Воспоминание дочери генерала Панфилова

Валентина Ивановна Панфилова, старшая дочь генерала Ивана Васильевича, была медсестрой на передовой, где воевала дивизия.

– На фронт с отцом уехала я, – рассказывала Валентина Ивановна. – Он недолго противился. Мама тоже. Мне ведь было уже 18! Только один был уговор: никому не показывать родственной связи. Мы и не показывали.





Благодаря этому я о папе многое узнала как бы со стороны. Служила в санбате, и раненые, не стесняясь, обсуждали своего комдива. Чувствовалось, любили, Батей звали. 16 ноября 1941-го немцы начали второе генеральное наступление на Москву. А утром 17 ноября санинструкторам был отдан приказ об оказании помощи раненым бойцам минометных войск. Путь пролегал через командный пункт дивизии. Воспользовавшись случаем, я в спешке заглянула к отцу. Ох, как он был рад этой встрече!

Спросив про письма из дома, генерал тут же принялся восхвалять солдат своей дивизии: «Представь себе: пятьдесят стальных чудовищ идут на окопы, а горстка наших храбрецов вступает с ними в единоборство. И побеждает!». В глазах отца было столько блеска, но разве могла я тогда предположить, что это была последняя наша встреча.

К утру следующего дня число раненых с каждым часом увеличивалось. Боевые увечья, кровь, стоны разносились со всех сторон перевязочного пункта. Работать приходилось без устали. Во время очередной перевязки, успокаивая тяжелораненого бойца, который рыдал во весь голос, я вдруг узнала о гибели отца. Но плакал боец вовсе не от боевых ранений, а от того, что Батю убили! Хоронили отца в Москве. Из всей нашей большой семьи на похоронах была я одна.

Я сразу же возвратилась в свою часть, чтобы воевать до Победы. А 6 декабря на рассвете началась оглушительная канонада. Временами казалось, что вся земля выворачивается наизнанку. Мы выскочили на улицу и первое, что увидели, – большая партия наших тяжелых бомбардировщиков, сопровождаемых «ястребками», летит в сторону позиций врага. По шоссе подтягивается техника, идут войска. Да ведь это же наступление! Сердце радостно бьется. Мы срываем шапки и подбрасываем их: «Ура! Мы наступаем!».

В тот памятный день станция Крюково переходила несколько раз из рук в руки, враг ожесточенно сопротивлялся. Раненых у нас много, но никто не хочет эвакуироваться. При бомбардировке меня ранило мелкими осколками в лицо и голову. Но, наложив повязку, я продолжаю работать. Наконец прорыв! И наши части устремились вперед, освобождая Подмосковье, Тульскую, Рязанскую области. По обочинам дорог валяется изуродованная фашистская техника, лежат трупы в мышино-серых шинелях. Навстречу нам движется колонна пленных фашистов. Удрученно скулят, коверкая русские слова: «Мы уходить.. Генераль Панфилоф.. Его дивизия ошень дикая..». Даже после смерти отец был страшен фашистам!

Редакция Newsinfo