Прививка от русского фашизма

Ивана Александровича Ильина можно смело назвать одним из самых известных русских философов XX века. Его труды приобрели большую популярность в последние годы, цитаты Ильина можно услышать из уст самых высокопоставленных чиновников Российской Федерации, а фильмы о мыслителе можно увидеть по многим государственным каналам. Но интересен Ильин не только своими патриотическими взглядами и мыслями о сильной и Православной России. Он лично пережил становление фашизма, стал одним из главных его русских идеологов, но потом изменил свои взгляды и явился одним из главных его противников. Иван Ильин - это человек, прочувствовавший русский фашизм изнутри, понявший все его скрытые минусы и доходчиво объяснивший, почему фашизм не совместим с русским народом.

Иван Александрович Ильин имел биографию классического русского эмигранта первой волны: окончил высшее образование в Российской империи, до революции занимался наукой, из-за полного неприятия советской власти в 1922 году был депортирован на знаменитом "Философском пароходе" в Германию. С 1923 года мыслитель налаживает связи с русскими патриотами в Германии, знакомится со многими фашистами и видит в них спасение от большевиков. В начале 30-х годов посвящает ряд статей, где воспевает фашизм и возлагает на него миссию восстановления в России русской государственности. В 1933 году с радостью принимает приход Гитлера к власти в Германии.





Стоит заметить, что Ильин был далеко не одинок в своей позиции относительно новой для того времени идеологии: большинство русских эмигрантов представляли фашизм как естественный народный ответ "справа" против бездуховных коммунистов и социалистов. Первоначальные лозунги фашистов именно так и выглядели, увлекая за собой все больше сторонников. Именно так действовал в последние годы фашизм на Украине, именно так он пытается действовать в России. Но после прихода к власти Гитлера простые лозунги о "третьем пути" и "защите традиционных ценностей" сменились ксенофобией, шовинизмом и тоталитаризмом. В результате бывший ярый сторонник фашизма, русский патриот Иван Ильин уже в 1934 году был уволен с работы и преследовался Гестапо. В 1938 году он был вынужден эмигрировать в Швейцарию. Фашизм оказался несовместим с русским патриотизмом Ильина.

В 1948 году Иван Ильин написал статью "О фашизме", которая обобщает все его взгляды касательно этой идеологии. В числе главных недостатков фашизма, которые заложены в самой его идее, он выделяет следующие: создание правого тоталитаризма, партийную монополию, неизбежный уход в огосударствление хозяйства, впадение в идолопоклоннический цезаризм с его демагогией, раболепством и деспотией. Что удивительно, эти ошибки фашизма не принадлежали какому-то отдельному режиму - они заложены главными его идеологами в самой идее.

Ильин смог прочувствовать фашизм изнутри, он стал примером человека, искренно поверившего фашистам, но затем ставшего их злейшим врагом. Его искренний и чистый русский патриотизм оказался выше варварской идеологии, и, несмотря на ненависть к большевикам, Иван Ильин сумел остаться верным своему народу. Недаром так выросла его популярность в патриотических кругах, недаром несколько лет назад его тело было перезахоронено в Москве на личные средства тогда еще премьер-министра Владимира Путина. В качестве заключения можно привести цитату из упомянутой выше статьи "О фашизме":

"Если им (фашистам - прим. ред.) удастся водвориться в России (чего не дай Бог), то они скомпрометируют все государственные и здоровые идеи и провалятся с позором".

Редакция Newsinfo