Параллельная нереальность украинского мира

Новый, блестящий и гламурный XXI век. Век возможностей, стремлений, а главное – фантазий. Век, в котором любой может перенестись в любую реальность, стоит только пожелать. А вот украинцы перенеслись в выдуманную реальность целиком. Практически всей страной в полном составе. И живут там. Джон Рональд Руэл Толкин со своим убогим Средиземьем просто школьник с фантазиями о варенье. Тут все покруче будет. И позаковыристее.





Итак, ради чего десятки тысяч (и это правда, я сам видел) людей вышли на «майдан Незалежности» в Киеве и стали пулять бутылками с бензином и булыжниками в живых людей? На самом деле, причин ровно две (Янукович и отложенная ассоциация с ЕС), а результатов много больше. При этом стоило ли все это человеческих жизней, вопрос риторический. Безвизовый режим в гроб не возьмешь, а мертвому все равно: помирал ли он гражданином Европейского союза или просто так, Украины.

Итак, «майданутые» выскакали на центральную площадь Киева под лозунгом, поражающим своей свежестью: «Так больше жить нельзя». При этом, как можно дальше жить, было сказано слов чуть больше, чем вообще ни одного. Вот нельзя, и все. Поэтому тащи сюда бензин, бутылки и покрышки. Жить нельзя, а палить все, что ни попадя, включая сотрудников «Беркута», – можно.

И понеслось.

Громили Киев и прилегающие к нему города со вкусом и темпераментом. Тут же сочинили себе угрозы, врагов, злодеев и прочих монстров, ради борьбы с которыми все это якобы и громили. И как-то глупо вышло… Погром налицо, а с монстрами как-то не заладилось. Но обо всем по порядку. Итак, суммируем новые мифы «свидомитов».

Монстр №1: Путин

Здесь без конкуренции. То есть никаких Олимпийских игр. Участник – сразу победитель. Страшнее никого в мире нет. Взрывы сверхновых звезд, пятна на Солнце и кратеры на Луне, СПИД, свиной грипп и лишай, а также идиоты в Верховной раде – это все он. Владимир Владимирович. Собственной персоной. И песенка соответствующая имеется. И кстати, Надя Савченко и Миша, прости господи, Саакашвили, теперь, как выясняется, его агенты. Целиком, без усадки и утруски.

Это, так сказать, в голове рядового украинца. А в реальности, ни одна рожа из кучмовско-кравченковской политической реальности, извините за тавтологию, не исчезла. У власти все те же и там же. И делают все то же – грабят. «Майдан» выходил якобы против олигархов и Путина, а вышел за собственных олигархов, которые боялись Путина.

Враг №2: российская экономика

Старая песня, но по-прежнему про главное: «хватит кормить». Нет такой другой страны в мире, которая так много и вкусно кормила всех. В воображении украинцев. Под эту лавочку развалили СССР, теперь разваливают УССР. Я не ошибся: Украина — последняя советская страна. Вертикаль власти построена именно на местных советах. Но к демократии это отношения не имеет.

Вернемся к экономике. В СССР Украина действительно была локомотивом. Более 40% металлургии, почти треть машиностроения, причем большей частью высокотехнологичного, а также наука, медицина, образование и еще много чего другого приходилось на Украину. Соответственно, в СССР с его плановой экономикой вся инфраструктура и логистика была выстроена под республики страны Советов.

После распада СССР ситуация осталась прежней. Более 75% украинской продукции было востребовано именно на просторах бывшего СССР. Более того, у большинства вновь образованных стран, включая Россию, не было ресурсов, чтобы заменить украинские поставки. Прежде всего, это касается машиностроения и металлургии: конструкционный прокат, рельсы, вагонные тележки, дизельные и бензиновые двигатели и даже корпуса ракет.

Для Европы все это, прежде всего, неудобная конкуренция. Эти сектора почти полностью заняты Францией и Германией. Которые уже сейчас переживают кризис перепроизводства. Заинтересованы ли они в развитии украинской индустрии? Вопрос из разряда: голубое ли небо.

