.А. Жданова («дело врачей»). Выявлен заговор, известный, как «ленинградское дело». Были «подставлены» и арестованы секретарь Сталина - Поскрёбышев и начальник охраны вождя - генерал Власик. За несколько месяцев до гибели Иосифа Виссарионовича внезапно умирает ещё молодой комендант кремля, 5 марта 1953 года умирает сам Сталин.

Заговор...

Редакция Newsinfo