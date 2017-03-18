Травы для бани и их сбор

С древних времен на Руси баня считалась неизменным атрибутом здорового образа жизни любого человека. Действительно, преимуществ у бани гораздо больше, чем недостатков. И если ими грамотно распорядиться — можно добиться потрясающего результата для здоровья.

Как известно, в бане принято хлестать людей березовыми вениками. Это усиливает кровообращение, позволяет снять отмершие клетки кожи, а также стимулирует рост новых клеток и является отличным заменителем массажа. Однако этот эффект можно усилить с помощью лекарственных трав.





Полынь

Целебные травы в бане можно использовать несколькими способами, одним из которых является «вбивание» в кожу с помощью веника. Известно, что многие наши предки применяли полынь для таких целей. Для этого необходимо высушенную полынь измельчить и толстым слоем рассыпать по всему телу. После этого можно стегать человека веником. Полынь оказывает замечательное и целительное воздействие при ушибах, язвах и ранах.

Зверобой

Также применяется в измельченном виде, рассыпанном по всему телу. Важно не забывать о такой вещи, как вплетение в березовый веник веток зверобоя. Эфирные масла этого растения оказывают положительное влияние при подагре, а также для лечения кожных заболеваний и заживления небольших ран.

Мята

Полевая мята считается одним из самых полезных растений. Она является отличным стимулятором деятельности головного мозга, а также расширяет дыхательные пути, что делает ее незаменимой при простудных заболеваниях. Мята прекрасно снимает отеки, головные боли и способствует пищеварению. После пропаривания в бане с помощью мяты, старайтесь избегать чрезмерного приема пищи.

Ромашка

Ромашка — это самое популярное средство народной медицины, т.к. обладает шикарным набором эфирных масел и витаминов. Ромашка является замечательным антисептиком, а также оказывает успокаивающее воздействие. Веники с ромашкой подойдут для лечения кожных заболеваний, плохо заживающих ранок и язв.

Валериана

К применению валерианы стоит отнестись внимательно, поскольку не каждый человек относится к этому растению положительно. Специфический аромат может удручающе воздействовать на рецепторы некоторых людей, поэтому перед использованием стеблей валерианы стоит спросить у человека, не будет ли он против. Валериана способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, а также оказывает успокоительное воздействие на нервную.

Травяные отвары для бани

Помимо использования трав в вениках, можно также заготовить травяные отвары для ополаскивания после парки. Здесь вы вольны сами подбирать состав трав, который подойдет вашей коже. Не ограничивайте себя в выборе, только не забывайте, что некоторые растения могут оказывать раздражающее воздействие. Старайтесь избегать трав с ярко выраженным ароматом, выбирайте нейтральные запахи, чтобы у людей в парной не закружилась голова.

Хорошие отвары передадут вашей коже все целительные свойства трав, насытят ее витаминами и эфирными маслами.

Лёгкого пара!

Обязательно перед лечением болезней народными средствами консультируйтесь с врачом. Это поможет учесть индивидуальную переносимость, подтвердить диагноз, убедиться в правильности лечения и исключить негативные взаимодействия препаратов.

Редакция Newsinfo