Оборона города, организация радиосвязи

В случае затяжного военного конфликта может потребоваться оборона города, посёлка, как от врагов, так и от банд мародёров и других деструктивных элементов. Для круговой обороны необходима организация надежной радиосвязи. Опытные военные это хорошо знают, поэтому материал данной статьи предназначен прежде всего для гражданского населения, которое в случае войны автоматически становится ополчением.





Сразу делаем замечание. В статье будут опубликованы примеры радиостанций самого начального, простого и дешевого уровня. Если вы не стеснены в средствах, то естественно лучше приобретать мировые бренды радиосвязи: Motorola, Icom, Yaesu, Kenwood и проч.

1.Структура радиосвязи.

Структура основана на военных инструкциях войск связи и предельно проста. В центре населенного пункта устанавливается базовая радиостанция с большой мощностью и высоко поднятой антенной. На подступах к городу, на автомобильных трассах располагаются блок посты. На постах находятся радиостанции для связи с базой. Вокруг блок-постов формируются пешие патрули, которые оснащаются маломощными радиостанциями, чтобы держать связь с блокпостами.

2.Дальность связи. - Дальность между базой и блокпостами зависит от населённого пункта, высоты поднятия антенны и мощности передатчика. Рекомендуемая мощность передатчика не ниже 25Вт, оптимальная 40-60Вт. Высота поднятия антенны, минимальная - на мачте 8-10м, оптимальная - на крыше 5-9 этажного дома (20-40м). При таких условиях дальность связи между базой и блокпостами будет около 10-15км.

- Дальность между блокпостами и патрулями. Зависит от типа местности и на сколько далеко нужно уходить от блокпостов. Если местность лесистая, то мощность носимых радиостанций должна быть не меньше 3-5Вт, если местность открытая, то мощность может быть от 0.5-1Вт. При таких условиях дальность связи составит до 1-2км.

3.Типы радиостанций.

- Базовая. Мощность 45Вт, диапазон UHF: 400-490MHz, можно так же использовать и на автомобиле.

- Антенна для базовой станции. Необходимо ставить на мачту, а мачту как можно выше, не ниже 8-10м. Вообще правило простое: - идёте на блокпост и смотрите на базовую станцию, вы должны увидеть её антенну, если не видите, поднимайте выше. Должна быть прямая видимость.

- Блокпост.

Retevis H-777 (2шт. в комплекте), Retevis H-777 (4шт. в комплекте)

Мощность 5Вт, диапазон UHF: 400-470MHz

- Патруль. Retevis RT628 (2шт. в комплекте)

Уверенная дальность связи в лесу 400-600м, на пересеченной местности 800-1.2км, в поле или между холмами на прямой видимости - до 1.5км. Кстати, такие простые и дешевые радиостанции могут пригодиться при постройке КВ антенн, когда нужно держать связь между крышами.

4. Увеличение дальности связи.

Для увеличения дальности связи штатные антенны рекомендуется заменить на более качественные. При этом дальность уверенной связи возрастёт на 20-40%. Антенны для радиостанций Retevis H-777: - 20см длиной,40см длиной

5.Общие рекомендации.

- Для радиостанций на блокпостах сразу желательно установить 40см антенны, чтобы была более надежная связь с базой.

- Если вы ограничены в деньгах, то можете брать для патрулей радиостанции RT628, но мы всё же рекомендуем не экономить на безопасности и для патрулей заказать такие же радиостанции, как и для блокпостов, то есть Retevis H-777, а уже к ним установить 20см антенны.

- От качества базовой антенны зависит всё, поэтому постарайтесь в своём городе найти и подружиться с радиолюбителем или специалистом по радиосвязи, который грамотно сможет всё установить, настроить и обслуживать.

6.Общие рекомендации по ведению радиосвязи.

- Носимую радиостанцию при разговоре всегда держите ВЕРТИКАЛЬНО, не совершайте ошибок, как парень на видео выше, когда он её наклонил как айфон. Потому что поляризация у антенн - вертикальная.

- Не засовывайте радиостанцию к себе в рот во время разговора! Из-за этого очень сильно ухудшается качество сигнала. Говорите на расстоянии не ближе 7-15см от радиостанции. 3. В случае неуверенного приёма - отключайте систему шумоподавления в радиостанции. Она начнет "шипеть" и на фоне шипения вы сможете разобрать слабый сигнал.

- При разговоре старайтесь подняться как можно выше, на холм, на дерево, на постройку, на крышу машины и т.д. Чем вы будете выше от земли, тем надежнее будет связь.

- Старайтесь не работать изнутри машины, бтр-а, окопа, землянки, дома. Металл, бетон, дерево и земля очень сильно уменьшают ваш сигнал.

- Носите и переносите радиостанцию только за корпус или клипсу, не держите её за антенну, как это часто делают охранники в супермаркетах. Руки бы им поотрывать.

- Помните про правила безопасности передачи информации. Не забывайте, что вас могут, и скорее всего обязательно будут подслушивать, поэтому заранее договоритесь о всех условных словах, фразах и кодах.

✔ Заключение. Все эти радиостанции - гражданского диапазона, то есть никакие лицензии и разрешительные документы не нужны. И, как говорили в самом начале - это самое простое решение от китайских братьев)). Если же хотите делать качественный купол радиосвязи, то придется заплатить куда больше, для приобретения мировых брендов.

Редакция Newsinfo