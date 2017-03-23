Курсы валют: USD 24/03 57.5228 -0.1132 EUR 24/03 62.0959 -0.174 Фондовые индексы: РТС 14:17 1125.79 0.23% ММВБ 14:17 2056.75 -0.23%
rss новости   rss статьи   rss все

Как Хрущёва автомат с газировкой оскорбил

След в истории | 23.03.2017


Как Хрущёва автомат с газировкой оскорбил
Никиту Сергеевича Хрущева во время поездки по соединенным штатам в 1959 году познакомили с новым чудом техники - автоматом газированной воды. Автомат был не простой: продавая газировку, он наливал апельсиновый сироп мужчинам и вишневый женщинам.

Оборудованный примитивным фотоэлементом, автомат реагировал на свет. Разумеется женщина в юбке свет загораживала больше, чем мужчина в брюках.


Во время испытаний рассерженный Никита Сергеевич даже со второй попытки вновь получил в руки стакан с вишневой газировкой. Оказалось, что фотоэлемент реагировал на широкие штаны, которые так любил носить Хрущев, принимая таким образом мужчину-чиновника за женщину. Говорят, после этого досадного недоразумения в СССР даже приостановился выпуск торговых автоматов.

Редакция Newsinfo
Код для вставки в блог
﻿
"След в истории" в новостях
все новости
Поднятые материалы
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru