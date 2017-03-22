Амбиции Екатерины Великой: Греческий проект

Правление императрицы Екатерины II охарактеризовалось небывалым усилением влияния России на мировой арене. Военные победы Русской армии вызывали справедливые опасения сильнейших европейских держав в отношении своего большого восточного соседа.





За первые годы правления Екатерины Великой к территории Российской Империи были присоединены значительные территории современной Белоруссии и Украины, доставшиеся ей в результате первого раздела Польши и Русско-Турецкой войны 1774 года. Однако амбиции русской императрицы с новыми завоеваниями только продолжали расти. Главным их результатом, отчасти охарактеризовавшем всю внешнюю политику России времен Екатерины, стал так называемый Греческий проект. Согласно ему, на территории Османской Империи должна была быть восстановлена Византийская Империя, а большая часть Балканских княжеств объединена в единую страну - Дакию.

В 1782 году Екатерина направило конфиденциальное письмо австрийскому императору Иосифу II, где призывала его принять участие в Греческом проекте. В обмен она объявила о готовности в случае успеха взять на себя обязательства "поддерживать независимость этой восстанавливаемой монархии от моей". К тому же, государство Дакия должно было стать буферной зоной между Австрийской и Российской империей, став их общим союзником и, тем самым, обезопасив их от будущих войн. Заявленной целью всего проекта была защита христиан от веками притеснявшей их Турции, оккупировавшей в XV веке земли Византийской империи. Однако в реальности все крупнейшие европейские державы, в том числе и Австрия, боялись чрезмерного усиления России в случае реализации Греческого проекта и стремились всеми возможными способами поддерживать хрупкий мировой баланс, при котором Турция служила своеобразным противовесом влиянию России в Средиземном море и на Балканах.

Несмотря на отсутствие поддержки среди европейских христианских государств, Екатерина Великая не отказалась от своего плана. Серьезность ее намерений подтверждал еще и тот факт, что одного из ее внуков по настоянию императрицы назвали Константином, окружили его выходцами из Греции и даже построили рядом с его имением уменьшенную копию Святой Софии. Существует византийское пророчество, согласно которому первый и последний император Византии будут называться именем Константин. Однако и первый правитель восстановленной империи также будет зваться Константином. По замыслу Екатерины этим императором должен был стать ее внук.

В целях реализации Греческого проекта в 1783 году к Российской Империи было присоединено Крымское ханство, что давало нашей стране резкое усиление влияния в Черном море. В ходе будущих Русско-Турецких войн при Екатерине наши войска вышли на границу с современной Болгарией и Молдавией, но из-за поддержки Османской империи со стороны Англии и Франции дальше реализация Греческого проекта оказалась невозможна. Несмотря на это, вопрос о реставрации Византийской империи был поднят в конце XIX века - начале XX. В то время прорабатывалась проекты Босфорской операции - высадки десанта в район Константинополя и захват турецкой столицы. Босфорская операция много раз откладывалась уже тогда, когда казалось, что успех был обеспечен. Последний раз она была назначена на весну 1917 года, но внезапно случившийся Февральский переворот поставил крест на всех планах по восстановлению Греческой империи.

Редакция Newsinfo