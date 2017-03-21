Как заставить русского купить

В маркетинге есть такой метод, как адаптация рекламных материалов под культуру той или иной страны. Многие крупные бренды пытаются нам продать многие товары с помощью... стереотипов. И вот он - топ 10 стереотипов о России в рекламе брендов с мировым именем. Среди них есть как удачные, "выстрелившие" ходы, так и не особо привлекательные. Но, несомненно, каждый из них может показаться весьма интересным.

1. Русская бабушка - это очень яркий образ для всего мира. Она и носочки свяжет, и накормит до отвала. С этим стереотипом (который, кстати, верный) и связана реклама Lays c огурчиками и укропом. Вкус-то действительно русский! В рекламном ролике Аршавин получает посылку от бабули из России с вязаной футбольной формой, валенками, шапкой-ушанкой (ну какая посылка без нее?) и чипсами с тем самым вкусом. Lay’s. From Russia от бабушки.





2. Компания Nissan же еще раз подчеркнула то, какие плохие в России дороги.

Стереотип тот же. Если автомобиль покупает русский, то этот автомобиль должен быть готов к сложностям в виде кочек и ям. Рекламная кампания автомобиля Nissan Almera прошла под лозунгом "Забудьте о плохих дорогах".

3. В России - холодно. Этот стереотип использовала еще одна автомобильная компания. Для таких брендов-тяжеловесов это достаточно удобно, ведь можно показать выносливость автомобиля со всех сторон. Компания Audi показала в своей рекламе настоящую русскую зиму, с которой удачно справился полный привод Audi Quattro. Любые условия - идеальные условия

4. Русские люди - сильны духом. Мы по себе знаем, что это так, а в своей рекламе этот стереотип использовала компания Nike. Перед олимпиадой Nike показали в своей рекламе суровую зиму и спортсменов, готовых противостоять непогоде, чтобы добиться победы. Слоган - Play Russian, то есть - играй по-русски.

5. Русские любят отдыхать на дачах. Ну кто с этим поспорит? Действительно любим, практикуем. IKEA показала в своем ролике любимый русский курорт, естественно, со своей мебелью и прочими прибамбасами. Загар на траве, шашлыки, отдых - атмосферу передали на пятерочку!

6. Все мальчики в 90-х мечтали стать бизнесменами? Может да, может, нет, но такой стереотип о нас действительно существует. В рекламе Snickers этот стереотип использовали в сочетании с лозунгом "Хорошо, что не все мечты сбываются!"

7.Mars использовал ту же концепцию, что и Snickers, но уже относительно девочек, которые в 90-х мечтали выйти замуж за бизнесмена (Стереотип? Стереотип!). Тут мы видим девочку, которая не стала секретарем, и не ходит на дискотеки в розовых лосинах, как хотела. Хорошо, что не все мечты сбываются!

8. Компания Huawei решила взять Россию ностальгией.

Стереотип: в России все решается силой Бандиты (гопники) пытаются развести клерка на телефон, который оказывается водонепроницаемым. Вуа ля, в итоге примирение и фотосессия.

9. Россия - самая читающая страна в мире? Согласны? Вот и Google согласен. Рекламный ролик повествует о тех далеких временах, когда за книгами в магазинах выстраивались очереди. Google. Для тех, кто любит читать

10. Русские ничего не понимают в технологиях. Ролик Hitachi можно было увидеть в 2012 году на японских телеканалах. Компания показала ироничный, но забавный ролик о своем сотрудничестве с Россией. В этом же ролике показывают самый правильный русский тим-билдинг с баней и кулачками. Hitachi в России. Непонятно.

Редакция Newsinfo