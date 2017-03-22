Вежливый «Скорпион»: пыль в глаза или триумф России?

Пару лет назад в интернете засветились крайне любопытные кадры бойцов российских спецподразделений. Если точнее — пулемётчиков. А если ещё точнее — пулемётчиков, ведущих шквальный огонь на подавление из «Печенегов». За спинами каждого из них висело по специальному ранцу-коробу, из которого к пулемёту уходила гибкая лента-рукав с патронами. Инновационная система боепитания, которая до этого момента нигде представлена не была, тут же вызвала огромный интерес со стороны военных и просто широкой общественности.





Как выяснилось позднее, на кадрах была продемонстрирована собственная разработка частной Вологодской компании «Фронт», занимающейся производством оружейных аксессуаров. Имя, система боепитания единого пулемёта получила следующее — «Скорпион».

Конструктивно устройство «переносного гибкого рукава» не является чем то сверхсложным и даже инновационным, подобные системы проектировались ещё в середине прошлого века, но не нашли особого распространения в армейских частях. Но, тем не менее, разработчик позиционирует «Скорпиона» как необходимое нововведение для оснащения пехотных частей и уже производит комплект, правда по штучным заказам. Насколько же оправдано это действие и, чем же по факту является система: прорывом или очередной, не самой удачной попыткой воскрешения старых идей?

Для того, чтобы выяснить истину, вначале попробуем выяснить с чем связана популярность подобных систем боепитания, откуда они берут свои истоки и как дела с ними обстоят за рубежом. Первая известность гибких рукавов подачи боеприпасов пришла вместе с голливудскими фильмами. «Апокалипсис сегодня», «Хищник», «Терминатор-2» — во всех перечисленных блокбастерах главные герои поливали противников из страшных, извергающих пламя шестиствольных «миниганов», станковых и ручных. Причём в последнем случае питание пулемёта осуществлялось через толстенный рукав из небольшого «рюкзачка», который солдат переносил за спиной, особо при этом не напрягаясь. В то время всё это казалось не более чем фантастикой и плодом воображения режиссёров. На самом же деле, система боепитания оказалась гораздо более реалистичной и была сконструирована ещё во время Великой Отечественной Войны.

Впервые «гибкий рукав» был разработан в 1944 году советским оружейным конструктором С.И Савельевым под 12,7-мм. патронную ленту и предназначался для её подвода к авиационным пулемётам. Изделие состояло из полностью идентичных и взаимозаменяемых звеньев, которые могли соединяться в сколь угодно длинную общую ленту. Но вскоре стало ясно, что определённый интерес представляет и «гибкий рукав» в мобильном варианте.

Такая конструкция, буквально на коленке была создана штаб-сержантом американской армии Винсентом Винковским во время американской кампании в Афганистане под единый пулемёт Mk.48. Эта лёгкая, компактная и скорострельная «машинка» обладала одним значительным недостатком. 200 патронные штатные короба пулемёта были слишком неудобными при работе и активном перемещении по пересеченной местности, а 50-ти патронных лент не хватало для ведения длительного бесперебойного огня на подавление. Поэтому Винковским в полевых условиях и был создан носимый за спиной короб на 500 патронов с системой подачи боеприпасов через гибкий рукав, получивший название Ironman.

Вскоре система была исследована военными специалистами США, признана «Лучшим «полевым» изобретением 2010 года» и в небольшом количестве в испытательных целях принята на вооружение американской армии. К настоящему времени ею укомплектованы около 100 расчетов пулемета M240B — более габаритного и мощного собрата Mk.48.

Проанализировав краткую историю и, увидев тот факт, что в армии США ведутся работы по внедрению переносного «гибкого рукава» в пехотные части, можно прийти к логичному выводу, что система имеет все права на жизнь. Действительно, вся суть современной концепции боевого применения единого пулемета заключается в подавлении огневых точек противника с последующим их уничтожением (огнём самого пулемета или же при помощи бойцов подразделения пулемётчика). Говоря грубо, боевая эффективность пулемётного расчёта, как боевой единицы, прежде всего зависит от времени удержания противника на месте под непрерывным огнём, а, значит от частоты перезарядок пулемёта. Чем реже боец меняет опустевшую ленту или короб, тем реже ему приходиться укрываться или уходить с позиции и отвлекаться от выполнения первоочередной задачи — ведения непрерывного огня на подавление. Соответственно, укомплектование «гибкими рукавами» пехотных подразделений — задача довольно актуальная. Поэтому теперь перейдём к самому интересному вопросу: какие работы по данной системе были осуществлены в России?

