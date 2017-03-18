Американцы о русских мультфильмах

Американское издание BuzzFeed провело очень интересный и любопытный эксперимент. Американцам показали различные советские и российские мультфильмы ("Чебурашка", "Ну, погоди!", "Винни-Пух", "Маша и медведь").

Комментарии американцев к мультфильму "Чебурашка":





— Этот мультик сделан намного лучше, чем некоторые из тех, что я смотрела в детстве.

— Я вообще не понимаю, тут день или ночь.

— По-моему, здесь рассказывают про персонажа, которому грустно, одиноко, и он ищет друзей.

— У него такое грустное и несчастное лицо.

— Тут просто темно.

— Ооо! Это кто, динозавр?! (Крокодил Гена)

— Он грустный или счастливый?

— По-моему, он только что получил документы на развод или что-то в этом роде.

— О боже, посмотри на этого милашку (Чебурашку).

— Днем кажется милым, а ночью от него станет не по себе.

Комментарии американцев к мультфильму "Ну, погоди!":

— Все курят!

— Почему все курят, и почему сигареты перевернуты наоборот?

— Так курят русские?

— О боже. Выглядит как настоящий хардкор.

— Я не доверяю этому волку.

— Мне кажется, волк — это плохой персонаж.

— А вот этот персонаж следит за здоровьем, не курит, катается на велосипеде...

— Я думаю, он собирается съесть кролика.

— Это очень похоже на Looney Tunes.

— Думаю, этот мультфильм не совсем подходит для современной аудитории.

Комментарии американцев к мультфильму "Винни-Пух":

— Он (Винни-Пух) такой милый!

— У него нет ног, но есть ступни.

— Говорит так (изображает голос).

— Ага, как маленький бурундук.

— Похоже на глюки?

— Это как книжка для детей, но анимированная.

— Я не могу вспомнить ни одного похожего американского мультика.

— Какое изящное падение.

— Я уверен, что русские любили этот мультик в 1965-м.

— А мне он нравится и сейчас, в 2016-м.

— Это немного Винни Пуха напоминает.

— Это Винни Пух? О, Боже! Ааа...

Комментарии американцев к мультфильму "Маша и медведь":

— Я впечатлён качеством этого мультика.

— Он выглядит, как видеоигра.

— Я волнуюсь за безопасность этих животных.

— Девочка ни на чём не может сосредоточить свое внимание, но она все-таки ребёнок.

— Кажется, она держит всех в страхе.

— Кто-то должен научить ее правильно играть с животными.

— О, теперь он идет в лес.

— У медведя есть собственный дом!

— Это очень умелый медведь.

— Медведь элегантнее меня.

— Да, правда.

— Посмотри, как он пьёт чай.

— Она еще не поняла, как нужно обращаться с другими живыми существами.

— Она, наверное, встретится с этим медведем, и он преподнесет ей несколько жизненных уроков.

— Честно, я бы хотел, чтобы наши мультики тоже были такими. Они такие клевые.

— Я впечатлён, как эти мультики сделаны, какая у них анимация. Но не более того...

— Я мог бы не отрываясь часами смотреть этот мультфильм...

— Будешь смотреть его запоем?

— Именно.

— Кажется, они намного круче американских мультфильмов.

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