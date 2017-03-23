Как Хрущёва автомат с газировкой оскорбил

Никиту Сергеевича Хрущева во время поездки по соединенным штатам в 1959 году познакомили с новым чудом техники - автоматом газированной воды. Автомат был не простой: продавая газировку, он наливал апельсиновый сироп мужчинам и вишневый женщинам.

Оборудованный примитивным фотоэлементом, автомат реагировал на свет. Разумеется женщина в юбке свет загораживала больше, чем мужчина в брюках.





Во время испытаний рассерженный Никита Сергеевич даже со второй попытки вновь получил в руки стакан с вишневой газировкой. Оказалось, что фотоэлемент реагировал на широкие штаны, которые так любил носить Хрущев, принимая таким образом мужчину-чиновника за женщину. Говорят, после этого досадного недоразумения в СССР даже приостановился выпуск торговых автоматов.

Редакция Newsinfo