Атомные подводные лодки «Борей»: возмездие из-под воды

Подводные лодки проекта 955 и 955A «Борей» являются самыми совершенными подводными лодками класса «ракетный подводный крейсер стратегического назначения». Сегодня это главная ударная сила российского флота.

Вообще-то, Борей — это ветер. Точнее, бог буйного северного ветра в греческой мифологии. Он является сыном Астрея — бога звездного неба и Эос — богини утренней зари и олицетворяет природную стихию. Кстати, его родители не случайны. Борей дует в основном под утро и наиболее силен при ясном небе. Кстати, он упомянут у Гомера, в обоих его главных произведениях: и в «Илиаде», и в «Одиссее».





Но все это дела давно забытых дней. Сегодня «Борей» — это серия новых атомных подводных ракетоносцев российского флота IV поколения, и это самые современные лодки в нашем флоте. Уже сейчас в состав ВМФ РФ приняты три корабля проекта 955: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». А всего до 2020 года собираются построить восемь лодок проекта 955 и 955А. Четыре из них — «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III» — уже заложены на верфях завода «Севмаш».

Кстати, в античные времена «ложем Борея» называли потухший вулкан Эльбрус. Атомные подводные лодки, оснащенные ядерными ракетами, по совокупности не уступают в мощности извержению вулкана и их вполне можно назвать «спящими вулканами».

Например, 5 апреля 1815 года на индонезийском острове Сумбава, что входит в гряду Малых Зондских островов Малайского архипелага, взорвался и начал извергать лаву и пепел знаменитый вулкан Тамбора. Суммарная энергия извержения, длившегося 2 недели, по оценкам современных сейсмологов равнялась взрыву 800 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

В то же время суммарный залп всех 16 ракет Р-30 «Булава», находящихся на борту ракетоносца «Борей», обрушат на голову противника 124 мегатонны тротилового эквивалента. Таким образом, все восемь лодок серии обладают суммарным залпом в 992 мегатонны. При этом, если вулкан Тамбора выделял эту энергию в течении 12 дней, боеголовки ракет «Булава» высвободят свой разрушительной потенциал в доли секунды.

Немного истории

Настоящим бичом первых подводных лодок была малая автономность плавания. Особенно в подводном режиме, когда лодки вынуждены были идти под электродвигателями — емкость аккумуляторов была невысока. В результате, подводные лодки до Первой мировой войны были фактически привязаны к своим базам и могли провести в море в лучшем случае пару дней, а то и меньше.

Но время шло, росла емкость аккумуляторов, появлялись более совершенные, экономичные дизели, лодки совершенствовались и могли взять к себе на борт достаточно припасов и топлива. В результате, в ходе Первой мировой войны появился новый класс подводных лодок — подводные крейсеры. Они имели большее водоизмещение и могли провести в море больше месяца. Эти лодки получили подкласс — океанские.

В будущем именно этот класс стал родоначальником атомных подводных лодок. Новый двигатель, в основе которого лежал ядерный реактор, позволял не просто увеличить автономность подводной лодки до нескольких месяцев, но и уменьшить зависимость от надводного хода. Лодка могла провести в подводном положении больше недели, а общая автономность увеличивалась до двух месяцев. Первые подводные лодки с атомными реакторами на борту появились, соответственно, в США в 1955 году (USS Nautilus), и в СССР в 1958 году (К-3 «Ленинский комсомол»). Они стали лодками первого поколения.

Тогда же, в середине 50-х, в СССР и США были разработаны первые компактные баллистические ядерные ракеты специально для морского базирования. В Советском Союзе это была ракета Р11-ФМ, а в США — «Поларис». Именно они первыми поступили на вооружение подводных лодок.

Первые ракетоносцы были дизельными. Однако вопрос оснащения ракетами атомных подводных лодок с большой дальностью плавания был лишь вопросом времени, и в 1967—1974 годах в СССР построили 34 АПЛ проекта 667А «Навага», каждая с 16 баллистическими ракетами Р-27 с дальностью стрельбы 2400 км. Это были лодки второго поколения.

С тех пор количество атомных ракетоносцев у ядерных держав, противостоящих политических лагерей, только росло. На момент распада СССР Союз имел 62 подводные лодки с баллистическими ракетами. Причем по этому показателю мы превосходили США, так как у них ставка была сделана, прежде всего, на ВВС.

По концепции, ракетные подводные крейсера были оружием последнего удара, оружием возмездия. Дело в том, что в подводном положении лодка не имеет связи с берегом. Через определенные промежутки времени лодка поднимается на перископную глубину, выводит на поверхность воды антенну и проводит сеанс связи.

Именно в этот момент может прозвучать приказ на пуск ядерных ракет. Понятно, что ни о никакой оперативности речи не идет. Ракетоносцы дают пуск в ходе второй ответной волны, когда две страны уже обменялись первыми ударами. По сути, это гарантия взаимного уничтожения.

А учитывая, в каком состоянии будут находиться страны после нанесения первых ударов, можно сравнить подводные ракетоносцы с мизерикордией — кинжалом милосердия. Кинжалом с тонким лезвием, способным поразить рыцаря в тонкие щели между пластинами доспехов. Им средневековые бойцы добивали поверженного противника.

