Враг у российской границы: как НАТО готовится к войне

Возникновение НАТО В марте 1948 Года 5 стран — Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция — подписали Брюссельский договор и создали общую систему обороны. В апреле 1949 года при участии США и Канады подписали Вашингтонский договор, который подписали Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция. Военный альянс НАТО возник в 1952 году.

В 1952 году к НАТО присоединились Греция и Турция. ФРГ вступила в союз в 1955 году, а в 1982 году членом НАТО стала Испания. В 1999 году в НАТО вступили Чешская Республика, Венгрия и Польша. 2004 год стал годом вступления Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Словении и Словакии.





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Цели и задачи НАТО Главная цель НАТО — гарантировать свободу и безопасность всех своих членов в Европе и Северной Америке в соответствии с принципами Устава ООН. Действующая Стратегическая концепция, опубликованная в 1999 году определяет первостепенные задачи НАТО следующим образом:

— выступать основой стабильности в Евроатлантическом регионе; — служить форумом для проведения консультаций по проблемам безопасности; — осуществлять сдерживание и защиту от любой угрозы агрессии против любого из государств- членов НАТО; — способствовать эффективному предотвращению конфликтов и активно участвовать в кризисном регулировании; — содействовать развитию всестороннего партнерства, сотрудничества и диалога с другими странами Евроатлантического региона.

Новые базы НАТО после 1991 года

В 1991 году началась реорганизация Североатлантического союза, основные направления которой были определены в Лондонской декларации, где говорилось, что:

• во-первых, страны Центральной и Восточной Европы считают жизнеспособность Североатлантического союза одним из важных элементов новой европейской системы безопасности и поэтому хотят сохранения НАТО;

• во-вторых, Североатлантический союз, со своей стороны, заинтересован в европейском единстве. Но не вызывает сомнений, что в обозримом будущем Европа может успешно справляться со своими задачами лишь в тесном сотрудничестве с Северной Америкой. Предстоящие задачи настолько грандиозны, что превышают ресурсы Европы или США и Канады, если государства будут действовать в одиночку;

• в-третьих, главной задачей альянса провозглашалась выработка новой стратегической концепции, так как очевидно, что НАТО больше не нужно отражать одну единственную угрозу, сосредоточенную в конкретном районе. Вооруженные силы в Европе понадобятся в большей степени, чтобы предотвращать или разрешать кризисы, а также противодействовать всему спектру угроз безопасности, в том числе терроризму и распространению ОМУ.

В ходе переговоров между СССР и США по объединению в 1990 году возможно существовала или была достигнута в каком-либо виде договоренность о том, что НАТО не будет расширяться в Восточную Германию. На момент середины 2010-х гг. само существование такого рода договоренности находится под сомнением, и, как в политике, так и в научном сообществе, мнения разделены на две противоположные точки зрения. Одна сторона утверждает, что такой договоренности не существовало, а другая сторона заявляет, что договоренность была достигнута неформально и это имеет значение в международной политике. По заявлениям Михаила Горбачева и

Владимира Путина, расширение происходило в нарушение устных договорённостей о нерасширении НАТО на восток.

Вооружение и контингент НАТО в Прибалтике и Восточной Европе НАТО не намерено наращивать воинский контингент в Восточной Европе и Прибалтике сверх существующих планов, поскольку в настоящее время не считает российскую угрозу неминуемой. Об этом заявил председатель военного комитета НАТО генерал Петр Павел. Но свой военный контингент в Прибалтике и в Восточной Европе все равно увеличит. Как ожидается, на саммите НАТО, который пройдет в Варшаве 8–9 июля, Североатлантический альянс примет решение разместить в странах Восточной Европы и Балтии четыре батальона, до тысячи солдат каждый. Кроме того, наверняка будут рассматривать вопрос о создании постоянного военно-морского альянса в Черном море под руководством НАТО.

Редакция Newsinfo