Стоящие на вооружении российской армии единые ручные пулемёты ПКМ и ПКП, имеют те же проблемы с боепитанием, что и американские. Неудобного и тяжёлого короба на 200 боеприпасов хватает крайне ненадолго, не говоря уж о ленте, на 100 патронов. Именно тут на первые роли и выходит «Скорпион». Благодаря суммарному боезапасу в 550 патронов, пулемётчик оснащённый разработкой вологодской компании буквально способен лишить противника возможности поднять голову от земли.

В основу системы боепитания легла упомянутая выше разработка Савельева, кардинальным образом пересмотренная и модернизированная под менее крупный патрон ручного пулемёта. Основные трудности состояли в том, чтобы добиться возможности эксплуатировать разработку советского конструктора в мобильном варианте. Поэтому звенья рукава получили более обтекаемую форму, тем самым снизив вероятность зацепа за препятствия, а сама их конструкция была серьёзно упрощена и усилена. Гибкий рукав способен выдержать нагрузку на разрыв в 90 килограмм, ремонтироваться в полевых условиях без использования сложного инструмента и не утрачивает свою работоспособность даже при утрате 15 звеньев, что составляет практически третью часть всего комплекта. Также он не боится температурного воздействия и изгибов под критическими углами. На случай попадания посторонних предметов внутрь «Скорпиона» (пыли, грязи, веток), предусматривается специальный защитно-транспортировочный чехол камуфляжного цвета, который придаёт всей системе дополнительные маскирующие свойства. В случае утраты штатного ранца, короб системы может быть уложен в любой подходящий по размерам рюкзак.

Ещё один серьёзный плюс системы заключается в том, что вес всего носимого боекомплекта «уходит с рук» и, благодаря ранцевой основе, равномерно распределяется на все мышцы стрелка. Что, согласитесь, гораздо легче, чем таскать на одних руках тот же 200-патронный короб, весящий около пяти килограмм. Также переноска полного боекомплекта в заспинном рюкзаке повышает мобильность пулемётчика, придаёт ему большую свободу манёвра в замкнутых пространствах, увеличивает точность стрельбы без использования сошек и уменьшает фронтальную проекцию стрелка. Благодаря «Скорпиону» вероятность бойца уцелеть в бою возрастает на порядок.

Конечно, суммарный вес полностью снаряжённого короба «Скорпиона» составляет около 20 килограмм, что весьма является весьма серьёзной нагрузкой для стрелка, но, не будем забывать, что в пулемётные расчёты прежде всего набирают физически развитых бойцов, для которых подобная нагрузка не является чем-то сверхъестественным. Кроме того, стоит учесть и тот факт, что пулемётчик и в обычным случае таскает на себе боекомплект примерно равного веса, нагрузка с которого распределяется на другие, менее выносливые мышцы.

Полное снаряжение «Скорпиона» занимает такой же промежуток времени, как и набивка аналогичным количеством патронов штатных ПКМ-овских коробов. Единственное, что рекомендуют разработчики, так это использовать 25-ти патронные ленты от боекомплекта БТР или БМП, объединяя их вместе в один непрерывный массив.

Ещё одни плюс компоновки системы — универсальность его боевого применения. Комплект можно использовать и для патрулирования пересеченной местности, и для штурмовых операций в городских условий, и для обороны укрепленных позиций; гибкий рукав не помешает никакому дополнительному элементу экипировки. «Скорпион» можно носить с любыми средствами индивидуальной защиты стрелка, будь то бронежилет, бронешлем или противоосколочный костюм.

Естественно, «Скорпион» нельзя назвать универсальным средством для устранения проблемы недостаточного боепитания ручных пулемётов. Да, и сам комплект, как говорилось выше, далеко не инновация, а лишь серьёзная модернизация разработки прошлых лет. У кого-то система вызовет определённую критику и выбор в пользу других технологических решений, будь то магазины повышенной ёмкости или усовершенствованная система ленточного питания пулемёта. Но всё же «Скорпион» можно назвать уверенным прорывом в области разработок новой экипировки бойца. Подобного комплекта снаряжения до компании «Форт» в нашей стране не выводил в стадию производства ещё никто. Как доказательство — устойчивый интерес военных к «Скорпиону», на сегодняшний день более 150 комплектов уже находятся в различных специальных армейских подразделениях, где проходят полевые испытания и обкатку. А сама система активно продвигается компанией для полноценной постановки на вооружение и включения в состав боевой экипировки «Ратник».

Редакция Newsinfo