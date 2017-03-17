Ювенальная юстиция: как не потерять ребёнка

К сожалению, даже вполне благополучные, заботливые и любящие родители рискуют столкнуться с визитом органов опеки. И здесь логика «я – хороший родитель, мне нечего бояться и потому я открыт контакту», – увы, не работает. Ведь риск потерять ребёнка в борьбе с проводниками ювенальных технологий вполне реален.

Под ювенальным ударом, прежде всего, "неблагополучные семьи": матери одиночки, семьи, находящиеся в сложных жизненных ситуациях, дети на воспитании бабушек. Участились случаи использования опеки для давления на родителей (недвижимость, интересы бизнеса и т. п.).





1. Никогда не открывайте дверь, не спросив «Кто там?» Не должно быть никаких визитов в ночное время!

2. Если увидите в глазок, что за дверью несколько человек (комиссия), или вам ответят, что пришли «из опеки»/«социальных органов», то постарайтесь не встречать визитеров в одиночестве. Не называйте через закрытую дверь ваши имя и фамилию. Скажите, что вы пока не можете открыть дверь (например, вам запретили открывать, у вас спит ребенок и т.д.), а сами срочно вызывайте подмогу (несколько человек – желательно родственников, соседей, юристов). Главное показать, что вы во всеоружии и не одна (не один)! Требуйте перенести и согласовать с вами дату и время визита по телефону.

3. В квартиру комиссия из органов опеки может пройти только в двух случаях: если вы сами им разрешите или они предъявят решение прокурора. Также имеет право визита судебный пристав при наличии исполнительного листа.

4. Допустим, что вы все-таки решили пообщаться с комиссией. Открывайте дверь и выходите на лестничную площадку. При этом ребенок должен находиться дома рядом с близким вам человеком. Внимание! Во время визита социальных работников не позволяйте ребенку подходить к ним, держите его за руку, на руках. Полностью исключите возможность схватить ребенка и убежать из дома! Такой вариант развития событий кажется фантастическим, но теперь, увы, это уже реальность.

5. Требуйте от каждого визитера предъявить документы: паспорт, удостоверение и решение прокурора о визите в вашу семью, в котором указаны причины визита. Сделайте там же, прямо на лестнице, фото всех документов. Если не позволяют фотографировать – подробно, не стремясь сберечь время посетителей, перепишите все данные предъявленных документов. Решение прокурора – фотографируйте обязательно!

6. Обязательно организуйте видеосъемку/запись на диктофон (это должен делать отдельный человек, а не вы сами)! Предупредите, что видеозапись будет опубликована! В свою очередь, посетители не имеют права осуществлять видео- и аудиозапись без официального (документального) разрешения.

7. Пустив комиссию в свой дом (если вы сочли это возможным), заприте дверь на ключ. Далее на правах хозяина уверенно продиктуйте правила поведения в вашем доме. Сообщите визитерам о том, что им придется разуться. Так вы продемонстрируете, что дома поддерживается должный уровень чистоты. Кроме того, разутый человек психологически более уязвим. И главное: босиком убежать с ребенком на руках – довольно затруднительно.

8. Все посетители обязаны вымыть руки с мылом, потому что «у нас так принято, и это не обсуждается» (тоже прием психологического давления). Не давайте разрешения пользоваться туалетом (туалеты есть на улице).

9. В квартире важно не допустить «растекания» комиссии по комнатам. «Пожалуйста, следуйте за мной», «Я вас в ту комнату пройти не приглашала».

10. На «реабилитационные центры» – не соглашайтесь.

11. На угрозы лишения родительских прав не реагируйте – эти угрозы очень сложно осуществить, делается это только через суд, и для такого решения нужны веские основания. Все угрозы о лишении родительских прав или отобрания ребенка просите повторить в диктофон, с просьбой уточнить, на основании чего вас хотят лишить родительских прав.

12. Ничего не подписывайте. Помните: вы – не преступник, хотя сомнения в этом при виде высокой комиссии у вас могут появиться. По итогам визита при вас должен быть составлен в двух экземплярах «Акт об осмотре жилого помещения». Сделайте фотокопию акта.

13. Если предлагают куда-либо поехать на осмотр – согласиться, в принципе, можно (хотя лучший вариант – «обеспечьте визит врача на дом»), но ребенка из рук не выпускайте, к врачу заходите с ним («я имею право присутствовать при всех медицинских манипуляциях, которые совершаются с моим ребенком»), в противном случае (при попытке увести силой ребенка в кабинет одного) – разворачивайтесь и уходите. С собой лучше взять группу поддержки (родственников, друзей) – ребенка не смогут отнять, и сложнее будет оказывать на вас давление, пугать, принуждать к чему-то.

14. После визита опеки нужно перестраховаться: напишите руководителю образовательного учреждения заявление с требованием не отдавать ребенка никому, кроме вас и супруга/супруги/бабушки/няни (с указанием ФИО и паспортных данных), заявление отдать под расписку на копии – «получено, дата, должность, подпись». Дополнительно уведомите о том же всех воспитателей/учителей, так как сейчас опека все чаще приходит забирать детей именно в школы и детские сады. Но и такое предупреждение не всегда может помочь – если у представителей органов опеки будет формальное основание (т.е. соответствующее предписание, см. п.15), то детей им отдадут.

15. Нужно знать, что опека имеет право отобрать детей только при непосредственной угрозе жизни или здоровью.

16. Если вы видите, что опека допускает множественные нарушения, пишите заявление в прокуратуру о неправомочных действиях работников опеки и полиции.

17. Проинформируйте о возникшей проблеме родственников, общественность, сделайте звонок в ближайший родительский комитет, посоветуйтесь. Лучше не ждать обострения ситуации и с самого начала дать понять, что вашего ребенка забрать от вас не получится. ОБЯЗАТЕЛЬНО обращайтесь к общественности, не оставайтесь с ювенальной бедой наедине.

Сохраняйте себе и расскажите друзьям, это ВАЖНО, в свете изменений внесенных в статью №116, по которой теперь можно и посадить родителей за подзатыльник.

Редакция Newsinfo