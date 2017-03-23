Как Хрущёва автомат с газировкой оскорбил
Оборудованный примитивным фотоэлементом, автомат реагировал на свет. Разумеется женщина в юбке свет загораживала больше, чем мужчина в брюках.
Во время испытаний рассерженный Никита Сергеевич даже со второй попытки вновь получил в руки стакан с вишневой газировкой. Оказалось, что фотоэлемент реагировал на широкие штаны, которые так любил носить Хрущев, принимая таким образом мужчину-чиновника за женщину. Говорят, после этого досадного недоразумения в СССР даже приостановился выпуск торговых автоматов.