Враг №3: российская «агрессия» в Донбассе

Спутники и разведывательные беспилотники с помощью совершенной оптики могут сфотографировать даже штрих-код на пачке сигарет. Так, по крайней мере, нас уверяют в Голливуде. И уж американские спутники точно сфотографировали позиции российских ВКС в Сирии. С точностью до брошенного гаечного ключа возле вертолета. А вот танковые бурятские дивизии снять все не могут. Ну, никак. Не даются. Шапки-невидимки у них.

Зато бандеровцев на Украине нет. И нацистов. И полк «Азов» – это октябрята, переводящие бабушек через дорогу. Правда, все в наколках из свастики, и портрет Бандеры везде, где только можно, но не бандеровцы и не нацисты. Просто стилисты. Изысканный дизайн Хьюго Босса, и ничего личного.

Тяга к прекрасному.

Враг №4: «сепары», «вата» и «совок»

Нет страшнее зверя, чем не оболваненный националистической идеологией украинец. Да, Ярош и Тягнибок – «сукины сыны». Но, как говаривал президент США Франклин Делано Рузвельт о никарагуанском диктаторе Анастасио Сомосе-старшем, это «наши сукины сыны». В смысле, не наши, а «ихние» сукины сыны.

Неважно, что это потомки и последователи нацистов и садистов. Главное, что они против России. За это можно простить все. Евреи в лице президента Европейского еврейского союза Игоря Валерьевича Коломойского простили им Холокост, а поляки – Волынскую резню. Единение в ненависти – самое крепкое. Потому что национализм – это любовь. Любовь до смерти. И не дай бог, полякам и евреям придется в этом убедиться опять.

Враг №5: символы и памятники

Тут и комментировать нечего. Что для одних – история, для других – красная тряпка для быков. Кстати, справедливости ради, и в защиту быков: они красный цвет вообще не различают. Они не тупые. Они реагируют на агрессию тореадора, а тряпка просто помогает последнему отвлечь внимание быка резкими движениями.

Но это быки не тупые. А украинские националисты – наоборот. И, чтобы отвлечь их от реальных проблем, махать памятником Ленина или георгиевской ленточной не надо. Сами найдут и кинутся. Быки с удивлением стоят в сторонке.

Враг №6: русский язык и культура

Русский язык и культура. Если кто не помнит, именно это и было камнем преткновения все 25 лет кургузой украинской истории. С этим вопросом – русский язык и его статус – проходили все украинские выборы, и именно отмена и без того призрачного статуса русского языка стала стартовой точкой гражданской войны в Донбассе.

Удивительно, но самые ярые поборники украинского языка на украинском языке не говорят вовсе. Да и не важен им украинский язык, не его они защищают, а русский уничтожают. Точно так же они «защищают» и украинскую культуру. Мне лично известный украинский певец, лидер группы «Тартак», на вопрос, почему он настаивает на квоте русскоязычных изданий, и что он лично читает, ответил честно: «Я прессу вообще не читаю. Но это страна – Украина, и здесь все должно быть украинское».

Не было в истории украинского этноса более яркого времени, чем УССР. Именно тогда украинская культура не просто расцвела, а фактически родилась. Украинский театр Леся Курбаса, кинематограф Довженко, поэзия Хлебникова и Сосюры, проза Николая Кулеша — все это советский период украинской культуры. Да, потом многие из них попали под каток репрессий. Именно в это период было создано все самое значительно, что только и можно причислить к настоящей украинской культуре. Именно тогда украинские художники, писатели и режиссеры стали известны во всем мире. И это явление было столь значительным, что даже каток репрессий 30-х годов не смог уничтожить его. А современная украинизация сделала это менее чем за 10 лет. Нынешняя украинизация — просто уничтожает. Песенка про Путина — это не культура.

Жить в мире мифов и грез, наверное, приятно. Все вокруг соответствует твоим ожиданиям.

Вот только просыпаться больно.

Редакция Newsinfo