Но самая леденящая деталь подводной службы — то, что пуск по запланированным целям командир атомной подводной лодки должен произвести и в том случае, если услышит в динамиках вместо команды шум помех. Это леденящее молчание эфира может означать только одно: командный центр уже поражен. Пора мстить и добить врага.

Лихие 90-е

Однако с распадом Союза поверженной оказались именно Россия. В 90-е годы по отечественному стратегическому подводному флоту был нанесен мощный удар — причем не вражеским флотом, а руководством страны. Первое, что постарались уничтожить наши заокеанские «друзья», — мощный ударный флот ракетоносцев.

Подводный флот стремительно сокращался. И не только из-за выработки ресурса, но и в связи с отсутствием финансирования на его содержание. Обслуживание атомной подводной лодки — удовольствие не из дешевых и требует высококлассного технического персонала. В результате, количество стратегических субмарин, способных нести боевое дежурство, сократилось до семи.

Но в настоящий момент руководство страны снова обратило внимание на восстановление полноценной ядерной триады (наземные, морские и воздушные носители ядерных ракет). Уже сейчас ВМФ России располагает 14 подводными стратегическими ракетоносцами, 11 из которых досталось российскому флоту в наследство от Советского Союза. Это лодки третьего поколения проектов «Кальмар» и «Дельфин».

«Кальмар», разработанный в середине 70-х годов, конечно, изрядно морально устарел, однако более совершенная лодка «Дельфин» вполне отвечает современным параметрам. На ней в результате модернизации были установлены ракеты Р-29РМУ2 «Синева», поставленные на вооружение относительно недавно — в 2007 году. Эта ракета обладает абсолютным мировым рекордом по соотношению тяги двигателя к ее массе, что позволяет летать по более выгодным траекториям и преодолевать системы ПВО. Дальность стрельбы «Синевы» составляет 11 500 км.

И вот совсем недавно в российский подводный флот начали поступать лодки четвертого поколения проекта 955 и 955 А «Борей». Сейчас их три: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». В следующем году ожидается передача Тихоокеанскому флоту «Князя Владимира». А до 2020 года предполагается поступление еще четырех. Таким образом, парк российских ПЛАРБ будет состоять из 19 лодок.

Основным преимуществом лодок нового типа, помимо более совершенного оснащения, вооружения, гидроакустического и навигационного оборудования и высокой автоматизации является малошумность — один из важнейших параметров для подводных лодок.

Лодки 955-ой серии имеют в пять раз меньшую шумность, чем предшественники — лодки проектов 971 «Щука-Б» и 949А «Антей». А они, в свою очередь, как оказалось, были гораздо менее шумными, чем американские подводные лодки, и доставили немало хлопот американскому командованию.

Причиной такой малошумности «Борея» являются две конструктивные особенности. Во-первых, «Борей» — первая российская подводная лодка, движение которой осуществляется с помощью одновального водометного двигателя с высокими характеристиками, который оказался гораздо тише гребного винта. А во-вторых, на лодке использовано новейшее шумопоглощающее покрытие.

А что могут противопоставить этому потенциалу США?

Сейчас на вооружении ВМС США находятся 18 атомных подводных ракетоносцев. Это лодки типа «Огайо». Они относятся к третьему поколению, причем самой молодой из них 20, а самой старой — 35 лет. При этом обновления парка американских стратегических субмарин до середины 20-х годов не предусмотрено.

Однако в середине нулевых годов, в соответствии с международным договором, четыре такие лодки были переоборудованы под крылатые ракеты «Томагавк», то есть лишились стратегического ядерного потенциала. Таким образом, аналогичных «Кальмару», «Дельфину» и «Борею» у американцев только 14 ПЛАРБ. То есть столько же, сколько и у России сейчас. Но к 2020 году ПЛАРБ у американцев будет меньше, поскольку лодки исчерпывают свой ресурс и вряд ли будут модернизироваться.

Однако у американских субмарин есть преимущество — более высокий ядерный потенциал. Российские лодки вооружены 16 пусковыми шахтами, а американские имеют на борту 24 шахты с ракетами

«Трайдент-2». При этом «Трайдент» имеет большую дальность чем стоящие на вооружении «Борея» ракеты «Булава». И имеет большую мощность боеголовок: 8×475 килотонн против 15×150 килотонн.

Впрочем, последнее спорно: именно наличие большого количества разделяющихся боеголовок делает «Булаву» менее уязвимой для ПВО. Кроме того, стоит заметить, что «Булава» более совершенная ракета, обладающая коротким активным участком полета, настильной траекторией и более совершенными средствами радиоэлектронной борьбы. Что тоже делает ее менее уязвимой.

Да и сама лодка «Борей» более современная и, следовательно, боле совершенная, чем «Огайо». Как уже писалось, она меньше шумит и почти полностью автоматизирована. К примеру, в одном из режимов «Борей» может произвести пуски без участия в этом процессе экипажа.

Стоит признать, за счет того, что ВМФ России в своем составе имеет значительную долю более старых, чем «Огайо», ракетоносцев, США пока сохраняют превосходство в этом сегменте. Хоть и не столь значительное. Однако к концу десятилетия, приблизительно к 2020 году, когда будут достроены все заложенные лодки 955 и 955 А серии «Борей», ситуация кардинально изменится в нашу пользу.

Битва за подводный океан продолжается.

Редакция Newsinfo