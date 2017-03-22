Топ-4 самых прекрасных озер России

Для описания уникальных уголков России не хватит слов, а для того чтобы увидеть все ее красоты своими глазами — не хватит и целой жизни! В День России, хочу рассказать вам о удивительных озерах, которые непременно нужно увидеть вживую!

Озеро Лотосов, село Галкино, Хабаровский край





Это уникальное озеро называют одним из семи чудес Хабаровского края. Ежегодно лотосами Комарова приезжают полюбоваться сотни горожан. Надо отметить, что лотос Комарова находится под угрозой исчезновения и занесен в красную книгу РФ.Это уникальное озеро называют одним из семи чудес Хабаровского края. Ежегодно лотосами Комарова приезжают полюбоваться сотни горожан. Надо отметить, что лотос Комарова находится под угрозой исчезновения и занесен в красную книгу РФ.

Расположенное в верховьях реки Колымы в Ягоднинском районе Магаданской области, озеро Джека Лондона раскинулось прямо посреди гор, на высоте 803 метра. Площадь озера — 14,4 кв.м.

По берегам озера растут лиственницы и кедры. До конца июля на озере плавают льдины, а у берегов вода прогревается до +10-12 °C. Замерзает озеро в середине октября. Вокруг него расположено несколько небольших по площади озёр: Мечта, Анемон, Серая Чайка, Невидимка, Соседнее, Кудиновские озера. По рассказам старожилов, когда озеро впервые обнаружили исследователи, на берегу нашли книгу Джека Лондона «Мартин Иден». Отсюда и название озера.

Шавлинские озера, Алтай

«Алтайская Швейцария» — группа озёр на Алтае в течении реки Шавлы, в районе Северо-Чуйского хребта. Цепочка Шавлинских озёр состоит из нескольких водоёмов, имеющих разные наименования в различных источниках. Верхнее озеро расположено выше границы леса, на высоте 2164 м над уровнем моря. Берега пологие, представляют собой хаотичное нагромождение обломков скальных пород диаметром до 5 метров. Нижнее озеро, большее по площади, лежит на высоте 1983 м над уровнем моря. Лиственничный лес делает это место особенно красивым осенью.

Озеро Баскунчак, Астраханская область

Знаменитое соленое озеро привлекает туристов со всех уголков России. Это редкое творение природы представляет собой своего рода углубление на вершине огромной соляной горы. Баскунчак — самое большое и самое солёное из всех известных соляных озёр мира. Его площадь — около 115 кв.км. Рядом с озером Баскунчак расположены поселки Верхний Баскунчак и Нижний Баскунчак. Неповторимые ландшафты озера запечатлены в фильме «Скорость» с Дмитрием Харатьяном и Алексеем Баталовым.

Сейдозеро, Кольский полуостров

Священное озеро саамов находится в самом центре Ловозёрского горного массива. С трех сторон его окружают скалы и горные вершины. Оно расположено на высоте 189 м над уровнем моря, его длина — 8 км. С запада в озеро впадает горная река Эльморайок, на востоке вытекает Сейдъяврйок и впадает в озеро Ловозеро. Горы, закрывающие озёрную долину от северных ветров, создали на Сейдозере особый микроклимат, который отличается от обычного приполярного.

Редакция Newsinfo