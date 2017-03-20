Необычные вагоны Московского метро

Необычные вагоны Московского метро:





1. Поезд «Народный ополченец»

Это самый старый из действующих именных составов московского метрополитена. Он начал свою работу в 1989 году на Замоскворецкой линии. Метропоезд посвящен народному ополчению и деятельности Московского метро во время Великой отечественной войны. Снаружи на вагонах надписи «Народный ополченец» и «1941–1945», внутри — подробные материалы с фотографиями о Великой Отечественной войне. Встретить этот поезд можно на Замоскворецкой линии.

2. Метропоезд «Курская дуга»

Этот поезд впервые появился на линии 8 мая 2003 года к 60-летию знаменитого сражения. Появление его связано с участием в боях на Курской дуге бронепоезда «Московский метрополитен», построенного на пожертвования работников метро, экипаж которого также состоял из сотрудников подземки. 5-7 июля 1943 года бронепоезд участвовал в тяжелых оборонительных боях и был уничтожен. На вагонах развешены памятные металлические таблички и надписи «Курская дуга» с георгиевскими лентами, а внутри расклеены интересные материалы об истории. Поезд курсирует по Сокольнической линии.

3. Поезд «Красная стрела — 75 лет»

Запущен в честь 75-ой годовщины первого фирменного поезда Москва — Санкт-Петербург. Пропустить этот состав невозможно: снаружи «Красная стрела» окрашена в красный цвет с желтой горизонтальной полосой, крыша и торцы головных вагонов — серебристые, а на дверях стилизованное число 75. Внутри вагонов стоят красные сиденья и желтые поручни, покрытие пола — красноватое с блестками, а на стенах можно прочесть материалы об истории поезда. Проехать в метропоезде можно на Сокольнической линии.

4. Поезд «Акварель»

Этот поезд — совместный проект Третьяковской галереи и Московского метрополитена. Вместо обычного вагона пассажиры попадают на выставку художественных работ мирового искусства. Поезд «Акварель» изначально представлял галерею репродукций работ художника Сергея Андрияки и учеников его школы. Каждый вагон имеет свою цветовую гамму, цвет пола и сидений. Снаружи вагоны оклеены пленкой с изображениями фрутков, цветов, рек и деревьев. Обновленный метропоезд курсирует на Арбатско-Покровской линии.

5. Поезд «Читающая Москва»

Литературный метропоезд расписан снаружи, как книжная полка. Внутри вагонов присутствуют изображения литературных персонажей, отрывки из известных произведений отечественной и мировой литературы для взрослых и детей, репродукции характерных сцен. Вагоны тематические: Первый вагон украшен отрывками из былин, Второй вагон посвящен русской классике, 3-4 вагоны представляют советскую литературу для детей («Незнайкa» , «Айболит»). В шестом — пассажиры встретятся с мировой фантастикой.

Поезд курсирует по Каховской линии.

6. Ретропоезд «Сокольники»

Ретропоезд стилизован под самый первый поезд московского метрополитена. Состав окрашен в характерные цвета вагонов того времени: песочно-желтый верх и светло-коричневый низ. И даже сохранен герб СССР. В поезде полностью воссоздан и интерьер: уже позабытые декоративная облицовка, потолочные и настенные светильники-бра, оригинальные деревянные оконные наличники. В вагонах — диваны с пружинными подушками и искусственной кожей, имитирующие оригинальную обивку 1935 года.

Ретропоезд регулярно перевозит пассажиров по Сокольнической линии.

7. Поезд «Поэзия в метро» Поезд призван знакомить пассажиров метро с поэтами разных стран мира. От остальных составов снаружи отличается только фирменным логотипом на стенках вагонов. Однако в салонах вагонов вместо рекламы размещены стикеры со стихами поэтов разных стран. Первая подборка стихов была посвящена творчеству пяти знаменитых чилийских поэтов. Стихотворения приведены на двух языках — русском и испанском. Сложилась традиция ежегодно обновлять экспозицию в вагонах поезда. Последний раз состав обновлен в 2015 году, к 200-летию рождения поэта Сергея Есенина. Состав ходит по Арбатско-Покровской линии.

8. «70 лет Великой Победы»

Поезд призван знакомить пассажиров с городами-героями России. Голосовые объявления в поезде записаны Иосифом Кобзоном. Внутреннее оформление вагонов включает документы, фотохронику, плакаты и газетные вырезки военных лет. Поезд курсирует по Серпуховско-Тимирязевской линии.

9. «Краски метро»

В апреле 2015 года в честь 80-летия метро был объявлен конкурс на лучший рисунок, который украсит один из поездов. Главный приз — безлимитная карта «Тройка» на 365 дней. Кроме того, по эскизу победителя раскрашивается поезд Московского метрополитена. Выиграл конкурс 17-летний москвич, ученик кадетского училища, Василий Потетюрин. Сейчас поезд курсирует по Филёвской линии.

10. «Полосатый экспресс»

Поезд «Полосатый экспресс» был запущен 27 сентября 2015 года. Запуск поезда приурочен ко Дню амурского тигра, являющемуся главным экологическим праздником Приморья. Изнутри состав оформлен картинами флоры и фауны Дальнего Востока, в особенности амурских тигров и дальневосточных леопардов. Впервые в именном поезде было оформлено все внутреннее пространство вагонов, включая полы. Соcтав можно встретить на Люблинско-Дмитровской линии.

Редакция Newsinfo