Сhange org попался на фальсификациях подписей по «делу Астахова»

Крупнейший в мире американский сервис по сбору петиций Chang org в последнее время оказывает все больше влияния на политические решения руководства различных стран, в том числе, к сожалению, и России.

Хотя более—менее знакомые с вопросом граждане понимают что созданный двумя лесбиянками из штата Флорида (США) ресурс вряд ли может отражать объективную картину жизни—до недавних пор Change org не фигурировал в публичных скандалах, так как доказательств явного вранья и манипуляций никто не представлял. Сейчас время пришло: мы поймали Change org на явных подтасовках и занижении статистики в связи с «делом» Павла Астахова. В контексте общей информационной компании по уничтожению репутации выступившего в защиту семьи Уполномоченного , эти факты весьма показательны, поскольку наглядно демонстрируют как работает созданная США и дирижируемая ими машина по манипуляции сознанием россиян через СМИ.





Для начала напомним хронологию:

22 июня Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Павел #Астахов выступает против антисемейного закона о запрете воспитания .

23 июня СМИ начинают массированный вброс информации о некорректной фразе Астахова в время посещения больницы где лежали девочки пострадавшие в трагедии на Сямозере .

24 июня представитель проамериканской партии «Яблоко» Егор Решетов запускает на платформе Change org петицию с требованием отставки Астахова. О петиции сообщают сотни СМИ, в результате петиция собирает за 2 дня около 140 тысяч подписей (с тех пор количество подписей изменилось незначительно)—причем ¾ "голосов" на сайте были отданы в период между часом ночи и семи утра по Московскому времени, когда в США –рабочее время, а в России –ночь. Что дает основания полагать что тут имела место банальная накрутка ботами, таких как zenno-bot.

В конце июня активисты родительских организаций заводят свою петицию в поддержку Астахова — которая быстро набирает голоса, несмотря на полное молчание СМИ по этому поводу. 1 июля, после публикации «Катюши» , начинается резкое увеличение количества голосов, поданных в поддержку Астахова. На вечер 1-го июля этих голосов—уже 53 тысячи. Спустя неделю, 9 июля, голосов «за» было уже 64 тысячи—несмотря на то, что СМИ уже разнесли слова пресс-секретаря Президента Пескова о том, что Астахов покинет свой пост после отпуска—и заказчик компании против детского омбудсмена, экс-посол США в России Майкл #Макфол выразил восторг по поводу победы над Астаховым.

Прошло еще несколько дней. Количество подписей под петицией в поддержку Астахова росло поразительно медленно—хотя именно в это время некоторые СМИ начали говорить правду, а в поддержку Уполномоченного выступили его коллеги из регионов и многие известные люди.

А утром 13.07.16 сайт Change org и вовсе выдал новый «результат» голосования в поддержку Астахова: 57 тысяч.

Таким образом, факт фальсификации и манипуляций выявлен, как говорится, налицо.

Кстати говоря, США и подконтрольные им СМИ уже давно обкатывают на Павле Астахове всевозможные технологии манипуляции сознанием. Так, пару лет назад, вскоре после принятия «закона Димы Яковлева», который запретил продажу наших детей в США—и который лоббировал Астахов, СМИ устроили Уполномоченному показательную порку за другую его фразу, про «сморщенных женщин». На самом деле, как удалось выяснить «Катюше» от источников в ближайшем окружении Уполномоченного, Астахов этой фразы не говорил – сотрудники «Русской службы новостей», где Астахов комментировал ситуацию с чеченской свадьбой, где невеста была намного моложе жениха, создали эту фразу с помощью монтажа звукового файла. «На самом деле Павел Алексеевич сказал буквально следующее—сообщил наш источник:

- «У нас есть места, где женщины просто физически …. СМОТРИШЬ НА НЕЕ, а она выглядит как будто ей 50»

Новость про «сморщенных женщин», растиражированная сотнями СМИ, была опубликована на сайте РСН без приложения аудиофайла—который появился много позднее - и, вероятно, был подвергнут монтажу—который легко выявит техническая экспертиза, если Астахов решит подать в суд на РСН.

Впрочем, вернемся к Change org. Тут ситуация гораздо серьезнее. На наш взгляд, речь идет об откровенном вмешательстве во внутренние дела России– поскольку очевидно что конечной целью отставки Астахова является изменение всей семейной и демографической политики России и подчинение ее интересам США.

В связи с изложенным, патриотические организации Петербурга готовят заявления в прокуратуру и Роскомнадзор с требованием блокировки #Change org.

Ранее Общественный Уполномоченный по защите семьи в Петербурге уже обращался в прокуратуру с жалобой на этот портал, уличив его создательниц в незаконном сборе персональных данных о пользователей (эти данные хранятся на серверах, расположенных в США) а также в распространении охраняемой законом информации о половой неприкосновенности несовершеннолетних—но тогда прокуратура ограничилась отпиской. На этот раз все должно закончиться для #Changeorg серьезнее.

Редакция Newsinfo