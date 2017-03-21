В России начато производство двигателей для вертолетов взамен украинских.

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) приступила к серийному производству новых двигателей ТВ7-117В, добившись таким образом полного импортозамещения двигателей на ряде вертолетов и самолетов, где ранее использовались поставляемые с Украины элементы.





Они могут применяться на новейших вертолетах Ми-38, а их турбовинтовые модификации – на региональном самолете Ил-114 и легком военно-транспортном самолете Ил-112В.

«По показателям экономичности, ресурсов, надежности базовый двигатель стоит в ряду лучших мировых образцов данного класса, – сообщила газете «Известия» Анастасия Денисова. – Всего до 2020 года планируется изготовить не менее 200 различных модификаций (для вертолетов и самолетов)».

«До этого двигатели для наших гражданских и боевых машин производились исключительно на Украине. Теперь двигатели ТВ7-117В производятся из полностью освоенных в стране деталей, узлов и комплектующих. Особенность двигателей семейства ТВ7-117В заключается в обеспечении безопасности полета вертолета при экстремальных ситуациях путем введения чрезвычайных режимов мощностью 2800-3750 л.с. До 2020 года мы планируем выпустить более 200 двигателей семейства ТВ7-117В в турбовальных и турбовинтовых модификациях», – сообщила Денисова.

По словам специалиста, сегодня корпорацией в полном объеме развернута работа по организации серийного производства ТВ7-117В – основным поставщиком комплектующих для окончательной сборки двигателей на «Климове» станут входящие в ОДК компании – АО «ММП им. В.В. Чернышева», АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», а также другие предприятия.

«К двигателю предъявляются значительно более жесткие требования по мощности, экономичности, массе и другим параметрам, которые существенно повышают эксплуатационные характеристики вертолетов – дальность полета, грузоподъемность», – сообщил специалист. По существу, вертолеты с такими двигателями должны занять нишу в классе взлетной массы 14-15 т.

По словам эксперта в области вооружений Антона Лаврова, Ми-38 станет заменой самому массовому семейству вертолетов Ми-8/171. «Машина займет нишу между предшественниками и более тяжелыми вертолетами семейства Ми-26, – говорит эксперт. – Ил-112 и Ил-114 подменят собой «антоновские» машины Ан-24 и Ан-26 на региональных авиалиниях и в Минобороны. Это основные перевозчики пассажиров и грузов в отдаленных регионах, где еще до сих пор используются грунтовые взлетно-посадочные полосы».

Отмечается, что первым заказчиком нового Ми-38 и выступило Минобороны. В рамках недавней выставки HeliRussia-2016 холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») и Минобороны согласовали сроки и объемы поставок новейших машин. Как сообщил гендиректор холдинга по производству и инновациям Андрей Шибитов, первый заказчик готов взять три машины с опционом еще на пять.

Ранее сообщалось, что с 2016 года Ми-38 будет запущен в серийное производство и выведен на российский рынок. Первый фюзеляж серийного Ми-38 уже собран на Казанском вертолетном заводе. В октябре 2014 года прототип российского вертолета Ми-38 был отправлен на летные испытания.

Новый среднетяжелый вертолет Ми-38 призван заполнить нишу между средними вертолетами семейства Ми-8/17/171 и тяжелыми Ми-26. При перевозке груза в кабине его грузоподъемность составляет 6 тонн, а на внешней подвеске – 7 тонн. Вместимость пассажиров – 30 человек. Вертолет приводится в движение двумя двигателями ТВ7-117В мощностью на взлетном режиме 2,5 тыс. лошадиных сил каждый.

Ми-38 призван работать в разных климатических условиях, больше всего может быть востребован у компаний, добывающих нефть и газ, предприятий, работающих в Арктике, в том числе при создании инфраструктуры. По данным холдинга «Вертолеты России», уже получены первые заказы на данную машину от представителей нефтегазовой отрасли, в ближайшее время можно рассчитывать на получение заказов на 10-15 машин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Ми-38 может использоваться для перевозки грузов и пассажиров, в том числе VIP, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, для полетов над водной поверхностью. Благодаря использованным техническим решениям вертолет Ми-38 превосходит другие вертолеты класса по грузоподъемности, пассажировместимости и большинству летно-технических характеристик.

Редакция Newsinfo