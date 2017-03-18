Американцы о русских мультфильмах
Комментарии американцев к мультфильму "Чебурашка":
— Этот мультик сделан намного лучше, чем некоторые из тех, что я смотрела в детстве.
— Я вообще не понимаю, тут день или ночь.
— По-моему, здесь рассказывают про персонажа, которому грустно, одиноко, и он ищет друзей.
— У него такое грустное и несчастное лицо.
— Тут просто темно.
— Ооо! Это кто, динозавр?! (Крокодил Гена)
— Он грустный или счастливый?
— По-моему, он только что получил документы на развод или что-то в этом роде.
— О боже, посмотри на этого милашку (Чебурашку).
— Днем кажется милым, а ночью от него станет не по себе.
Комментарии американцев к мультфильму "Ну, погоди!":
— Все курят!
— Почему все курят, и почему сигареты перевернуты наоборот?
— Так курят русские?
— О боже. Выглядит как настоящий хардкор.
— Я не доверяю этому волку.
— Мне кажется, волк — это плохой персонаж.
— А вот этот персонаж следит за здоровьем, не курит, катается на велосипеде...
— Я думаю, он собирается съесть кролика.
— Это очень похоже на Looney Tunes.
— Думаю, этот мультфильм не совсем подходит для современной аудитории.
Комментарии американцев к мультфильму "Винни-Пух":
— Он (Винни-Пух) такой милый!
— У него нет ног, но есть ступни.
— Говорит так (изображает голос).
— Ага, как маленький бурундук.
— Похоже на глюки?
— Это как книжка для детей, но анимированная.
— Я не могу вспомнить ни одного похожего американского мультика.
— Какое изящное падение.
— Я уверен, что русские любили этот мультик в 1965-м.
— А мне он нравится и сейчас, в 2016-м.
— Это немного Винни Пуха напоминает.
— Это Винни Пух? О, Боже! Ааа...
Комментарии американцев к мультфильму "Маша и медведь":
— Я впечатлён качеством этого мультика.
— Он выглядит, как видеоигра.
— Я волнуюсь за безопасность этих животных.
— Девочка ни на чём не может сосредоточить свое внимание, но она все-таки ребёнок.
— Кажется, она держит всех в страхе.
— Кто-то должен научить ее правильно играть с животными.
— О, теперь он идет в лес.
— У медведя есть собственный дом!
— Это очень умелый медведь.
— Медведь элегантнее меня.
— Да, правда.
— Посмотри, как он пьёт чай.
— Она еще не поняла, как нужно обращаться с другими живыми существами.
— Она, наверное, встретится с этим медведем, и он преподнесет ей несколько жизненных уроков.
— Честно, я бы хотел, чтобы наши мультики тоже были такими. Они такие клевые.
— Я впечатлён, как эти мультики сделаны, какая у них анимация. Но не более того...
— Я мог бы не отрываясь часами смотреть этот мультфильм...
— Будешь смотреть его запоем?
— Именно.
— Кажется, они намного круче американских мультфильмов.